В Барнауле продолжается подготовка к Новому году

8 декабря глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание организационного комитета по подготовке к Новому году и Рождеству. В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Галина Буевич, заместители главы города, главы районов Барнаула, руководители комитетов администрации города.

Активно идет процесс новогоднего оформления города: баннеры, виньетки, световые перетяжки, поздравительные плакаты и открытки появляются на фасадах предприятий, торговых центров, многоквартирных домов и административных зданий. По словам Антона Воробьёва, председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, при оформлении городского пространства будет использовано более 1100 конструкций на опорах электросетей, около 350 метров гирлянд, светодиодных украшений на деревьях.

К 25 декабря будет преображена площадь Сахарова, на которой уже началась установка главной городской елки и ведется монтаж иллюминации и строительство входных секций в виде ледяных башен с подсветкой. Также здесь появятся ледовые барельефы, скульптуры Быка, Деда Мороза и Снегурочки из льда и снега.

В ходе обсуждения на совещании было решено разместить на площади Сахарова четыре ледяных горки, а на ул. Мало-Тобольской – две. Горки предназначены для катания маленьких детей, а потому будут полутораметровыми с 4-метровой зоной выката. От больших и средних горок в этом году решено было отказаться из-за невозможности обеспечить соблюдение новых требований Ростехнадзора по устройству таких конструкций. Кстати, парковых аттракционов для детей на площади Сахарова в этом году не будет. Это продиктовано необходимостью соблюдения мер по профилактике коронавируса в целях недопущения массового скопления людей.

Добавим, что на площади Сахарова будут работать торговые точки быстрого питания с горячими напитками и выпечкой. Вся продукция будет реализовываться в индивидуальной упаковке согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

26 декабря при условии благоприятной погоды во всех районах города пройдут предновогодние продуктовые ярмарки.

Глава Барнаула, обращаясь к участникам совещания, отметил, что главным приоритетом в праздничные дни является обеспечение соблюдения всех необходимых мер безопасности.

— Уходящий год был непростым, наша с вами задача сделать так, чтобы, несмотря на коронавирус, город был готов к встрече Нового года, а у барнаульцев было праздничное настроение. Мы должны украсить город и создать новогоднюю атмосферу. И конечно, необходимо соблюдать все меры безопасности, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк: «Наша задача сделать так, чтобы, несмотря на коронавирус, город был готов к встрече Нового года, а у барнаульцев было праздничное настроение».