Барнаульские волонтеры в числе лучших в стране

Имена победителей конкурса «Доброволец России», входящего в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей», стали известны на онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ. Среди лауреатов – волонтеры краевой столицы.
Победителей номинации «Помощь детям» наградила российская телеведущая, общественный деятель, член попечительского совета Благотворительного фонда «Линия жизни» Арина Шарапова.Фото предоставлено организаторами конкурса
Лучших добровольцев России выбирают вот уже десять лет подряд. Ими становятся авторы лучших социальных инициатив, получая не только признание, но и гранты на развитие своих проектов. В 2020 году грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. За счет этого победители в категории от 14 до 17 лет смогли получить грантовую поддержку до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов, а в категории старше 18 лет – до 2 млн рублей.
Напомним, что победителей выбирало не только экспертное жюри, но и рядовые россияне. Народное онлайн-голосование составило 30% от общей оценки каждого проекта. А еще – показало, что сегодня волнует жителей страны.
— Почти 85 тысяч россиян проголосовали за лучшие волонтерские проекты – это в два раза больше, чем годом ранее, – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев. – Также 1321 проект был посвящен именно борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. Пандемия в целом не помешала авторам проектов помогать людям, многие проекты пришлось адаптировать, перевести в онлайн, но все заявленные участниками цели будут достигнуты.
Активнее всего россияне поддерживали проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации, в номинации «Помощь детям» (10 431 голос), о сохранении фауны и защите прав животных в номинации «Помощь животным» (9925 голосов) и проекты необычных вариантов благоустройства и сохранения экологии в номинации «Вокруг меня» (8983 голоса).
К слову, в двух из этих самых популярных номинаций лидировали барнаульские добровольцы.
14 номинаций объединяет конкурс «Доброволец России».
В номинации «Помощь детям» в возрастной категории от 14 до 17 лет победителем признан барнаулец Александр Чащин, студент Алтайского транспортного техникума.
— До финала дойти было нелегко, ведь в этом году было подано 53219 заявок, более 1500 прошли в полуфинал и только 210 стали финалистами, – делился Александр еще до объявления всероссийских результатов.
Его проект «Школа юного спасателя» учит дошкольников и младшеклассников правильно себя вести в чрезвычайной ситуации. В освоении новых знаний ребятам помогают добровольцы Центра SpasProfi, специально обученные техникам противопожарной безопасности. Благодаря проекту первоначальные знания о профессии пожарного получили 2900 человек, а 31 волонтер получил удостоверение об обучении по программе «Спасатель». Команда проекта также собирается запустить онлайн-игру, посвященную основам безопасности.
Александр Чащин создал лучший волонтерский проект в номинации «Помощь детям».Фото предоставлено организаторами конкурса
Студент Института клинической медицины Алтайского государственного медицинского университета Махмуджон Эргашев признан одним из победителей в номинации «Доброе дело». С марта 2020 года он трудится в штабе Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. За это время в составе выездных групп Махмуджон отработал более 500 часов, помощь добровольца получили более 200 человек.
Среди некоммерческих организаций в этой же номинации был отмечен всероссийский благотворительный фонд «Старость в радость», региональное отделение которого действует и в Алтайском крае.
Еще два волонтера из Барнаула заслужили «серебро» в своих номинациях.
В номинации «Говорит волонтер» были заявлены проекты по популяризации волонтерства при помощи социальных сетей и медиа. Второе место в возрастной категории старше 18 лет заняла Юлия Долженко с проектом «Детская служба новостей». Это еженедельная телепрограмма о науке, культуре, спорте и добровольчестве, сюжеты для которой снимают дети-медиаволонтеры.
В номинации «Помощь животным» в аналогичной возрастной категории на втором месте оказалась жительница Барнаула Наталья Демьянова с социально-экологическим проектом «Добровольческие экспедиции «По следам снежного барса». Проект посвящен сохранению и увеличению популяции снежного барса на хребте Чихачева, а также созданию там охранной зоны.
Победителем конкурса «Доброволец России – 2020» в номинации «Волонтер года» стал врач скорой помощи, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Северной Осетии 24-летний Сергей Зихов.
Церемония награждения финалистов не стала конечной точкой для добровольцев. На протяжении ближайшего года лидеры социальных инициатив смогут в рамках участия в программе акселерации проектов конкурса работать с наставниками. Они получают возможность улучшить свои проекты и овладеть эффективными инструментами для личностного и профессионального роста.