Огород круглый год: какую зелень можно вырастить на подоконнике зимой

Вкусная и витаминная зима ждет того, кто решит вырастить в студеное время лук, укроп, салат и прочую зелень. О хитростях посадки огородных полезностей на подоконнике рассказывает доктор биологических наук Виталий Рассыпнов.

Ближе к солнцу

— Мы научились выращивать и использовать в пищу рукколу, сельдерей, листовую свеклу мангольд, лук порей, шнитт-лук, базилик, кинзу. Многие дачники эти растения летом сушили или морозили впрок. Самые продвинутые огородники уже снимают первый урожай с ящиков на подоконнике. Они с осени выкопали корни сельдерея, петрушки, листовой свеклы и посадили их в ящики и горшки. Это не только забава и воспоминание о лете, но и существенная добавка витаминов к столу, – считает Виталий Рассыпнов.

Первое, что необходимо сделать домашнему огороднику – это правильно выбрать место для выращивания зелени. Лучше подойдет для этих целей подоконник с солнечной стороны дома. Посадку можно проводить в рассадные ящики, а также в цветочные горшки.

— Используем уже не почву, а именно искусственный грунт, который проще всего приготовить из заготовленной с осени почвы, а также песка и торфа. Самый простой вариант – купить в магазине для садоводов любой готовый грунт для рассады овощей. Вам также понадобятся керамзит для дренажа и оставшиеся после шашлыков древесные угли, которые будут поглощать из горшка неприятные запахи, – отмечает эксперт.

От лука до рукколы

Самое простое, что сейчас наверняка получится вырастить – это зеленый лук.

— Отберите небольшого размера луковицы и, заглубляя каждую из них наполовину, плотно разместите в ящике. Обильно полейте и ждите появления витаминного результата. Срезайте поочередно каждое перо, а из луковицы вновь будет расти зелень. Если заметите, что луковица загнила, немедленно вырвите ее, – рассказывает Виталий Александрович.

Есть еще более доступный способ выгонки зелени – в воде.

— Налейте в стакан немного воды и поставьте в него луковицу так, чтобы донце касалось воды. Зеленые перышки не заставят себя ждать.

Также из зелени сейчас можно посеять рукколу, листовую горчицу, листовой салат и кресс-салат. Последний помогает нормализовать давление, пищеварение и сон. Он отлично растет на подоконнике – идеальная температура выращивания от плюс 15°С до плюс 18°С. Кресс-салат не требователен к свету, но любит влагу. Чтобы зелень на столе была постоянно, очередную порцию кресс-салата высевайте каждые семь-восемь дней.

Простые правила выращивания: каждое семечко горшочной зелени сейте отдельно, так, чтобы растения не мешали друг другу. Полив проводите умеренно – не переувлажняя и не пересушивая почву. Растения в ящиках должны освещаться равномерно, и по мере наклона в сторону света их необходимо поворачивать.

Не обязательно ждать неделями появления зеленых всходов. Можно полакомиться витаминами из проростков семян сои или гороха. Всего-то разложите семена на тряпочке, увлажните, накройте тарелкой, а когда проклюнутся ростки – уберите крышку и умеренно поливайте. Проростки убирают одноразово.

Проращенные зерна и семена содержат в себе большое количество витаминов и микроэлементов и становятся прекрасным выбором для здорового, полноценного питания. Содержание витаминов С, А, D, К и группы В в проростках в несколько раз выше, чем в овощах и фруктах.

О семенах и свете

С семенами проблем нет – в магазинах они есть на любой вкус.

— Давать советы огороднику по выбору сортов и гибридов семян так же неприлично, как советовать что-либо жениху в выборе невесты. Важно обратить внимание на более ранние по срокам выращивания культуры.

Восполнить недостаток света можно с помощью дополнительного освещения. Это можно сделать лампами накаливания и лампами дневного света, но работать они будут с меньшим эффектом, чем современные светодиодные.

— Новые лампы в настоящее время появились в большом ассортименте и различного назначения. Они экономичны в расходовании электроэнергии, их мощность от 7 до 12 Вт, но стоят довольно дорого. К достоинству таких ламп можно отнести их долговечность и безопасность. Они почти не нагреваются и не имеют хрупких элементов. Их можно оставлять включенными на длительный срок, – отмечает Виталий Рассыпнов.

При выборе светодиодного источника света необходимо остановиться на специально выпускаемых промышленностью лампах для небольших теплиц и комнатных условий, с цоколем под обычный бытовой патрон.

Если мало света, придется купить в магазине электрики специальные лампы. Продавцы вам предложат лампы разной мощности и разной цены. Прочитайте инструкцию и выберите нужную.

Не все горшки одинаковые

Торфяные горшочки – удобная и практичная тара для рассады и зелени. Изготавливаются они из торфяной крошки, хорошо пропускают воду и воздух. В них можно выращивать и зелень на подоконнике. Только обратите внимание, что бывают подделки. Иногда недобросовестные производители изготавливают «торфяные» горшочки из рыхлого картона и даже подкрашивают их в бурый цвет. Это опасно в том случае, если какую-то культуру вы решите высадить в грунт прямо в горшочке. Торфяные емкости после высадки растений в грунт разлагаются, и осенью от них остаются лишь фрагменты. Поддельные картонные горшки на вид трудно определить, но они не только не приносят пользы, но и вредят растениям. Если высадить растения в грунт в таких псевдогоршках, то коробка будет сдерживать рост корней, а вы не досчитаетесь урожая.

Если вы купили в продуктовом магазине листовой салат в горшочке и срезали с него все листья, то корни можно несколько дней подержать в воде, и тогда появятся новые побеги: растение порадует вас по второму кругу.