Решение о мерах наказания в отношении ФК «Динамо-Барнаул» озвучат к марту 2021 года

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал о результатах встречи с сотрудниками департамента безопасности РФС, на которой обсуждалась ситуация вокруг барнаульского «Динамо».

Напомним, в ноябре ряд СМИ Алтайского края, в том числе и «Вечерний Барнаул», получил анонимное письмо о том, что некоторые футболисты барнаульского «Динамо» уличены в участии в спортивном тотализаторе. Послание стало поводом для внутренней проверки в клубе, а также разбирательств со стороны Министерства спорта Алтайского края и Российского футбольного союза.

Как рассказал Алексей Перфильев, в ходе встречи в РФС, состоявшейся 10 декабря, факт системного участия в тотализаторах футболистов барнаульского «Динамо» подтвердился. Подчеркнем – речь идет не о договорных играх, а именно о ставках на спортивные состязания, что запрещено контрактом. Не раскрывается, делались ли ставки на матчи с участием своей команды (а в анонимном письме речь шла именно об этом), однако трудовой договор запрещает любые тотализаторы, касающиеся хоть своего чемпионата, хоть вообще других видов спорта.

По завершении разбирательства департамент безопасности передаст дело в департамент по этике, который к марту должен вынести окончательное решение о мерах наказания в отношении «Динамо». Каким оно может быть, пока не ясно.

Напомним, в 2010 году «Динамо» оказывалось в подобной истории, тогда два тренера клуба – Сергей Кормильцев и Вадим Бриткин – были уличены в ставках на матч с участием своей команды, за что заработали год дисквалификации.