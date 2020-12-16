Фильм об Анатолии Мельникове можно увидеть на сайте Централизованной библиотечной системы Барнаула

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева выпустила фильм, посвященный Анатолию Мельникову – председателю горисполкома Барнаула, талантливому руководителю, при котором город развивался стремительными темпами.

Изначально вспомнить об этом человеке планировалось в рамках встречи, которая должна была состояться в стенах библиотеки с участием людей, хорошо знавших Анатолия Ивановича. Однако из-за пандемии вечер памяти пришлось отменить. Тогда у организаторов мероприятия возникла идея побеседовать о легендарном руководителе дистанционно, что вылилось в часовой фильм-воспоминание о нем.

Гуманитарий-технократ

По словам Ирины Балацкой, одного из авторов проекта, заведующей отделом документного обслуживания и коммуникативных услуг ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, за время работы собрано огромное количество материала, из которого лишь четвертая часть вошла в фильм «Люди в истории города, края и моей судьбе – А.И. Мельников». В числе участников съемок – люди, когда-то работавшие с Анатолием Ивановичем и сохранившие самую светлую память о человеке, который за 14 лет своего пребывания на посту председателя горисполкома (с 1972 по 1986 год) сделал для города столько, сколько вряд ли можно будет повторить.

Как вспоминает с экрана почетный архитектор России, член Союза писателей России Сергей Боженко, в ту пору занимающий должность главного художника города, Анатолий Мельников умел грамотно работать с кадрами.

— Что удивительно, Анатолий Иванович обладал способностями как гуманитария, так и технократа, – говорит на камеру Сергей Алексеевич. – Он прекрасно разбирался в инженерной документации и хорошо понимал всю слабость инфраструктуры Барнаула. И когда перед страной была поставлена задача обеспечить народ жильем, Анатолий Мельников взялся решить ее самым достойным образом – он стал ориентироваться на передовые технологии тех лет, в том числе и на типовые серии жилья, современные для того времени.

Так появились известные микрорайоны № 13 и № 17, расположенные по обе стороны Красноармейского проспекта (они состоят из домов разной этажности, впервые облицованных вертикальными бетонными плитами).

Мало кто знает, что по инициативе Анатолия Мельникова в Барнауле в 1974 году впервые запущено цветное телевидение (говорят, на преобразования местного ТВ он решился под впечатлением от столичных достижений в этой области).

Оттолкнулись от юбилея

Однако, по мнению главного редактора газеты «Вечерний Барнаул» Михаила Губина, автора книги об Анатолии Мельникове «Прорыв», главное достижение этого градоначальника в том, что без него не было бы нынешнего Барнаула, а Индустриального района – уж точно.

— Дело в том, что за ул. Малахова в сторону Барнаульского аэропорта должен был раскинуться военный городок, а точнее, ракетная дивизия, которая сегодня находится в ЗАТО Сибирский, – поясняет с экрана Михаил Кириллович. – Такое решение в ту пору приняли в Москве и согласовали его со всеми оборонными ведомствами. Однако Мельников понимал, что возможности Ленинского района к тому моменту были исчерпаны, а городу нужно развиваться дальше, расти.

Заслуженный работник культуры Валентина Доброумова, работавшая при Мельникове заведующей городским отделом культуры (с 1977 по 1994 год) вспоминает, что именно Анатолий Иванович стал инициатором празднования 250-летия Барнаула – первого юбилея города.

— До этого о возрасте Барнаула словно никто и не задумывался, – размышляет она. – Анатолий Иванович сумел не только организовать большой праздник для горожан, но и сделать так, чтобы эта дата сыграла на руку городскому хозяйству.

Как рассказывает в фильме Анатолий Швецов, кандидат геолого-минералогических наук, главный геолог треста «АлтайТИЗИС» (1973-1994), с Анатолием Ивановичем он впервые встретился в 1973 году, когда на ул. Красноярской случился оползень. Тогда же была создана комиссия, в которую и входил Анатолий Яковлевич.

— Тогда меня поразила деловитость, энергичность Анатолия Ивановича, и то, насколько гуманно он отнесся к пострадавшим жителям, распорядившись прислать технику и убрать тело оползня со двора строения (прежде оползни не трогали, ждали, когда их размоют воды), – вспоминает Анатолий Швецов. – Кроме того, Мельников являлся инициатором строительства Нового моста через Обь. Ему и его соратникам настолько грамотно удалось составить технико-экономическое обоснование строительства, что в 1975 году вышло постановление правительства СССР о развитии хозяйства города Барнаула (один из его пунктов был посвящен строительству моста).

По мнению Анатолия Швецова, если перечислять основные достижения этого градоначальника, то в их числе, безусловно, объемы строительства жилья. Что интересно: если до Мельникова в Барнауле было создано 4,3 млн кв. метров жилья, то при нем построено почти 3,9 млн кв. метров. И этих объемов Анатолий Иванович добился благодаря ассигнованиям из госбюджета. В ту пору такими привилегиями из 1,5 тыс. городов страны пользовались лишь единицы.

Как убежден доктор медицинских наук Александр Лазарев, именно при Мельникове была создана городская онкологическая служба, а благодаря программе газификации, которую пробил Анатолий Иванович, удалось существенно сократить на территории Барнаула уровень канцерогенов.

— Помню, как он однажды сказал мне, мол, у руководителя городом не должно быть второстепенных проблем, лишь только главные, первоочередные, – делится Александр Фёдорович. – И в этом смысле Мельников был уникальным руководителем.

Главные достижения А.И. Мельникова: с 1972 по 1986 год население Барнаула увеличилось на 150 тыс. человек, 105 тыс. семей получили отдельные благоустроенные квартиры, было построено 55 детсадов, 72 школы, 7 больниц, 8 поликлиник, 7 подстанций скорой помощи, а также театры, вузы, училища и многое другое.