Главный Дед Мороз страны исполнил мечты маленьких жителей Барнаула

Ежегодное благотворительное путешествие Деда Мороза из Великого Устюга вместе с командой НТВ в 2020 году стало уже пятым. Вот только пандемия внесла свои коррективы, и оно прошло в непривычном формате. В Москве дедушке построили специальную студию, из которой он общается с детьми, их родителями и организаторами по онлайн-связи. Сам, к сожалению, не смог вручать подарки. Помочь ему доставить желанное до адресата вызвалось огромное количество волонтеров и неравнодушных добрых людей со всей России.

Мечты сбываются

Из вороха писем, пришедших на официальную электронную почту Деда Мороза, выбрали ребят, которые больше остальных нуждаются в поддержке и новогоднем чуде. Главным помощником в добрых делах в Барнауле стала Валерия Гавриловская, ведущая программы «Чрезвычайное происшествие».

В краевой столице они познакомились с семьей Елены Готфридт. Елена одна воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Елисея и 12-летнюю дочку Алину. Мальчик просто грезит космосом и всех вокруг уверяет, что прилетел на Землю с другой планеты, название которой забыл. Его дедушка, которого совсем недавно не стало, был летчиком. Елисей был очень к нему привязан, тяжело переживает утрату. Для себя он четко решил: станет, как дедушка. Мальчик мечтал о настоящем телескопе, чтобы наблюдать за звездами и, конечно же, найти свою планету. Алина – талантливая и разностороння девочка. Она занимается волейболом, очень любит рисовать и мечтает научиться создавать трехмерные изображения при помощи 3D-ручки. Увы, мама не могла самостоятельно осуществить желания своих детей. А Дед Мороз и его добрая команда способны на все. Теперь Алина может рисовать прямо в воздухе при помощи современного инструмента. А ее брат – изучать звезды. Телескоп ему в подарок пришел от Вячеслава Перерядова, депутата Барнаульской городской Думы.

Еще волшебник и его помощница узнали о многодетной семье Виноградовых. Папа – строитель, а мама работает воспитателем в детском садике. У них трое сыновей: восьмилетние двойняшки Тимофей и Филипп и старший Святослав. Двое младшеньких, как папа – очень мастеровитые, с легкостью владеют различными инструментами. Они создают игрушки из дерева и дарят их своим друзьям, в детские сады. Также они неравнодушны к вопросам экологии. Мальчишки делают таблички, придумывают надписи и размещают их в лесу, чтобы люди не мусорили и думали об окружающей среде. Например, на одной из них красуется призыв: «Не бросай в лесу тарелки, спасибо скажут белки». Деду Морозу очень понравилась такая серьезная позиция в их юном возрасте, и он вместе с ОАО «РЖД» исполнил мечту двойняшек – подарил настоящий столярный станок. Старший брат также не остался без презента от волшебного дедушки, он получил трюковой самокат.

500 тонн подарков подарил Дед Мороз за пять лет проекта.

Пообщались

В онлайн-формате прошла встреча с ребятишками из Бийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» города Бийска и Алтайского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В.С. Ершова. Там проживают дети-сироты и дети, которые по какой-либо причине остались без попечения родителей. Каждый из них получил немного волшебства от Деда Мороза и, конечно, подарок вместе со сладким сюрпризом.

Пусть личной встречи не было, но любой ребенок Барнаула мог задать вопрос волшебнику. Для этого нужно было записать короткое видео или подключиться в прямом эфире во время онлайн-пресс-конференции. Детей интересовало многое: что дедушка любит есть, какие книги читает, как звали его в детстве, где берет подарки и т.д.

— Дедушка Мороз, а ты любишь читать книги? Если да, то какие? Какое твое любимое произведение? И важно ли читать книги в современном мире? – засыпала вопросами волшебника Настя Авдеева.

— Конечно же, важно читать. Книги – это волшебная палочка, золотой ключик, который точно принесет успех и удачу. Читайте, мои хорошие, и одни, и с родителями – это доброе совместное времяпрепровождение. Сам очень люблю читать русские сказки. Они учат тому, что чудо всегда добру помогает, – говорит Дед Мороз.

Ответил волшебник и на вопрос, который волнует многих: как же он заходит в дома и успевает всем оставить подарок? Все благодаря его чудесной тройке лошадей Декабрю, Январю и Февралю. Они способны перемещаться в пространстве на очень-очень большой скорости. Такой, что дедушка без труда пролетает свозь стены. А не успевают увидеть его потому, что он в этот момент оказывается в другом волшебном измерении. Так что его передвижения остаются тайными, никому не мешают, в том числе птицам и самолетам в небе.

Желания загадывают не только дети, но и взрослые. Чаще всего они просят мира в коллективе и хороших отношений между людьми. И, конечно же, спрашивают, как отыскать свою любовь. На что волшебник дает совет: слушать нужно не только ушками, но и сердцем. Своими желаниями поделился и сам Дедушка Мороз:

— Мечтаю, чтобы прекратились все-все конфликты и войны, чтобы оружие было только в музее. Конечно же, хочу, чтобы закончилась пандемия. Уж больно я соскучился по личным встречам с ребятишками. Обязательно загадаю это в новогоднюю чудесную ночь.

Путешествие Деда Мороза с НТВ традиционно проходит при поддержке волонтерского проекта «Добро в России» и общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, а также при участии Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».