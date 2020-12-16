В Барнауле продолжается выдача бесплатных лекарств от коронавируса

Поликлиники Барнаула и Алтайского края продолжают выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые получают лечение на дому.

Для лечения и профилактики

Бесплатные медикаменты получают пациенты с подтвержденным COVID-19, а также горожане со сходными симптомами. Препараты выдаются врачам, которые ведут прием. Пациенты, которым нужны данные наборы, могут попасть на прием как к терапевту, так и в кабинет неотложной помощи.

Наборов лекарств несколько – соответственно тяжести заболевания. Пациентам, у которых клиническая картина сходна с ковидом, сразу выдается «легкий» набор препаратов. Затем у них берут мазок, и в дальнейшем, независимо от диагноза, продолжают наблюдать за состоянием здоровья.

— Также есть пациенты, которые сдают мазки, например, на работе, – рассказывает Дмитрий Денисов, главный врач городской поликлиники № 14. – Такой пациент звонит в наш call-центр, мы проверяем, действительно ли мазок положительный, связываемся с человеком, и волонтеры передают необходимые препараты на дом бесконтактным способом.

Через врача проходят пациенты в начале своего заболевания, поэтому в основном все сводится к минимальному набору лекарств: «Арбидол», «Гриппферон» и парацетамол. Если результат мазка будет отрицательным, то эти препараты все равно помогут при лечении ОРВИ или для профилактики. Если ковидному пациенту становится хуже, то его направляют на КТ-диагностику в краевой Диагностический центр, там оценивают тяжесть заболевания, подтверждают или не подтверждают пневмонию и добавляют необходимые лекарственные препараты. Их выдают непосредственно в Диагностическом центре.

Запас создан

Новые поставки лекарств поликлиники заказывают по мере необходимости. По подсчетам главной медсестры, в поликлинике № 14 уже имеющихся препаратов хватит примерно до середины января. И это при том, что ежедневно наборы медикаментов получают по 30-35 горожан.

— У врачей работы стало больше, – признается Дмитрий Денисов. – Добавилось работы с документацией на препараты, мы стали делать больше мазков, в связи с этим увеличилось число пациентов со сходной клиникой, которых следует наблюдать. Но количество пациентов, болеющих ковидом тяжело или в легкой степени, уменьшилось.

Как сообщают в региональном Минздраве, в Алтайском крае на дому в основном лечат пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания (как с пневмонией, так и без). На лекарства для них из федерального бюджета выделено более 87,2 млн рублей.

За период с 3 декабря около 400 жителей, прикрепленных к поликлинике № 14, уже получили антикоронавирусные наборы. Всего эта поликлиника обслуживает более 100 тысяч барнаульцев.

На дом

В развозе лекарственных наборов поликлиникам Барнаула помогают волонтеры акции #МыВместе. Они доставляют медикаменты на дом ковидным больным. Естественно, бесконтактно: ребята сообщают пациенту о своем прибытии и оставляют пакеты у двери в квартиру.

Студентка АГМУ Светлана Серебрякова начала работать в штабе #МыВместе во вторую волну пандемии. Затем часть волонтеров распределили по поликлиникам для развоза коронавирусных наборов.

— Мы же медики, мы должны помогать людям! Наша помощь сейчас просто необходима – и больным, и врачам, чтобы разгрузить медперсонал, – говорит Светлана. – Пациентов не боимся: у нас хорошие средства защиты, нас снабжают и масками в необходимом количестве, и перчатками, и защитными экранами, у нас всегда при себе антисептики, мы всегда соблюдаем дистанцию, нас не пускают в «красную» зону. Отсутствие контактов с коронавирусом – это наша зона ответственности.

За пять дней работы волонтеры развезли более 30 коронавирусных наборов.