Барнаульская гимназия транслирует новый опыт математического образования школьников на всю страну

Ровно год назад, в декабре 2019-го, гимназия № 123 получила федеральный грант на создание математической школы для одаренных детей с названием «Константа». У учащихся появилась возможность участвовать в различных проектах, конкурсах и специализированных сменах, знакомиться с лучшими лекторами края и страны, а педагоги – повышать квалификацию.

На рельсы дистанта

— Наши планы на 2020 год были большими, – рассказывает директор гимназии № 123 Юлия Колмагорова. – Собирались отправить детей в Санкт-Петербург на математические бои, педагогов – на международную стажировку в Швецию, Финляндию и Эстонию. Планировалось знакомство с тамошней системой образования и посещение русскоязычных школ. Но все отменилось буквально в последний момент из-за пандемии. В новом учебном году упущенное активно наверстываем, перестраивая запланированные очные встречи, конференции, специализированные смены на рельсы дистанта.

Только что оформившаяся математическая школа при этом не потеряла в качестве – дети активно проявляли себя, участвовали в различных видах математических игр, выстроенных, например, по принципу карусели, перестрелки или домино. Команды соревновались как в очном, так и в удаленном формате, готовы были заниматься математикой даже на каникулах.

— Предпосылки создания математической школы зародились в 2015 году, когда мы совместно с Алтайским государственным университетом проводили летнюю математическую профильную смену на базе детского оздоровительного лагеря «Дзержинец», – рассказывает предысторию руководитель кафедры точных наук гимназии № 123 Татьяна Маколкина. – Тогда ее участниками стали 50 детей – летом 2019 года их было уже в четыре раза больше, вместе с барнаульцами на смену приехали представители школ Новосибирской и Кемеровской областей.

Со временем менялся и возраст ребят. Если сначала на 18 дней в лагерь выезжали учащиеся седьмых-девятых классов, то потом стали ездить даже первоклассники – для них, как и для всех учеников младшего звена, предполагалась не столько математическая, сколько общеразвивающая программа, включающая наряду с информатикой и математикой русский язык, химию, биологию.

— Туда стремятся попасть дети заинтересованные, – подчеркивает Татьяна Маколкина. – Как правило, предпрофильные классы едут практически в полном составе. Их в это время сложно задействовать в каком-нибудь другом мероприятии, отвлеченном от математики – с утра занимаются с педагогами, а после обеда садятся решать оригинальные задачки. Вот что им интересно!

Получить и поделиться

В этом году профильная летняя смена в привычном формате не состоялась, хотя была запланирована в рамках гранта. Постоянные ее участники и педагоги никак не могли смириться с мыслью, что ее все-таки придется отменить, и, недолго думая, обратились к онлайн-формату.

— В апреле в течение недели ребята из города и края, разбившись на пять команд-отрядов со студентом-куратором во главе каждого, взаимодействовали с помощью программы Discord, – поясняет Татьяна Викторовна. – Как и во время классической смены, придумывали название, рисовали и фотографировали, решали задачки. На связь друг с другом выходили по договоренности в удобное время, могли консультироваться с преподавателями – мы отслеживали, что у них происходит, и всегда были готовы помочь.

Летняя профильная смена – лишь малая часть большой работы, которая была запланирована на завершающийся календарный год. Так, на полученные средства в гимназии удалось улучшить материальную базу – оснастить кабинет информатики и математики современной компьютерной техникой и информационными ресурсами. Также получилось пополнить багаж опыта преподавателей, а также дать им возможность поделиться своими наработками.

— На осенних каникулах наши педагоги ездили в Казань, чтобы познакомиться с опытом коллег, в разное время учились на курсах повышения квалификации в образовательном центре «Сириус», – говорит Татьяна Маколкина. – Кстати, там нам посчастливилось познакомиться с членами жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, в том числе с его председателем Назаром Агахановым, сотрудником Московского физико-технического института. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подписать с вузом договор о сотрудничестве.

Внутри региона такое взаимодействие гимназии № 123 удалось выстроить с центром развития «Грани» и АлтГУ.

Гимназия № 123 параллельно работает сразу в нескольких направлениях. В частности, реализуя проект по созданию матшколы, участвует в федеральном проекте «Взаимообучение городов». В его рамках педагоги провели научно-практическую конференцию для детей и семинар с коллегами по организации работы с одаренными детьми.

Еще одно памятное знакомство – с преподавателем Саратовского государственного университета, членом жюри Всероссийской олимпиады Олегом Дмитриевым. Его пригласили в гимназию № 123, чтобы поработать с учителями и детьми, и он согласился.

— Олег Юрьевич в течение трех дней готовил наших ребят по геометрии и логике к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников, целый интенсив занятий провел и для учителей школ Барнаула. Сейчас у нас есть договоренность о сотрудничестве с коллегами из Кирова – они, правда, к нам не приедут, будем заниматься дистанционно, – говорит педагог. – Мы как можно чаще стараемся приглашать лекторов из других учебных учреждений, чтобы обучение было разнообразным, углубленным.

Кроме того, благодаря гранту на базе гимназии в январе удалось организовать зимнюю профильную смену по математике и информатике. А в ноябре – научно-практическую конференцию по этим предметам. Она давно стала традиционной, но в этом году впервые претерпела серьезные изменения – прошла в онлайн-формате и получила всероссийский статус.

Почти 5 млн руб. было выделено гимназии № 123 на реализацию проекта «Модель повышения качества математического образования на основе апробации инновационных форм сопровождения учащихся посредством математической школы «Константа». Грант получен в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».