Общественники одобрили исполнение бюджета города в 2020 году

На заседании Совета Общественной палаты города Барнаула, которое прошло 11 декабря, было рассмотрено три вопроса: об исполнении городского бюджета в текущем году, план работы палаты на следующий год и о восстановлении конструкции «Барнаул орденоносный».

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежды Тиньгаевой, исполнение бюджета в 2020 году далось администрации города непросто: никто не предвидел ни пандемии, ни последствий, которые за ней последуют. В связи с отсрочкой и отменой платежей для предприятий из пострадавших отраслей прогнозировалось снижение доходной части бюджета. Но благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета бизнес получил стимул к легализации своей деятельности, что в итоге положительно сказалось на поступлениях в казну города.

— Ожидаемое исполнение доходной части бюджета города по итогам 2020 года составит 16 280,5 млн руб., что выше первоначально принятого плана на 14,3%, – отметила Надежда Тиньгаева. – Впервые бюджет города перешагнул цифру в 16 млрд руб., и по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Барнаул предварительно занимает второе место среди административных центров Сибири. Укрепление доходной части, финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов обеспечили сбалансированность бюджета. Чтобы покрыть его дефицит, нам не пришлось привлекать кредитные ресурсы. Даже в таких сложных условиях в приоритетном порядке мы смогли повысить оплату труда педагогам и работникам культуры с учетом требований законодательства.

В бюджете города были изысканы средства на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Свыше 58 млн руб. направлено на приобретение оборудования и средств защиты, дезинфекцию общественных территорий и объектов жилищного фонда, возврат средств родителям за приобретенные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Администрация Барнаула в полном объеме выполнила софинансирование нацпроектов. В этом году осуществляется строительство семи детских садов, одной школы и одной пристройки к школе, капитальный ремонт 16 детских садов, работы по ремонту 80 дорог, строительству ул. Сиреневой, реконструкции ул. Попова и моста в селе Власиха, благоустройству 81 двора и двух общественных территорий.

Особое внимание общественники уделили проблеме с исполнительными листами: остаток неисполненных судебных исков на 1 января 2021 года может достичь 6,9 млрд руб. – это почти половина годового бюджета города. Судебные иски к администрации Барнаула начались в 1990-х годах, при этом включение отдельных объектов в городские программы полностью решить эту проблему не могут.

— Мы подготовим обращение на имя Губернатора, – отметил председатель палаты Владимир Лопаткин. – Без помощи краевого бюджета городу не решить вопросы строительства ливневой канализации, переселения из аварийного жилья. Нужно использовать любую возможность включения наших объектов в краевую инвестиционную программу.

Свое мнение высказали общественники и по поводу трех наиболее популярных у барнаульцев мест для размещения конструкций «Барнаул орденоносный» и «Орден Октябрьской Революции». Это здание Финансового университета на проспекте Ленина, магазин «Аяс» на развязке Павловский тракт – Малахова и здание городской администрации на ул. Гоголя, 48. Были выслушаны требования к размещению надписи на зданиях: необходимость получения согласия его собственников или всех жильцов многоквартирного дома, ответственность за обслуживание конструкции и проведение ее ремонта.

— С учетом требований к конструкции Совет городской палаты поддерживает ее размещение на здании администрации города. Здание имеет хороший обзор с въезда со стороны нового коммунального моста, текст надписи советует функциональному назначению здания. Кроме того, при размещении надписи здесь будет обеспечена возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга ее состояния, – подвел итоги дискуссии Владимир Лопаткин. – Вместе с тем мы предлагаем не торопиться с окончательным решением в надежде, что появится возможность размещения конструкции в местах проведения массовых мероприятий.

В 2021 году общественники намерены обсудить исполнение нацпроектов, планируются выездные заседания по вопросам летнего отдыха школьников, поддержке предпринимательства, деятельности ТОС. В рамках круглых столов пройдет обсуждение инвестиционного климата в Барнауле, активизации гражданского общества. На постоянной основе будет экспертиза нормативно-правовых актов администрации города.