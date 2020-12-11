«Красная» зона: медсестра ковидного госпиталя рассказывает о работе в экстремальных обстоятельствах

Городская больница № 5 была перепрофилирована в ковидный госпиталь одной из первых в Барнауле, когда в конце марта стало известно об инфицированной COVID-19 женщине, приехавшей в город из заграничной поездки. Сегодня старшая медицинская сестра отделения интенсивной терапии этого госпиталя Наталья Фурсова рассказывает о себе и о своей работе в экстремальных обстоятельствах.

Наталья Фурсова работает с заболевшими коронавирусом пациентами с первых дней объявления пандемии. Во время суточных дежурств ей дважды по шесть часов приходится работать в «красной» зоне, то есть непосредственно с тяжелобольными.

— Работа в «красной» зоне, конечно, очень изматывает. Входим туда, запаковавшись в противочумные комбинезоны, бахилы и перчатки, респираторы, обязательно очки. И вот в таком облачении нужно делать свою работу в течение шести часов. В это время нет возможности ни поесть, ни попить, ни, извините, в туалет сходить. Выйдя из «красной» зоны, проходим дезинфекцию и работаем в «чистой» зоне: заполняем журналы, готовим инструментарий, перевязочные материалы. Работы очень много. Реанимационные сотрудники, в том числе и я, уйти не имеют права. Вдруг потребуется кого-то заменить в «красной» зоне, что-то случится, и будут необходимы кровь, плазма, еще что-либо. А из «красной» в «чистую» зону никто выйти не может, поэтому решение всех вопросов ложится на сотрудников «чистой» зоны. И так изо дня в день.

— Наталья Николаевна, есть опасение заболеть самой и, не дай бог, принести болезнь близким?

— Конечно есть! Как и у каждого человека, я думаю. Но мы работаем, можно сказать, без права выбора. Просто потому, что должны. Тревога за близких, конечно, сильна. У нас в отделении зона особого риска. Я с марта, с начала пандемии, не виделась с папой и мамой, хоть они тоже живут в Барнауле. Люди они уже пожилые, у обоих есть сопутствующие заболевания, которые могут осложнить течение болезни в случае заражения.

— Не возникало желание оставить такую опасную, в нынешних условиях пандемии, профессию?

— Нет, никогда даже мыслей таких не было. Из медицины вообще сложно уйти, а в такой ситуации, когда от тебя столько зависит, просто нельзя. Самое главное, что мне моя работа нравится. В медицину Наталья Фурсова пришла, исполнив мечту бабушки, которая хотела видеть внучку врачом. В 2002 году после окончания Барнаульского базового медицинского колледжа пришла в городскую больницу № 5. С 2015 года трудится здесь старшей медицинской сестрой.

— Как относятся к вашей самоотверженной работе больные? Благодарят?

— У нас в реанимации самые тяжелые. Им не до комплиментов медикам. Для нас лучшая благодарность – это когда больной приходит в сознание, и его удается перевести в отделение на долечивание.

— Говорят, вы в этом году и в отпуске не были.

— Да ну какой отпуск? Работы столько, и она такая напряженная! Сейчас вот снег за окном, а я недавно себя поймала на мысли, что лета-то и не видела. Как-то оно незаметно для меня пролетело. С работы приезжаю в 22-23 часа. Если удается пораньше, то успеваю сделать какие-то домашние дела. Мне еще в этом плане полегче, чем многим коллегам. У меня муж программист и работает дома, на удаленке, поэтому и приготовить может, и по хозяйству распорядиться. Спасибо ему, с пониманием относится. Он же видит, какая обстановка, что всем тяжело. Ситуация как на войне. Надеюсь, что пик заболеваний пройдет и, может быть, зимой удастся пойти в отпуск, встретиться с родными и близкими, с родителями. А главное – чтобы вирус отступил навсегда.