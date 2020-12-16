Барнаульские врачи удостоены высоких наград за заслуги в области здравоохранения

В декабре Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении медицинским работникам почетных званий за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. В числе награжденных – пять медиков из Барнаула.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила заведующая отделением онкогинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера Алефтина Красилова.

Алефтина Александровна – прекрасный хирург-гинеколог. В онкологии она уже свыше 35 лет, большую часть из которых возглавляет онкогинекологическое отделение краевого онкодиспансера. За годы работы она пролечила более 50 тысяч пациенток – эта цифра сопоставима с населением нескольких районов Алтайского края!

Доктор Красилова говорит, что настоящий врач – тот, про кого обычно говорят «от Бога» – не может быть безразличным, его сердце должно болеть за пациентов, а руки должны быть уверенными и твердыми, но при этом легкими, как крылья бабочки. Многих своих пациенток Алефтина Александровна помнит даже спустя многие годы. В каждой из них для нее заключен не клинический случай, не история болезни, а прежде всего судьба человека.

– Помню, я только приехала работать в райцентр после университета. В ординаторской роддома, куда я устроилась, сразу же провели инструктаж: в какое бы время мне ни позвонили, я должна сразу бежать в больницу – в снег, в дождь, не ждать, пока за мной приедет машина. На кону – две жизни: мамы и ребенка. И вот в первую же мою смену привозят роженицу с очень серьезными проблемами. Анестезиолога в больнице не было. Мы с хирургом провели операцию вдвоем – в итоге мама и ребенок выжили! – вспоминает Алефтина Красилова.

Кстати, в 2018 году Алефтина Александровна уже была отмечена высокой наградой – она стала победительницей Национальной онкологической премии «Мы будем жить!». Почти 5 тысяч человек отдали за нее свои голоса, сделав безусловным лидером номинации «За гуманизм, преданность профессии и мужество».

Также звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему кардиологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Александру Тимофееву.

Александр Викторович в профессии уже более трети века, большую часть своего стажа руководит одним из сложнейших отделений больницы – кардиологическим.

Александр Тимофеев вместе с коллегами внедряет современный метод неинвазивного электрофизиологического исследования сердца при нарушениях ритма и проводимости. В отделении активно применяются для лечения пациентов с фибрилляцией предсердий новые противоаритмические и новые оральные антикоагулянты – препараты, предотвращающие образование или рост тромбов. За этот период не зарегистрировано случаев тромбоэмболических осложнений. Последние шесть лет в кардиологии с успехом применяется метод продленной респираторной поддержки у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.

Александр Тимофеев успешно сочетает научную, практическую и педагогическую деятельность. За время работы он подготовил 18 интернов в области кардиологии, совместно с кафедрами Алтайского медицинского университета врачами отделения защищено три кандидатских диссертации. Своих учеников Александр Викторович учит не только профессионализму, но и доброжелательному отношению к своим пациентам.

Кроме того, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Детской городской клинической больницы № 7 Валентине Баевой, врачу краевой офтальмологической больницы Наталье Чайка. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Наталье Борисюк.