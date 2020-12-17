Около 25 тысяч хвойных деревьев подготовили предприниматели для украшения квартир горожан

В минувшие выходные в Барнауле активизировались елочные базары. Для продаж новогодних деревьев в краевой столице подготовлено 77 торговых точек. Как правило, это проходные места, в ближайшей доступности ко всем основным микрорайонам проживания. Так что далеко от дома ехать не надо.

Несмотря на то, что официально продажа хвойных разрешена с 1 декабря, как правило, торговля начинается спустя две недели. В этом году главным атрибутом всех продавцов и покупателей является наличие защитных масок в соответствии с санитарными нормами. Хотя торговля и на улице, но лишних рисков лучше избежать – ведь никому не хочется встречать Новый год в больничной палате.

Одним из первых открылся елочный базар около «Огней». Выбор здесь огромный, но покупателей пока немного. Молодые родители София и Евгений Чипаевы недолго определялись с выбором – выбрали пихту средней высоты с пушистыми ветками.

— Это наша первая совместная елка, – признаются София и Евгений. – Мы недавно приобрели свою первую квартиру, решили украсить елку пораньше – настроение-то праздничное. Сегодня же поставим, зажжем гирлянду. Не терпится посмотреть на реакцию сына – ему всего полгода, и это его первый Новый год.

Продавцы сетуют, что не торопятся барнаульцы за елками. Да и торговать вышли с небольшим опозданием.

— Снега мало было – на сером фоне елки не смотрятся, – поясняет предпринимательница Наталья Васенина. – Бывали годы, продажи начинались 3-4 декабря, и покупателей было много. Нынче активности маловато, но есть – вот перед вами елочку за 5 тысяч рублей купили. Шикарная макушка – ствола и не видно будет.

Наталья знает, о чем говорит. В елочном бизнесе она уже 19 лет. И все эти годы торгует на этом месте. Когда начинала, здесь еще не было торговых центров и в помине. Со временем это место возымело репутацию лучшего елочного базара в Барнауле по ассортименту и качеству хвойных деревьев, сюда едут со всех районов города. Справедливости ради надо сказать, по мнению предпринимателя, в последние годы торговые точки также стараются подтянуть качество новогоднего товара.

В этом году Наталья заготовила 450 пихт – обычно привозит из Тягуна или Аламбая (Заринский район). Кто-то закупается в Новосибирске или в Кемерове.

— Больше 500 деревьев не беру, однажды только на 700 замахнулась, но мне жалко, когда остается много, – поясняет собеседница. – Обычно я все распродаю, однажды 30 штук не реализовала – развезла по храмам, там как раз елки наряжают к Рождеству.

По словам предпринимателей, закупочная цена на новогодние деревья сохранилась на уровне прошлого года, соответственно стоимость для потребителей осталась прежней. Цена зависит от качества. Макушки, как уже говорилось, дороже – в районе 4-7 тысяч рублей. Молодые елочки – дешевле, но у них и иголки реже. Дерево высотой до полутора метров – обойдется в 700-1000 рублей, выше дерево – от 1500 рублей. На стоимость влияет и густота хвои, симметричность ели.

— Деревья в этом году хорошие, в тайге засухи не было, поэтому они зеленые, без желтизны, – объясняет предприниматель Денис. – Готовиться к сезону начинаем осенью – сам ездил в лес, в Тягун, где пихты заготавливают, присматриваюсь, какие лучше выбрать.

Денис десять лет занимается продажей новогодних деревьев. Обычно берет небольшими партиями – около 300 штук. Остатки в прошлом году сдал «Эвалару» на производство пихтового масла, часть передал на корм лошадям на ипподром, а самые красивые – в храмы. Говорит, елки – безотходный товар.

По общему мнению всех предпринимателей, в последнее время живым елкам серьезную конкуренцию составляют искусственные. Но Наталья Васенина уверена, это временное явление. Среди ее покупателей немало тех, кто от искусственных деревьев вернулся к живым, пахнущим лесом.