17 декабря в России отмечают День ракетных войск стратегического назначения

В семье Владимира Розовенко погоны носили и деды, и отец с матерью. Поэтому перед ним никогда не стоял выбор профессии, только любимые с детства военные машины заменили ракетные комплексы.

Случайностей в жизни не бывает

— У меня было замечательное детство, когда за летние каникулы у деда в деревне я освоил все имеющиеся в колхозе виды транспорта, – рассказал Владимир Розовенко. – Родился и вырос я на Дальнем Востоке, после школы подал документы в Уссурийское военное автомобильное училище. Туда не прошел по баллам, в общевойсковое училище не пустил отец, так и попал в Хабаровское военно-техническое училище, где как раз был первый набор на факультет техников-электромехаников по обслуживанию боевых ядерных зарядов. Даже мне, тогда еще подростку, было понятно: не дай бог применить эту боевую силу, но значимость будущей профессии при этом возросла неимоверно.

Диплом Розовенко получил в Серпуховском ракетном училище, куда перевели всех курсантов расформированного Хабаровского. Служить он отправился на Украину, ожидая боевых дежурств преимущественно под землей, в замкнутых пространствах и в отдалении от населенных пунктов. А дежурства у ракетчиков продолжительные, боевой расчет не превышает пяти человек. В таких условиях требуются не только знания, но и огромная психологическая устойчивость.

— Я вырос в Советском Союзе, где отношение к армии было другим, нежели сейчас, – продолжает Владимир Розовенко. – Никто не задавал вопросов: кому и зачем это нужно, получил команду – и пошел ее выполнять. Умение взаимодействовать с личным составом в будущем очень пригодилось. В этой же воинской части я несколько лет был секретарем комитета ВЛКСМ, но от будущего в лице вечного политрука отказался, поступив в Военную академию имени Дзержинского в Москве. И только после ее окончания в моей жизни появилась Сибирь, сначала ракетный дивизион под Новосибирском, а потом 35-я ракетная дивизия в ЗАТО Сибирский, куда я попал, пройдя должности командира ракетного полка и заместителя командира дивизии.

Владимир Розовенко: «Мне всегда нравилась ассоциативная природа названия оперативно-тактических ракет – «Шквал», «Солнцепек», «Булава», «Кинжал». Так, «Воеводу» наши противники прозвали «Сатаной», и это правильно: десять таких ракет могут уничтожить до 80% промышленного потенциала одной из ведущих стран мира».

Качели реформ

— Командиром 35-й дивизии меня назначили в непростые годы, – вспоминает Владимир Петрович. – В ЗАТО Сибирский уже была создана вся инфраструктура, обустроен военный городок, налажен офицерский быт. Я участвовал в проведении двух учебно-боевых пусков, на вооружении уже стояли ракеты «Тополь-М» подвижного ракетного комплекса. Но это были годы, когда российская армия жила по остаточному принципу снабжения, наступившего с приходом министра обороны Сердюкова. Своевременно не выплачивалась зарплата, практически полностью прекратилось материально-техническое снабжение, молодые офицеры пачками приносили рапорта на увольнение. Оставшиеся ракетчики несли боевые дежурства по несколько смен подряд, что сказывалось не только на самочувствии боевого расчета, но и на морально-психологическом климате в коллективах и семьях.

Своей главной задачей в этот период Розовенко поставил сохранение коллектива. В 1996 году в часть прибыли офицеры с семьями из расформированных на территории Республики Казахстан ракетных дивизий. Жилья не хватало. Опираясь на помощь местных административных органов края, Барнаула и городка, силами офицеров и прапорщиков казармы были переоборудованы в общежития. Из полуразрушенных сооружений возрождены два общежития с названием поселок Солнечный. При этом соединение без срывов продолжало нести боевое дежурство на полевых позициях, совершая многокилометровые марши в жару и сибирские морозы.

— Много позже, когда я уже был военкомом Алтайского края, очень радовался тому, что на вооружение моей бывшей дивизии стали поступать новейшие образцы ракетного вооружения «Ярс», – сказал Владимир Петрович. – Мощный и надежный ядерный щит делает Россию поистине великой страной. Ни одна самая совершенная ракета не взлетит без участия человека. Я от всей души поздравляю своих коллег с профессиональным праздником, желаю здоровья всем, кто имеет дело с реальной гиперзвуковой техникой и управляет ядерной мощью страны.

Генерал-майор Владимир Розовенко награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги» и многими медалями. Срок службы в РВСН составил 28 лет.