Каким был танкист, родившийся на Алтае и ставший прообразом героя фильма

В ряду «Бессмертного полка» уже много лет с портретом капитана Виктора Тюфякова шествуют его внуки, с гордостью рассказывая историю своего героического деда. Историю, которая благодаря приключенческому военному фильму «Четыре танкиста и собака» стала известна и полюбилась миллионам зрителей в разных странах.

Наш герой

На окнах – причудливые сказочные пейзажи, постарался художник мороз! А в палате госпиталя, где проходят лечение три члена экипажа танка «Рыжий», тепло и царит настоящее рождественское настроение. Раненые получают подарки, вполне традиционные – потешная механическая игрушка, теплый вязаный шарф, но среди них и чисто военный – выписавшийся боец оставляет новому другу понравившийся ему пистолет. Близится канун победного 1945-го, и герои в предвкушении того момента, как они вновь попадут на фронт добивать фрица и увидят своего бесстрашного командира. Это кадры из шестой серии польского телевизионного фильма «Четыре танкиста и собака», который был показан в Польше 9 мая 1966 года, а в сентябре его увидели и полюбили в СССР.

Тогда еще барнаульцы, которые спешили к экрану телевизора, чтобы не пропустить очередную серию, не знали, что прототипом смелого капитана стал наш земляк, уроженец села Залесово Виктор Тюфяков. Сегодня этот факт широко известен и подробно описан на странице краеведческого портала «Эра» краевой библиотеки имени Шишкова. Сериал снят по одноименной повести Януша Пшимановского, где командиром танка был советский офицер Василий Семёнов, в фильме его черты обрел поляк Ярош Ольгерд. Но сомнений нет – оба они списаны с нашего Виктора Тюфякова. В другом своем произведении, документальной повести «Студзянки», детально описывающей встречный танковый бой на Магнушевском плацдарме в августе 1944 года, капитан назван своим настоящим именем. Кстати, был сибиряком в фильме и любимец экипажа, обаятельный и умный пес Шарик.

Увы, долгожданной встречи с любимым командиром у героев фильма не произошло: Ольгерд погиб в одном из боев, сериал продолжится без него. Но его прототип остался жив и сражался до победных дней в Берлине.

Разноглазый танкист

Виктор Тюфяков родился в 1921 году. Окончив десятилетку, поступил в Полтавское танковое училище, встретил войну кадровым офицером в Одесском военном округе. Отличался смелостью, решительностью. Во время боя он никогда не сидел в башне танка, потому что так, как он сам говорил, лучше видно поле боя и легче командовать ротой. В одном из боев был ранен, но привычкам своим не изменял. Внушал уважение товарищам по оружию и страх врагам. Вскоре его грудь украшали боевые награды, в том числе орден Красного Знамени. А в 1943 году по решению Правительства СССР большая группа советских офицеров была направлена для оказания помощи в создании Войска Польского. Среди этих офицеров был и командир первой танковой роты капитан Виктор Тюфяков.

Имел он одну «изюминку» – один зрачок глаза его был карим, другой – голубым. К сожалению, черно-белое кино передать этот эффект в полной мере не могло. Однако особый блеск глаз ощущался даже там.

О внешнем виде и характере нашего земляка можно судить по описанию Пшимановского, который находился в части и наблюдал за капитаном. «Высокий, стройный, гибкий, как лоза, он на бегу натянул на кудрявую голову шлем»… «В открытом люке, свесив ноги, в расстегнутом комбинезоне, без головного убора сидел командир роты разноглазый капитан родом из Горного Алтая Виктор Тюфяков, которого все шутливо называли Цыганом, потому что он был черным, кудрявым и хитрым»… «Как он находил дорогу, каким чувством ведомый проникал он между сидевшими в засаде советскими пехотинцами и немецкими гренадерами – неизвестно. Однако факт остается фактом: в ту ночь он побывал у каждого танка, поговорил с каждым экипажем и, что греха таить, в 1-м батальоне 142-го гвардейского стрелкового полка даже выпил за польско-советское братство по оружию»…

Немецкий офицер Альфонс Мюллер в ноябре 1961 года в ежемесячнике «Дер дойче фалльширм-егер» с уважением к бесстрашному противнику вспоминал бой 12 августа 1944 года: «Массированный огонь артиллерии, корректируемый наблюдателями с командного пункта майора Горшанова, захватил врасплох и рассеял 1-ю роту батальона парашютистов. Другие роты понесли незначительные потери, но тут по ним с фланга ударил капитан Виктор Тюфяков. Оставив на дамбе две дежурные машины, он быстро перебросил остальные шесть танков лесом и атаковал противника… Перед боевыми позициями нашей роты появился русский танк Т-34 и угостил нас такой прекрасной маршевой музыкой, которая нам, солдатам дивизии «ГГ», уже была хорошо знакома». Под таким натиском немцы отступают. Капитан Тюфяков захватывает знамя гренадерского батальона дивизии «Герман Геринг», его представляют к очередной награде. После сражения за Студзянки Тюфяков был назначен комбатом.

Внук танкиста юрист Александр Тюфяков, рассказывая о подвигах деда на странице «Бессмертного полка», утверждает: «Боевой характер дедушки передался и моему отцу – Тюфякову Валерию Викторовичу. Во время прохождения срочной службы на Балтийском флоте в мирное время он был удостоен государственной награды – медали «За воинскую доблесть» за мужество и профессиональные действия в экстремальных условиях, обеспечившие живучесть корабля».

13 боевых наград, в том числе четыре польских ордена и две медали, вручены Виктору Тюфякову в годы Великой Отечественной войны.

Судьба человека

Не просто сложилась в мирное время жизнь Виктора Тюфякова. Получилось так, что его стремление к справедливости обернулось увольнением из армии, он был лишен всех воинских званий и наград. Работал в геологической партии в Горном Алтае. Коллеги, которые уважали Виктора Васильевича за трудолюбие и умение действовать решительно в любой ситуации, даже не догадывались о его героическом прошлом. Так было, пока на экраны не вышел легендарный сериал. Польские побратимы стали разыскивать разноглазого кумира, пригласили его в Польшу, где встретили как настоящего героя. Спустя четверть века после войны к нему вернулись все награды, заслуги.

Об этом в городской газете Новокузнецка рассказал встретивший Тюфякова в Алма-Ате его коллега по геологической партии в Майме. «Виктор Тюфяков был оператором магнитной разведки и запомнился мне прежде всего своим прямолинейным, независимым характером, резал правду-матку в глаза», – вспоминал Некторий Душин. Сорокалетний Виктор Васильевич обрел силы круто изменить судьбу. Проштудировав заново курс школьной программы, поступил в университет на юридический факультет и работал по новой специальности. Умер в 1993 году в Алма-Ате.