Барнаульская мастерица создает уникальные украшения и предметы декора

Что может быть особенного в разбитом стекле? Нина Декер увидела в нем красоту и источник вдохновения. И вот уже около трех лет создает изящные украшения и предметы интерьерного декора в витражной технике Тиффани.

У Нины три образования. Первое – регионовед или, как говорит сама девушка, политик со знанием иностранного языка, в ее случае – китайского, который она впоследствии преподавала в АлтГТУ им. И.И. Ползунова. По двум другим дипломам Нина психолог и религиовед. Сейчас в декрете и воспитывает двоих детей: дочку четырех лет и сына полутора лет. Жизнь девушки перевернулась три года назад, когда она переехала в частный дом. На тот момент ее дочери было полтора года.

— Тогда мне пришла мысль, что нужно что-то менять и начать смотреть на мир вместе с ребенком. Увидела изделия из антикварной керамики – женщина работает с осколками в аналогичной технике. Стеклом восхищалась всегда, а ведь с ним можно творить также. Выбор пал на методику, придуманную Луисом Тиффани. Когда начала пробовать, била все стеклянные необычного цвета вещи, которые были не нужны. Выбирала осколки и пыталась из них что-то собрать, – вспоминает Нина.

Стремление к уникальности

В Барнауле витражное искусство не развито. Поэтому всю информацию мастерица брала из сети Интернет. При изучении витражной техники ей пришлось столкнуться с большим количеством химических составов, которые применяются в работе. Читала много статей, чтобы понять, как правильно смешивать элементы и разобраться в реакциях, которые они дают.

Изначально рукодельница копировала изделия других мастеров. Это были брошки в виде корабликов. Но она быстро от этого отошла, потому что чувствовала, что это всего лишь аналог и в них «нет никакого личного вклада, нет души». Девушка помнит то утро, когда на нее нахлынуло вдохновение. Перед ней оказалась ветка хлопка, которую захотелось воплотить в металле и стекле. Работа получилась натуральной и естественной. После этого мастерица стала следовать только своим идеям.

Сейчас Нина больше не бьет бутылки, а заказывает художественные пластины в специальных витражных магазинах, которых буквально два-три на всю страну. Такое стекло в России не производят. Поставки идут с родины техники Тиффани – из Америки, а также Мексики и Германии. Все пластины – ручной работы, практически никогда не бывают однотонными, так как в них вливают разные специальные примеси, чтобы создать свой неповторимый рисунок. Сопутствующие материалы, например, медную фольгу стали делать в Новосибирской области.

Техника Луиса Тиффани (1848-1933), американского художника и дизайнера, представителя модерна: кусочки стекла обматываются медной фольгой и после этого при помощи олова спаиваются между собой.

Качество в технике занимает важное место, потому что работа идет с высокими температурами – 300-400 градусов. И, если будут какие-то лишние примеси, например, пластик, то изделие не получится, и есть риск испортить инструмент.

Нина никогда не рисует эскизы. Ориентируется на задумку в голове и только вырезает шаблон из бумаги, чтобы впоследствии по нему резать стекло.

— Для меня эскизы – это уже готовая работа, и ты ожидаешь в конечном результате увидеть ее именно такой. Когда берешь в руки материалы, будь то стекло, металл или проволоку, то не знаешь, как они себя поведут. Припой создаст рельеф, или появятся дополнительные металлические капельки, или рисунок на стекле будет выглядеть по-другому. Поэтому каждое изделие уникально. Конечно, я могу сделать несколько перьев или листиков клевера, но они никогда не будут идентичными. Или в цветовых разводах стекла могу увидеть образ. Меня эскизы тормозят.

Вдохновение в мелочах

Направление в основном ботаническое. Нина предпочитает делать листочки, цветы, «травиночки-былиночки». Все, что попадается на глаза и что откликается в сердце, то она пытается воплотить. От чабреца, хлопка, рябины до разных летающих насекомых, будь то стрекозы, шмели или мотыльки. Объясняет она это тем, что начало творческого пути совпало с переездом и появлением ребенка. Летом, во время прогулок стала обращать внимание и наслаждаться такими привычными для взрослых и диковинными для ребенка мелочами.

Сейчас Нина работает в новогодней тематике, которая выбивается из ее основного направления. Решила делать, потому что идет активная подготовка и есть спрос. Брошки в виде варежек, валенок, елочек. Также есть елочные игрушки – стеклянные домики и подарки. Она ждет не дождется, когда этот ажиотаж закончится, чтобы поскорее приступить к своей новой идее – украшения, сочетающие в себе стекло и натуральные камни.

Ближе к лету рукодельница планирует организовать мастер-классы по достаточно редкому витражному искусству. Она хочет, чтобы такое красивое и изящное творчество получило свое развитие в Барнауле. Всего в России насчитывается не более пяти витражных мастерских. Но там идет серийное производство: один кроит стекло, другой спаивает, третий красит. Мастеров, которые в одиночку собирают изделия от начала до конца – единицы.