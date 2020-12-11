Барнаульские волонтеры в числе лучших в стране

Имена победителей конкурса «Доброволец России», входящего в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей», стали известны на онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ. Среди лауреатов – волонтеры краевой столицы.

Лучших добровольцев России выбирают вот уже десять лет подряд. Ими становятся авторы лучших социальных инициатив, получая не только признание, но и гранты на развитие своих проектов. В 2020 году грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. За счет этого победители в категории от 14 до 17 лет смогли получить грантовую поддержку до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов, а в категории старше 18 лет – до 2 млн рублей.

Народное мнение

Напомним, что победителей выбирало не только экспертное жюри, но и рядовые россияне. Народное онлайн-голосование составило 30% от общей оценки каждого проекта. А еще – показало, что сегодня волнует жителей страны.

— Почти 85 тысяч россиян проголосовали за лучшие волонтерские проекты – это в два раза больше, чем годом ранее, – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев. – Также 1321 проект был посвящен именно борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. Пандемия в целом не помешала авторам проектов помогать людям, многие проекты пришлось адаптировать, перевести в онлайн, но все заявленные участниками цели будут достигнуты.

Активнее всего россияне поддерживали проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации, в номинации «Помощь детям» (10 431 голос), о сохранении фауны и защите прав животных в номинации «Помощь животным» (9925 голосов) и проекты необычных вариантов благоустройства и сохранения экологии в номинации «Вокруг меня» (8983 голоса).

К слову, в двух из этих самых популярных номинаций лидировали барнаульские добровольцы.

14 номинаций объединяет конкурс «Доброволец России».

Родом из Барнаула

В номинации «Помощь детям» в возрастной категории от 14 до 17 лет победителем признан барнаулец Александр Чащин, студент Алтайского транспортного техникума.

— До финала дойти было нелегко, ведь в этом году было подано 53219 заявок, более 1500 прошли в полуфинал и только 210 стали финалистами, – делился Александр еще до объявления всероссийских результатов.

Его проект «Школа юного спасателя» учит дошкольников и младшеклассников правильно себя вести в чрезвычайной ситуации. В освоении новых знаний ребятам помогают добровольцы Центра SpasProfi, специально обученные техникам противопожарной безопасности. Благодаря проекту первоначальные знания о профессии пожарного получили 2900 человек, а 31 волонтер получил удостоверение об обучении по программе «Спасатель». Команда проекта также собирается запустить онлайн-игру, посвященную основам безопасности.

Студент Института клинической медицины Алтайского государственного медицинского университета Махмуджон Эргашев признан одним из победителей в номинации «Доброе дело». С марта 2020 года он трудится в штабе Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. За это время в составе выездных групп Махмуджон отработал более 500 часов, помощь добровольца получили более 200 человек.

Среди некоммерческих организаций в этой же номинации был отмечен всероссийский благотворительный фонд «Старость в радость», региональное отделение которого действует и в Алтайском крае.

Еще два волонтера из Барнаула заслужили «серебро» в своих номинациях.

В номинации «Говорит волонтер» были заявлены проекты по популяризации волонтерства при помощи социальных сетей и медиа. Второе место в возрастной категории старше 18 лет заняла Юлия Долженко с проектом «Детская служба новостей». Это еженедельная телепрограмма о науке, культуре, спорте и добровольчестве, сюжеты для которой снимают дети-медиаволонтеры.

В номинации «Помощь животным» в аналогичной возрастной категории на втором месте оказалась жительница Барнаула Наталья Демьянова с социально-экологическим проектом «Добровольческие экспедиции «По следам снежного барса». Проект посвящен сохранению и увеличению популяции снежного барса на хребте Чихачева, а также созданию там охранной зоны.

Победителем конкурса «Доброволец России – 2020» в номинации «Волонтер года» стал врач скорой помощи, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Северной Осетии 24-летний Сергей Зихов.

Финал – не точка

Церемония награждения финалистов не стала конечной точкой для добровольцев. На протяжении ближайшего года лидеры социальных инициатив смогут в рамках участия в программе акселерации проектов конкурса работать с наставниками. Они получают возможность улучшить свои проекты и овладеть эффективными инструментами для личностного и профессионального роста.