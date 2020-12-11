Более 20 постановок подготовили учреждения культуры к предстоящим праздникам

В этом году, несмотря на пандемию, традиционным новогодним представлениям на барнаульских сценах – быть. И пусть отменены выступления Деда Мороза в фойе перед спектаклями, все же праздничные постановки, концертные программы и капустники уже вписаны в новогоднюю афишу.

Про Тотошку и Шахерезаду

Пожалуй, самую насыщенную программу подготовили в Музыкальном театре (пр. Комсомольский, 108). Здесь в рамках предстоящей новогодней кампании покажут шесть спектаклей, два из которых премьерные. Сказка «Волшебник Изумрудного города» – чем не новогодняя история? К тому же в ней рассказывается об увлекательном путешествии друзей к волшебным мечтам. А дальше героев – Элли, Тотошку, Страшилу, Дровосека и Льва – ждут настоящие приключения. Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» – материал довольно известный. Сочиненный композитором Евгением Заготом (барнаульская публика знает его по постановке «Капитанская дочка») и автором стихов Андреем Слепченко, он с успехом идет на нескольких театральных площадках страны. В Барнауле этот мюзикл поставил режиссер Константин Яковлев. Показы сказки начнутся с 19 декабря.

Специально для взрослых здесь сочинили представление «1001 новогодняя ночь», режиссером которого стала Татьяна Столбовская (в числе ее работ на сцене театра – «Трагик поневоле», «Прибайкальская кадриль», «Моя жена – лгунья», «Одолжите тенора», «Любовь и голуби»). Автор либретто – Анна Кожевникова, автор стихов – Мария Евтеева. Премьерные показы начнутся с 24 декабря.

Кроме того, в театре можно приобрести билеты на новогодние показы таких уже известных спектаклей, как «Синяя птица», «С Новым годом, папа!», «Снежная королева» и «Черевички, или Ночь перед Рождеством».

И все-таки с елкой!

В Театре драмы (ул. Молодёжная, 15) новогодний сезон открывается 25 декабря. С этой поры на сцене можно будет увидеть две детские сказки – «Двенадцать месяцев» и «Приключения Чиполлино», созданные в рамках новогодних кампаний прошлых лет. Однако есть в праздничной афише и представление для взрослых. «Академия Нового года» – веселый капустник, в рамках которого на сцену выйдут классические герои детсадовских и школьных елок, а также старые знакомые театралов – Борисовна и Моисеевна из спектакля по пьесе Николая Эрдмана.

Кстати, как заверили в театре, по нерушимой традиции в фойе Алтайской драмы маленьких и взрослых зрителей в эти дни будет встречать главное новогоднее чудо — восьмиметровая красавица-ель, украшенная 450 игрушками, это 208 пушистых веточек, расположенных на 15 ярусах, а также 96 метров мерцающих разноцветными огоньками гирлянд.

В Краевом театре драмы будет установлена елка, которую украсят 250 эксклюзивных игрушек, сделанных вручную мастерами бутафорского цеха театра, причем ни одна из них не повторяет другую.

Три премьеры

В Молодежном театре Алтая (пр. Калинина, 2) хоть и отменили хороводы, зато решили не отказываться от поздравлений Деда Мороза и Снегурочки, которые появятся на сцене перед представлением. 20 и 30 декабря здесь состоятся первые показы сказки «Цветик-семицветик» по мотивам известного произведения Валентина Катаева. Сказку о том, как найти счастье, представит режиссер Руслан Гарибов. Для взрослых зрителей приготовили ирландскую комедию «Сиротливый Запад», созданную по пьесе Мартина МакДонаха. Как пояснил режиссер постановки Андрей Воробьев, если описывать словами, то сюжет пьесы покажется жестоким. Но все же эта история полна света и любви к людям и напоминает нечто вроде прививки от зла. Премьерные показы пройдут 3, 4 и 5 января.

Еще один новогодний подарок ждет зрителей от воспитанников Школы-студии МТА. Вместе с художественным руководителем, заслуженным артистом России Владимиром Филимоновым они работают над сказкой «Всем на свете нужен дом». Это уже шестой полноценный спектакль Школы-студии за годы ее существования в стенах Молодежного театра. Оценить новую работу можно 12 и 13 декабря.

Для семейного просмотра

Парад новогодних постановок стартует в Театре кукол «Сказка» с 26 декабря. На основной сцене здесь будут показаны как спектакли прошлых лет («Госпожа Метелица», «Морозко»), так и новые постановки. «Все мыши любят сыр» – спектакль, поставленный по пьесе венгерского драматурга Дюла Урбана, автора знаменитого «Голубого щенка». И хотя в программке обозначен возрастной ценз «6+», эта постановка все же рассчитана не только на детей, но и на взрослых. С прицелом на родителей созданы еще две сказки, в которые заложено немало мудрых мыслей – «Леганда о добром Л.» (режиссер – Екатерина Ложкина-Белевич), поставленная по мотивам произведения американского автора Доктора Сьюза «Тидвик – добрый лось», и «Не ёжик» – спектакль для театра на подушках. В этом же пространстве 5 января пройдет еще одна премьера – спектакль «Кто сидит в пруду?» для зрителей «2+». Новое прочтение известной сказки про Крошку Енота предложили режиссер Ольга Гущина и художник Ольга Смагина.

Музыка, танцы и песочная анимация

Еще одной традиционной площадкой для показов новогодних программ является Краевая филармония. Для детей здесь с 26 декабря будет демонстрироваться хореографическая сказка «Морозко» – один из лучших репертуарных спектаклей ансамбля «Огоньки».

Для взрослых 23 декабря запланирована фольклорная программа «Народные картинки» от ансамбля «Вечерки», куда войдут песни народного календарного цикла, семейные обряды, народные игры и забавы, жанрово-бытовые зарисовки. 27 декабря планируется отметить Новый год с филармонией – в рамках программы вместе с симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Лузина выступит «золотой тенор России» Евгений Южин. Новогоднюю программу «От гавота до фокстрота» подготовила инструментальная капелла «КамерАнс», которая 28 декабря в сопровождении мастеров песочной анимации исполнит музыку Респиги, Холста, Оффенбаха, Штрауса и Пьяццоллы. А 29 декабря в филармонии состоится программа «Новый год в стиле ретро» с участием симфонического оркестра и Мужского вокального ансамбля.