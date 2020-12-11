Найдите время для здоровья: врачи Алтайского онкодиспансера сняли обучающий ролик про рак легкого

На этой неделе на канале YouTube появились видеоролики по теме «Рак легкого — как его избежать». Об опасном недуге рассказывают врачи Алтайского краевого онкологического диспансера. Торакальные хирурги на время отложили скальпели и зажимы, чтобы обратить внимание жителей региона на признаки тяжелой болезни и на то, как важно вовремя ее обнаружить.

Рак легкого – большая проблема для Алтайского края. Опухоли органов дыхания в нашем регионе, впрочем, как и в целом по России, диагностируются чаще других онкологических патологий. Примерно 1300 новых случаев выявляются ежегодно. За последние 10 лет заболеваемость выросла на 13%.

Видеопроект про рак легкого был инициирован онкологическим сообществом Алтайского края для того, чтобы повысить выявляемость этого заболевания на ранних стадиях, когда оно еще хорошо поддается лечению. Инициативу врачей также поддержала фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb.

— Лечить болезнь нужно за три года до ее начала, говорят китайские мудрецы. Чем раньше удается обнаружить проблему, тем проще с ней справиться, – предупредил один из участников проекта – онколог и торакальный хирург Павел Музалевский.

Курить — легким вредить!

Практически в 90% случаев рак легких, бронхов и трахеи вызывает курение. Болезнь настигает людей в разном возрасте. Табачный дым, содержащий более 60 сильнейших канцерогенов, приводит к мутациям клеток легких. Высокая температура вдыхаемого дыма провоцирует регулярные ожоги и хроническое воспаление, с каждой выкуренной сигаретой приближая курильщика к трагедии.

В ролике пациенты, сумевшие отказаться от вредных привычек, советуют навсегда забросить их ради собственного здоровья. Об этом говорит и перенесший операцию на легком житель региона Станислав Затенякин:

— Главная причина рака легкого – это курение. Я бросил курить. И врачи помогли мне избавиться от этого тяжелого недуга.

Не менее опасная причина болезни – вредные производства. Особенно там, где содержится повышенное содержание дыма, пыли, химических веществ. На таких предприятиях необходимо работать, вооружившись индивидуальными средствами защиты – специальными очками, респираторами.

Опасны и хронические заболевания органов дыхания.

— К предраковым заболеваниям относят хронический бронхит, локализованный фиброз, – обращает внимание зрителей онколог онкоцентра Артак Панасьян.

На учете в краевом онкоцентре состоят 2600 пациентов, имеющих рак бронхов, трахеи и легкого. Жители городов более уязвимы перед болезнью, чем сельчане. В особой зоне риска – мужчины. Женщины болеют реже, хотя за последние годы заболеваемость в этой группе выросла почти на треть.

Флюорография поможет

Через видеообращения врачи призывают людей регулярно обследоваться у врача, причем делать это даже в тех случаях, если на первый взгляд ничего не беспокоит.

— Все, что нужно, чтобы предупредить болезнь – это своевременно пройти диагностику. Найдите время для своего здоровья, – призывает с экрана онколог-пульмонолог краевого онкодиспансера Виктор Павлишинец. Он уже четверть века занимается торакальной хирургией. За сложным медицинским термином скрывается особая специализация – торакальные хирурги лечат заболевания и травмы органов грудной клетки, к которым и относятся легкие и дыхательные пути.

Как отмечают врачи, специфических симптомов у коварной болезни нет. Она может и маскироваться под хронические недуги. Должны насторожить появившиеся кашель, одышка, кровохарканье, боль в груди в сочетании с беспричинным похудением и быстрой утомляемостью. При наличии этих симптомов необходимо срочно бежать к врачу. Одно из первых обследований, которое поможет выявить проблему с легкими – флюорография.

На кончике эндоскопа

Год от года хирурги онкологического диспансера осваивают новые методики лечения пациентов с раком легкого. Не стал исключением и 2020-й. За плечами у онкологов несколько важных свершений, среди которых постановка на поток малотравматичных эндоскопических операций «через прокол», а также первые на Алтае бронхопластические операции при раке легкого. Бронхопластику провел корифей медицины, заведующий отделением торакальной хирургии № 1 онкодиспансера Александр Агеев.

Коварство рака легкого заключается в том, что часто опухоль располагается в очень неудобном с точки зрения хирургического лечения месте – в бронхах, которые соединяют дыхательную трахею с самим органом. Раньше для решения данной проблемы приходилось удалять не только пораженную часть бронха, но вместе с ней и примыкающее к нему легкое. Или же таким пациентам вовсе отказывали в хирургическом лечении, заменяя его лучевой терапией.

Бронхопластика позволяет радикально пролечить рак и при этом сохранить здоровое легкое. Для этого хирург вырезает пораженный участок бронха выше и ниже опухоли, а оставшиеся концы сшивает между собой.

По признанию хирурга, главная сложность операции заключается в том, что чаще всего культи бронхов не совпадают по диаметру. Приходится их вставлять друг в друга и обшивать «заплаткой» из лоскута межреберной мышцы.

Врач также отметил, что успех таких операций зависит от слаженной работы хирурга и анестезиолога, ведь для проведения бронхопластики нужна особая анестезиологическая методика раздельной интубации легких. В 2019 году в онкодиспансер по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» поступили новые наркозно-дыхательные аппараты, позволяющие успешно решать подобные задачи.

Ссылки на полезные видеоролики можно увидеть в разделе новостей сайта http://akod22.ru.