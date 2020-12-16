Какие проблемы с пенсией поможет решить юридический отдел ПФР

Защитой прав и охраняемых законом интересов Управления Пенсионного фонда России в Барнауле занимается юридический отдел. Специалисты отдела также помогают гражданам, если были нарушены их пенсионные права.

Как сообщают в УПФР, юридический отдел взаимодействует с правоохранительными органами, подразделениями судебных приставов и иными организациями.

— К функциям юридического отдела относится взыскание финансовых санкций за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете и привлечение страхователей к административной ответственности, споры, связанные с назначением, выплатой, перерасчетом пенсий, пособий, иных социальных выплат, — объясняет начальник отдела Дмитрий Вяткин. – Пенсионный фонд является правоприменительным органом, деятельность которого в рамках пенсионного процесса направлена на реализацию норм пенсионного права. Это возлагает на нас обязанность применения законодательства исходя из его буквального смысла.

В связи с этим, иногда возникают разногласия по вопросам назначения и выплаты пенсий. И граждане обращаются в судебные инстанции, оспаривая принятые Пенсионным фондом решения.

Однако Дмитрий Анатольевич уточняет, что в большинстве случаев в начислении маленькой пенсии виноват не Пенсионный фонд, а работодатель:

— Следует учесть, что отказ в назначении пенсии или исчисление размера пенсии в меньшем размере (не включен в стаж период работы, отсутствуют сведения о начислении страховых взносов в Пенсионный фонд и т.д.) зачастую является следствием недобросовестного отношения работодателей по исполнению возложенных на них обязанностей: по надлежащему оформлению трудовых книжек на работавших у них граждан, начислению и уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, сдаче документов по работавшим гражданам в архив.

В свою очередь, при обращении граждан с исковыми заявлениями к работодателям за защитой своих нарушенным прав, юридическая служба, как правило, поддерживает граждан и оказывает им правовую помощь.

Представляя интересы Пенсионного фонда, юристы могут взыскать в судебном порядке финансовых санкций со страхователей, привлечь их к административной ответственности за нарушение федерального законодательства об индивидуальном учете.

Сегодня в УПФР по Барнаулу отмечают рост обращений пенсионеров в суды с требованием об исчислении размера пенсии по наиболее выгодному варианту.

— Данные обращения связаны с небольшим размером пенсии и желанием пенсионера увеличить ее размер, — говорит Дмитрий Вяткин. – Однако обязанность по выбору наиболее выгодного варианта расчета размера пенсии возложена на территориальные органы Пенсионного фонда действующим законодательством, и учитывая, что такой расчет уже произведен, обращение в суд с иском не приведет к увеличению размера пенсии.

При обращении в суды, пенсионеры часто прибегают к юридическим услугам различных фирм или частных лиц, но не всегда юристы, оказывающие такие услуги, добросовестно относятся к принятым на себя обязательствам.

— Предполагая положительный исход дела, просят за свои услуги немалые деньги, ссылаясь впоследствии на их заслугу в разрешении спора, однако в большинстве случаев исход дела не зависит от участия в деле таких юристов и предопределен сложившейся практикой. Заплатив такому юристу требуемую сумму, не всегда получается ее вернуть, — говорит начальник юридического отдела УПФР по Барнаулу.

По всем возникающим вопросам установления пенсии или исчисления ее размера, можно обойтись без платных посредников, напрямую обратившись непосредственно в ПФР, при этом услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными, в том числе, назначение и перерасчет пенсии.