Волонтеры РАНХиГС поддерживают врачей, работающих в «красной» зоне

С начала пандемии в Барнауле появилось много добровольцев, желающих хоть как-то облегчить жизнь и поднять боевой настрой медицинскому персоналу, спасающему людей от коронавируса. Среди них зарождающееся волонтерское движение «#Стопвирус» Алтайского филиала РАНХиГС.

Инициатором движения стал студент первого курса, будущий юрист Данил Лиманский. Ему удалось организовать актив единомышленников – сейчас ребята проводят акцию «Подари улыбку доктору». За счет собственных средств волонтеры сформировали сладкие подарки, чтобы порадовать тех, кто трудится сегодня в «красной зоне». Накануне они вручили 75 сладких подарков врачам городской больницы № 12.

— Нам хотелось поднять врачам настроение, чтобы они немного отвлеклись от работы, прониклись духом предстоящих новогодних праздников, – рассказал Данил. – Еще хотелось, чтобы они знали – мы ценим труд каждого из них.

Студенты сами пришли с подарками в ковидный госпиталь. Застали медработников в «зеленой зоне», где они отдыхали после тяжелой смены.

— Мы видели их через стекло – они выглядели уставшими, измотанными, наверное, даже больше, чем мы могли себе представить, – говорит студент. – А когда получили подарки, их глаза загорелись, они радовались, как дети. Хотя наши презенты достаточно скромные, но внимание и слова благодарности имеют большую силу.

Кстати, по словам Данила, выйти на руководство госпиталя было нелегко. По официальным телефонам и письмам по электронной почте трудно донести просьбу, тогда ребята пошли современным способом – нашли больницу в соцсетях, написали предложение в директ, и тут же получили отклик.

13 декабря ребята посетили городскую больницу № 2 в Бийске. К этому моменту им удалось найти спонсора, который узнав об их инициативе, выделил на сладкие подарки деньги. Поэтому бийским врачам было подготовлено уже 100 подарков. Затем волонтеры отправятся в Тальменку и Заринск. Планируют посетить как можно больше врачей из различных лечебных учреждений Алтайского края.

Акция «Подари улыбку доктору» – не первая среди инициатив студентов. Ребята напечатали 1200 информационных листовок о необходимости носить защитную маску в общественном транспорте. С одобрения руководства МУП «Горэлектротранс» сами разместили их в трамваях и троллейбусах.

Совместно с другими образовательными учреждениями Барнаула они организуют волонтерские эстафеты, в ходе которых студенты создают творческие ролики, плакаты о том, зачем необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Раздают буклеты и маски в вузах и торговых центрах.

После окончания пандемии ребята не собираются оставлять волонтерскую службу. В планах запустить движение с хештегом #нашгород, организовывать значимые для Барнаула акции.