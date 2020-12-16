Ремонты и фестивали: планы на 2021 год в сфере культуры строятся с учетом возможной корректировки

На следующий год в сфере культуры намечено множество планов. Однако все они составлены с учетом возможной корректировки – все-таки пандемия в нашем регионе еще не побеждена. Об итогах уходящего года и задачах на будущее рассказала в ходе онлайн-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Несмотря на пандемию, все мероприятия, запланированные в рамках национального проекта «Культура», были выполнены в срок. В итоге 102 млн рублей, выделенные по этой статье из федерального бюджета, были потрачены на капитальный ремонт крупных ДК в районах края, на приобретение инструментов, которые получили 10 музыкальных школ региона и Алтайский музыкальный колледж, а также на модернизацию двух библиотек – в Новоалтайске и в барнаульском поселке Южный.

— В следующем году объем финансирования по нацпроекту будет увеличен примерно в 1,5 раза и составит 148 млн рублей, – пояснила Елена Евгеньевна. – На эти средства планируется отремонтировать три районных ДК, три детские школы искусств, создать три виртуальных концертных зала и модельную библиотеку в Славгороде.

В этом году музыкальные школы края получили беспрецедентный по объему комплект инструментов, в том числе и крупногабаритных – рояли, пианино.

В прежнем объеме сохранился и бюджет, выделяемый на культуру (его размер составил 1,5 млрд рублей), а значит финансирование всех долгосрочных программ сохранится в прежнем объеме. К примеру, продолжатся работы на знаковых объектах Барнаула – таких как Государственный художественный музей и Театр кукол «Сказка».

— Здание театра кукол планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года, – прокомментировала министр культуры региона. – Никаких сбоев в сроках быть не должно, так все стратегическое оборудование – будь то звук, свет, занавес или лифт для инвалидов – уже приобретено.

Что касается зданий Краеведческого музея, то их начнут реконструировать в следующем году. Дело в том, что основной корпус музея, расположенный на ул. Ползунова, 46, является памятником архитектуры федерального значения. Поэтому сейчас он проходит федеральную экспертизу, по завершении которой можно будет начинать процедуру торгов. В следующем году работы на этом объекте планируется начать в рамках краевой адресной инвестиционной программы (на эти цели заложено 57 млн рублей), а в 2022 и 2023 годах на реконструкцию музея из федерального бюджета выделят практически 200 млн рублей. Будет отремонтирован и военно-исторический отдел музея – так называемый красный дом. На его реконструкцию уже заложено 90 млн рублей.

— В числе масштабных мероприятий, запланированных на следующий год, — Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», краевой Литературный фестиваль Роберта Рождественского, 100-летие Краевого театра драмы, – уточнила Елена Безрукова. – Кроме того, не случившийся в этом году Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина будет перенесен на следующий год, когда вся страна будет отмечать 80-летие Валерия Сергеевича. Из-за этого на год придется сдвинуть Всероссийский фестиваль театра кукол «Зазеркалье».