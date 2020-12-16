Барнаульские врачи удостоены высоких наград за заслуги в области здравоохранения

В декабре Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении медицинским работникам почетных званий за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. В числе награжденных – пять медиков из Барнаула.
Алефтина Красилова (справа) проводит спасительную операцию для очередной жительницы региона.Фото Юлии Корчагиной
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила заведующая отделением онкогинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера Алефтина Красилова.
Алефтина Александровна – прекрасный хирург-гинеколог. В онкологии она уже свыше 35 лет, большую часть из которых возглавляет онкогинекологическое отделение краевого онкодиспансера. За годы работы она пролечила более 50 тысяч пациенток – эта цифра сопоставима с населением нескольких районов Алтайского края!
Доктор Красилова говорит, что настоящий врач – тот, про кого обычно говорят «от Бога» – не может быть безразличным, его сердце должно болеть за пациентов, а руки должны быть уверенными и твердыми, но при этом легкими, как крылья бабочки. Многих своих пациенток Алефтина Александровна помнит даже спустя многие годы. В каждой из них для нее заключен не клинический случай, не история болезни, а прежде всего судьба человека.
– Помню, я только приехала работать в райцентр после университета. В ординаторской роддома, куда я устроилась, сразу же провели инструктаж: в какое бы время мне ни позвонили, я должна сразу бежать в больницу – в снег, в дождь, не ждать, пока за мной приедет машина. На кону – две жизни: мамы и ребенка. И вот в первую же мою смену привозят роженицу с очень серьезными проблемами. Анестезиолога в больнице не было. Мы с хирургом провели операцию вдвоем – в итоге мама и ребенок выжили! – вспоминает Алефтина Красилова.
Кстати, в 2018 году Алефтина Александровна уже была отмечена высокой наградой – она стала победительницей Национальной онкологической премии «Мы будем жить!». Почти 5 тысяч человек отдали за нее свои голоса, сделав безусловным лидером номинации «За гуманизм, преданность профессии и мужество».
Также звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему кардиологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Александру Тимофееву.
Александр Викторович в профессии уже более трети века, большую часть своего стажа руководит одним из сложнейших отделений больницы – кардиологическим.
Александр Тимофеев вместе с коллегами внедряет современный метод неинвазивного электрофизиологического исследования сердца при нарушениях ритма и проводимости. В отделении активно применяются для лечения пациентов с фибрилляцией предсердий новые противоаритмические и новые оральные антикоагулянты – препараты, предотвращающие образование или рост тромбов. За этот период не зарегистрировано случаев тромбоэмболических осложнений. Последние шесть лет в кардиологии с успехом применяется метод продленной респираторной поддержки у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.
Александр Тимофеев успешно сочетает научную, практическую и педагогическую деятельность. За время работы он подготовил 18 интернов в области кардиологии, совместно с кафедрами Алтайского медицинского университета врачами отделения защищено три кандидатских диссертации. Своих учеников Александр Викторович учит не только профессионализму, но и доброжелательному отношению к своим пациентам.
Кроме того, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Детской городской клинической больницы № 7 Валентине Баевой, врачу краевой офтальмологической больницы Наталье Чайка. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Наталье Борисюк.