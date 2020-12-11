В 16 городских детских садах в этом году оборудованы новые места для самых маленьких

Напомним, что в этом году в Барнауле начали работать детские сады № 273 и 275. Но вместе с введением в эксплуатацию новых учреждений дошкольного образования, в краевой столице расширяют возможности действующих детсадов.

В 2020 году были изысканы дополнительные средства для оборудования новых помещений в детских садах. Общий объем превысил 40 млн руб.: из краевого бюджета выделено более 32 млн руб., из городского – около 8 млн руб. Эти средства предназначены для проведения капитального ремонта в новых группах, приобретения мебели, игрушек, оборудования детских площадок.

В детском саду № 23 рабочие зашли на объект в июле. За месяц помещение привели в порядок, еще месяц занимались оснащением. Первых ребятишек приняли 1 сентября. К концу прошлой недели из 25 мест вакантно одно, а средняя посещаемость группы – около 18 человек.

— Детки маленькие, не все навыки еще сформированы, приходится помогать, – поясняет Юлия Манаева. – Сейчас не так трудно, как три месяца назад, ребятишки вполне адаптировались к обстановке, слышат воспитателя. Примерно месяц требуется для новичка, чтобы он привык к новому месту, коллективу и отсутствию мамы.

405 дополнительных мест для барнаульских детей до трех лет созданы в детских садах в текущем учебном году в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Потребность в открытии яслей в детском саду № 23 выяснили, когда проводили развивающие занятия для молодых мам с детьми досадовского возраста. И как только открылись места, сюда стали устраивать ребятишек из разных районов. Например, Кристина Уфимцева возит детей из нагорной части города.

— Со старшей дочкой, она уже первоклассница, поменяли несколько садиков, искали лучший для нас вариант, – рассказывает Кристина. – Все осложнялось тем, что она тяжело привыкала. В этот сад пришли и сразу поняли – наше. Сюда же в год и девять привела второго ребенка. Теперь Назару, третьему ребенку, столько же – пробуем.

Многодетная мама воспитателями довольна, видит, как быстро ребенок адаптируется.

— Его сразу подхватывают, вовлекают в игровой процесс – несколько минут, и он уже забыл про меня, – продолжает Кристина. – Кроме того, образовательная, воспитательная, оздоровительная программы меня устраивают. При желании смогу водить сына на дополнительные занятия по вокалу или на укрепление опорно-двигательного аппарата. Но пока наша задача – просто привыкнуть к группе.

К цели Назар идет уверенно – на пятый день спокойно находился в кругу ребятишек на протяжении трех часов. Педагоги говорят: еще немного, и мама может выходить на работу.

Мама двойняшек Марина Сотова уже вышла на работу, но пока занята неполный день, приучает Костю и Настю к детскому саду.

— Нам через месяц два годика исполнится. Считаю, чем раньше начнется процесс социализации и формирование иммунной системы, тем проще потом родителям, – уверена Марина. – У нас двое, они общаются между собой, но этого мало. Взаимодействуя с другими детьми, узнают много интересного, обзаводятся новыми привычками. Вообще, в том, что маленькие дети долго сидят дома, нет ничего хорошего – заметны проблемы с коммуникацией, становятся зацикленными на своей семье.

Отдать детей в детский сад пораньше Марина планировала сразу, а вот с учреждением долго не удавалось определиться – это было пятое в их личном списке предпочтений.

— Мы живем в Индустриальном районе. Я буквально через дорогу работаю, – говорит мама двойняшек. – Хотя возить приходится издалека, но нам тут нравится. Ребятишки говорить еще не научились, но по поведению и настроению видно, что тоже довольны.