В 2021 в Алтайском крае стартует серия экстремальных соревнований под общим брендом Alfamen

Серия экстремальных испытаний Alfamen откроется в январе гонками на снегоходах. Всего же в течение года пройдет несколько соревнований, по итогах которых выберут абсолютного чемпиона, причем кто им станет, решат болельщики.

Что такое Alfamen

Alfamen – это своего рода фестиваль экстремальных видов спорта. Организаторы решили объединить несколько направлений – снегоходы, квадроциклы, маунтинбайк, а кульминацией станет прохождение дистанции в суровых условиях, аналог известной «Гонки героев».

— Идея появилась в прошлом году, когда мы с товарищем пробежали «Гонку героев» в Новосибирске. После этого захотели попробовать провести аналогичное в Барнауле, со временем решили расширить программу, – говорит Андрей Логинов, один из координаторов Alfamen.

Дело в том, что организация именно «Гонки героев» возможна в городах с населением более миллиона человек. Поэтому наши любители экстрима решили создать свое, аналогичное мероприятие.

Какие испытания

Пока в плане три основных мероприятия – гонка на снегоходах Alfamen Snowmo, на квадроциклах, багги и маунтинбайках Alfamen Kvadro и сама героическая гонка – Alfamen Ocr. Помимо этого организаторы рассчитывают насытить календарь более мелкими событиями, в том числе патриотической направленности, концепция которых пока обсуждается.

Пока точно определены две даты – 8 января состоится снегоходная гонка, 12 июня – Alfamen Ocr, оба события состоятся в Затоне. Уже точно известно, что битву снегоходов живьем увидеть не получится – из-за пандемии зрителей не приглашают, зато обещают трансляцию на YouTube и даже на большом экране на фасаде «Титов-Арены».

Подобные соревнования уже проходили в Барнауле и в Алтайском крае ранее, но в единый фестиваль они объединены впервые, и в этом, заверяют организаторы, главная фишка.

Пока организаторы фестиваля ограничиваются рамками Алтайского края, но со временем планируют расширить границы, например, проводить снегоходную гонку в районе озера Манжерок в Республике Алтай.

Кто участвует

В гонку на снегоходах зовут всех желающих, лишь бы была соответствующая техника. Заявляться можно в две категории – любители и профессионалы, в зависимости от уровня снегохода и навыков управления им.

— Планируем создать не просто скоростную трассу, а насытить ее трамплинами и препятствиями, чтобы и смотрелось зрелищно, и участники могли показать все возможности техники, – говорит координатор фестиваля Оксана Тупикова.

С Alfamen Ocr ситуация немного сложнее. Здесь тоже могут участвовать все желающие старше 18 лет. Но так как испытание тяжелое, надо оценивать свои силы.

— Alfamen Ocr – это десятикилометровая трасса, на которой будет минимум 20 препятствий, – рассказывает Оксана Тупикова. – Поэтому каждого претендента на участие будет оценивать оргкомитет.

Кандидат должен будет продемонстрировать свои физические возможности, кроме того, ему придется регулярно тренироваться, причем вся подготовка будет отслеживаться онлайн. Помимо этого организаторы предусмотрели еще несколько контрольных испытаний для участников.

Как выберут лучшего

В каждом отдельном соревновании будет свой победитель. Более того, чтобы получить звание Alfamen, не обязательно даже участвовать во всех испытаниях. Лучшего из лучших организаторы решили выбрать путем голосования среди болельщиков. Как именно это будет реализовано, станет известно позже. Причем в фестивале будет только победитель – никаких вторых и третьих мест.