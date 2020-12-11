Уполномоченный по правам человека о защите базовых ценностей общества

О том, как защищают базовые ценности общества в нашем регионе, читателям «ВБ» рассказал Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае.

12 декабря 1993 года в России была принята Конституция — основной закон, провозгласивший человека главной ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами государства.

Делали все, и даже больше

— 2020 год стал для нашей страны очень трудным в связи с пандемией коронавируса, – отметил Борис Ларин. – В интересах охраны здоровья и безопасности людей делалось очень многое, при этом отдельные права человека и его свободы пришлось ограничить. На недавнем Всероссийском Координационном совете Уполномоченных по правам человека этот вопрос был вынесен в основную повестку дня. Приводились примеры обращений в суды по поводу превышений полномочий органами государственной власти и местного самоуправления. Сразу подчеркну, что Верховным судом признан приоритет прав на охрану нашего здоровья над иными правами. Нормативные правовые акты, принятые Правительством Алтайского края в этом случае, легитимны и направлены на защиту населения.

С начала пандемии в аппарате Уполномоченного по правам человека увеличилось число обращений граждан в адрес системы здравоохранения региона. И если весной жители краевой столицы жаловались на то, что их подолгу и неправомерно держат в больнице или госпитале, осенью пошли жалобы по поводу невозможности попасть на прием к врачу, нехватки бригад скорой помощи, мест в лечебных учреждениях, отказе в плановой госпитализации.

— Не только край и Барнаул оказались в трудном положении в период осеннего всплеска заболеваемости, вся страна работала в авральном режиме, – пояснил Борис Владимирович. – Мы тоже были вынуждены перестроить свою работу: ограничили личный прием, принимали телефонные звонки, работала интернет-приемная, люди присылали письма. Созванивались с крайздравом в особо сложных ситуациях, добивались, чтобы врач приходил к больному на дом, пусть даже в очень позднее время. Пандемия привнесла ситуации, которых раньше не возникало. Например, когда были введены ограничения на пересечение государственных границ, люди, лишившись работы в России, не могли выехать к постоянному месту жительства, кто в Казахстан, кто в Киргизию. Благодаря нашей с коллегами из других регионов настойчивости были внесены изменения в распоряжение Правительства РФ и граждане получили право на однократный выезд к месту жительства, к своим семьям.

Выборы и юбилей Победы

— На фоне ситуации с пандемией, дополнительные выборы депутатов в АКЗС и БГД прошли без эксцессов, – отметил Борис Ларин. – Более того, впервые были опробованы новые формы голосования, например на придомовых территориях. На избирательных участках строго соблюдались санитарные правила. Как уполномоченный по правам человека поддерживаю недавно принятые на сессии АКЗС поправки в закон о выборах, согласно которым процесс голосования может проходить три дня. Любое расширение возможностей гражданина для реализации своего активного избирательного права можно только приветствовать.

В Год памяти и славы уполномоченный по правам человека, несмотря на введенные ограничения, принял участие во вручении юбилейных медалей ветеранам, проживающим в барнаульских домах-интернатах.

— Нам удалось помочь жительнице Барнаула восстановить статус вдовы участника Великой Отечественной войны, соответственно, и льготы, ей положенные, – поделился Борис Ларин. – Сделать это было не просто, поскольку женщина переехала из Донецкой Республики, и нужно было восстанавливать документы именно там. В этом нам помог уполномоченный по правам человека непризнанной республики.

За 11 месяцев 2020 года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 587 обращений от жителей Барнаула. Обратиться к правозащитнику можно через интернет-приемную на официальном сайте http://upch.alregn.ru, по электронной почте: upch@alregn.ru и по телефону 8 (3852) 66-71-00.

От частного к общему

Обращения барнаульцев составляют 60-65% от общего числа. Среди них традиционно лидирует тема ЖКХ. Жалобы на начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги разрешаются совместно с администрацией Барнаула и жилищной инспекцией с выходом по конкретным адресам. Процент удовлетворенности граждан результатами таких проверок весьма высок. Но если раньше жалобы были в основном на ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, то в этом году крен пошел в сторону предоставления жилья различным категориям граждан.

— Проблема обманутых дольщиков в Барнауле стоит уже не так остро, хотя и сохраняется, – отметил Борис Ларин. – Квартиры для детей-сирот, расселение аварийного жилья, сертификаты для прибывших из районов Крайнего Севера, капитальный ремонт жилого фонда – эти проблемы решаются намного сложнее уже много лет. Причин тому несколько, в первую очередь, отсутствие полноценного финансирования.

Одна из острых тем, с которыми обращаются к уполномоченному – это социальное обеспечение, а именно начисление пенсий и пособий. Человеческое участие здесь зачастую играет не менее важную роль.

— Более двух месяцев после переезда из одной части города в другую пожилая жительница Барнаула, не имеющая возможности самостоятельно выйти из квартиры, не получала пенсию, – рассказал Борис Ларин. – Оказалось, что у главпочтамта не хватило сотрудника, чтобы принести ей пенсию на дом. Только после нашего вмешательства пенсионерка увидела на пороге квартиры почтальона. Мы стараемся доводить до логического конца каждое обращение, касается оно несанкционированной свалки или скамейки у дома инвалида. Отмечу, что количество обращений в прокуратуру по факту исполнения своих обязанностей со стороны городской власти уменьшается.