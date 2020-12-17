Чей чай горячей: как выбрать популярный напиток для себя

Чай в жизни Ирины Павлениной всегда занимал особое место. Долгое время она работала в ювелирной сфере и часто ездила в командировки. Ей не нравился тот чай, что предлагают на барнаульском рынке, поэтому всегда привозила его из своих поездок – в других городах даже появились любимые магазинчики. Подошел период пенсии и пришла мысль: а почему бы не попробовать торговать хорошим чаем в родном городе?

Хобби, ставшее делом

Чай давно стал частью обыденной жизни. Люди пьют его на завтрак, обед и ужин, на важных и не очень встречах, когда просто скучно. Во всей этой рутине многие забывают о том, какой это непростой напиток и что к нему нужно особое отношение.

— Сначала было желание сделать не просто чайную лавку, а магазин подарков. Люди уже всего «наелись» и их мало чем можно удивить. Вот как раньше было? Идешь в гости и несешь бутылку хорошего коньяка или коробку конфет. Сейчас это кажется уже банальным, да и много тех, кто придерживается правильного питания. Нужно что-то другое, и тогда чай приходит на помощь. Я считаю его прекрасным подарком, – делится Ирина.

Свой магазинчик она не захотела открывать в торговом центре, так как туда обычно идут с другими целями, да и нет смысла конкурировать на одной площадке с массмаркетами.

Ирина сотрудничает с торговой маркой, офисы которой находятся под Москвой и в Твери. В сетевых магазинах ее не найти. Чай закупается со всего мира, так что у Ирины можно попробовать на вкус Кению, Японию, Индию и много других стран. Компания существует уже более 11 лет и успела себя зарекомендовать на российском рынке.

Хранение решает

Ирина принципиально не продает чай на разновес, как это делают во многих специализированных магазинах. И тому есть причины. Каждый покупатель нюхает чай в большой емкости, что, считает Ирина, не гигиенично. Например, в Германии культура продажи чая совершенно другая. Там продавцы предлагают ознакомится с запахом, поднося не сам чай, а крышку, которой он был закрыт.

Еще довольно часто банки с чаем стоят открытые, чего категорически нельзя допускать, так как улетучиваются все полезные эфирные масла. Когда Ирине приходит очередная партия чая, то она выделяет один день на то, чтобы его расфасовать. Переодевается в чистую форму: халат, шапочка, маска и перчатки. Чай в основном развешивают по 50 граммов. В редких случаях – по 25 граммов, если напиток дорогой. Упаковывают его в фольгированные внутри пакеты с зип-застежкой. В них удобно хранить, сохраняя все полезные качества.

Чайный лист имеет свойство отлично впитывать окружающие запахи. Поэтому, если тара негерметичная, то не стоит его хранить рядом со специями или кофе. Часто можно увидеть, что производители предлагают чай в бумажных пакетах. К сожалению, в таком практически не остаются эфиры. Такой чай пить можно, но вот польза уже минимальна. Также не стоит его хранить в стекле, так как любой свет, даже искусственный разрушает структуру листа. Идеальный вариант – жестяная банка с плотной крышкой. На витринах магазинчика Ирины стоят маленькие стеклянные баночки-пробники, чтобы покупатель мог ознакомится, но чай в них периодически надо обновлять – портится.

Ирина Павленина: «Я за русское потребление чая. Взять, к примеру, знаменитые китайские чайные церемонии – это отдельная философия. Этим ведает специально обученный чайных дел мастер. Даже грустно, что из этого сейчас делают шоу. Вот у нас чай – для души, для беседы, и всегда в больших кружках».

Максимальная польза

Чай – это природное лекарство. Его пьют и для красоты, и для здоровья, да и просто для наслаждения. Вот, например, все знают, что если глаза воспалились, то их протирают чайной заваркой, если давление упало советуют пить крепкий черный чай с сахаром. Раньше крепкой заваркой даже подкрашивали волосы. Для красоты сухого типа кожи нужно пить больше зеленого чая, а для жирного типа – подойдет черный. Но везде нужно знать меру. В день можно не более трех чашек классического чая. Купажей, конечно, можно больше, потому что чистых листьев там мало.

Чтобы сохранить как можно больше полезных веществ, чай нужно правильно заварить. Нельзя заливать листья кипящей водой. Для черного чая оптимальная температура – 90-95 градусов, это когда в воде появились пузырьки, но она еще не бурлит. Почему многим не нравится зеленый чай, аргументируя это тем, что он горький? Просто его неправильно заваривают, для него температура должна быть 70-75 градусов. Что еще очень важно – заварку нельзя оставлять в воде, если сразу не выпили, то лучше слить, а потом залить новой водой. Кстати, о воде. Она должна быть обязательно свежей без повторного кипячения. Только так напиток получится вкусным, а главное – полезным.

Чай нужно пить только на сытый желудок, чтобы не нанести вреда, причем примерно через полчаса после приема пищи. Так оказывается положительное влияние на пищеварение, особенно, если чай ферментированный.

Летом лучше пить зеленый чай, так как он освежает, а зимой – черный. В холодное время для поднятия иммунитета хорошо выбирать напиток со следующими добавками (или добавлять их отдельно самому): черный и красный перец, шиповник, имбирь, кардамон, гвоздика, корочки цитрусов. Кстати, с добавками нужно быть осторожным, так как не каждому человеку они могут подойти из-за аллергии, вкусового предпочтения, возраста или даже пола. Одни травы можно только женщинам, такие как душица и богородская трава, а для мужчин они вредны.

— Люди, когда выбирают чай кому-то в подарок, ошибочно ориентируются на свой вкус. Так делать не стоит, – говорит Ирина. – Я, например, не люблю кокос, а кто-то принесет мне в подарок чай с кокосом. Расстроятся тогда все. Для начала нужно точно знать, какой чай пьет твой друг: черный или зеленый. И от этого отталкиваться. Также ориентироваться на предпочтения в запахах или фруктах. Если точно сказать нельзя, то можно остановиться на классике без добавок.

Ирина отмечает, что не стоит бояться ароматизаторов. Потому что, например, сушеные ягоды никогда не дадут такого запаха, как свежие. А человек так устроен, что ему подавай и на обоняние, и на вкус одинаково яркое сочетание. Чтобы это передать добавляют натуральные ароматизаторы. Хотя, конечно встречаются и синтетические, но обычно в чаях низкого качества.