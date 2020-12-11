25 лет назад, в год празднования 50-летия Великой Победы, в крае были изданы девять томов Книги Памяти

Нынешний год, ставший всероссийским Годом памяти и славы, вызвал настоящий всплеск внимания к событиям Великой Отечественной войны, вызвал неподдельный интерес в семьях к именам тех, кто подарил нам Победу ценой своей жизни. Алтайская Книга Памяти – один из самых востребованных документов для внуков и правнуков поколения победителей при подготовке материалов о героях «Бессмертного полка» и при составлении родословных.

Коллективный труд

Книга Памяти Алтайского края – это часть всероссийского проекта, и 25 апреля 1995 года ее девять томов были переданы на вечное хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Так воины, отстоявшие свободу Отчизны и освободившие мир от фашизма ценой своей жизни, вновь встали в строй единой непобедимой армии, а их потомки получили возможность сохранить их имена в веках.

Каждый том Книги Памяти издавался тиражом 2500 экземпляров. Они поступали в районные и городские администрации, архивы, библиотеки, музеи, а также вручались родственникам погибших воинов.

В Книге Памяти информация о каждом погибшем состоит из четырех частей: время и место рождения, национальность; время и место призыва, воинское звание; обстоятельства, время и место гибели; место захоронения.

Трудно представить, какой огромный коллективный труд был проделан при составлении Книги Памяти. Работы по сбору данных велись в течение долгих лет и в них приняли участие многие жители Барнаула и края. Материалы собирались буквально по крохам, проверялись, уточнялись. Использовались все возможные источники, начиная от Центрального архива Министерства обороны РФ до райвоенкоматов. Изучались похоронки, сведения однополчан, материалы пенсионных дел, воспоминания ветеранов, публикации средств массовой информации и т.д. И так – по каждому району и городу. Собранные списки предварительно публиковались в краевой и районных газетах, после чего снова вносились уточнения.

Первоначально планировалось издать восемь томов, но поскольку данные поступали и после их издания, было принято решение о выпуске девятого тома. И, если в плановых томах сведения располагались по территориям, например, имена погибших барнаульцев опубликованы в седьмом томе, то в девятом – дополнительно по всему краю.

Ценнейший материал

Для составления томов были созданы редакционные коллегии, а всю работу координировала рабочая группа. В ее состав входила и Наталья Разгон, бывшая в ту пору начальником Управления архивного дела администрации Алтайского края.

— Краевой архив при создании Книги Памяти имел определенный объем сведений о Героях Советского Союза, уроженцах Алтая, располагал воспоминаниями участников войны. К этому времени уже был передан и архив Алтайского крайкома КПСС, который тоже помогал в составлении списков, – вспоминает Наталья Ивановна. – Но очень важно, что в ходе огромной работы над Книгой было собрано множество фактической информации, документов, различных справок, воспоминаний, фотографий и т.п. Этот ценнейший материал поступил в фонды краевого архива, и после дополнительной обработки на его основе была создана богатейшая коллекция документов, рассказывающих об участии наших земляков в Великой Отечественной войне. Эти материалы доступны всем, кто интересуется историей страны и края, своей семьи.

В результате этой работы были отредактированы списки воинов-алтайцев; военнопленных; военнослужащих, умерших в госпиталях Барнаула в годы войны; обобщены сведения историко-архивного поискового центра «Судьба» о погибших воинах, материалы по дешифровке наименований частей и команд; учтены выявленные ошибки в фамилиях погибших; внесены уточнения и изменения в Книгу Памяти, изданную в 1986 году; составлена картотека; уточнены фамилии воинов на Мемориале Славы в Барнауле.

240 816 имен воинов, отдавших свои жизни на полях сражений Великой Отечественной войны, внесены в Книгу Памяти Алтайского края.

Кстати, многие из документов, как и содержание Книги Памяти, есть сегодня и в Интернете. Проведенная 25 лет назад кропотливая и серьезная работа дает возможность получить более широкую и достоверную информацию о ратном подвиге сотен тысяч наших земляков и родственников.

Наталья Разгон сообщила также, что в краевом госархиве есть и личная коллекция из фондов краеведа Александра Кочетова. Именно он возглавлял рабочую группу по подготовке региональной Книги Памяти, координировал все действия занятых в этом деле специалистов, общественников, энтузиастов.

По-фронтовому

Бесспорно, направить весь поток сведений в нужное русло, обеспечить четкость в действиях участников Александру Васильевичу помогал богатый жизненный опыт, умение взаимодействовать с людьми. Этот сухопарый, интеллигентный человек обладал несгибаемым внутренним стержнем и неиссякаемой энергией. Сын бойца легендарной партизанской армии Ефима Мамонтова, выпускник 42-й барнаульской школы 1941 года, командир отделения 45-й отдельной стрелковой бригады и замполитрука бригады, Александр Кочетов был на фронте на передовой, да и в мирные дни не искал спокойной жизни. Так, в бытность его председателем райсовета Центральный район преобразился до неузнаваемости: асфальт на улицах, удобные тротуары, множество цветочных клумб и зеленых насаждений. Строились школы и детские сады, больницы и жилье… Как писал наш коллега, журналист Александр Жаров, только за строительство на пустыре в нагорной части огромного спортивного комплекса тренеры готовы были у стадиона памятник Кочетову поставить.

В рамках общественной деятельности Александр Васильевич возглавлял краевой штаб Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы, занимался сбором информации о войнах-алтайцах – Героях Советского Союза, полных кавалерах орденов Славы, участниках Парада Победы, Героях Социалистического Труда, тружениках тыла, ударниках труда. Член Союза журналистов РСФСР, он был автором книг «Солдатская Слава», «Их именами названы улицы», многочисленных статей и очерков. А после выхода в 1984 году на пенсию работал в Центре научно-технической информации. Кому же, как не Кочетову, можно было поручить большое дело по подготовке Книги Памяти о земляках? Так в 1990 году Александр Васильевич возглавил рабочую группу. Фронтовик, вернувшийся с поля боя живым, считал своим долгом сделать все, чтобы имена не пришедших с фронтов бойцов остались в памяти народной.

Стоит вернуться 25 лет назад и вспомнить, какими непростыми были те перестроечные годы! Составителей Книги Памяти ожидали не только трудности со сбором сведений (в первые послевоенные годы должного внимания сбору информации не придавалось), но и чисто финансовые. Например, уже были отпечатаны несколько томов в Барнауле, а в Бийске их выход задерживался – не было бумаги. Пришлось срочно ее добывать.

Но о таких сложностях Александр Васильевич говорить не любил – решал проблемы. Его больше беспокоило то, что еще много оставалось «без вести пропавших», неучтенных, масса неточностей и белых пятен. Но процесс был запущен. Поиск продолжается. И Книга Памяти пополняется новыми именами.

Александр Васильевич Кочетов (1923-2001) – партийный и советский работник, член Союза журналистов РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах. После войны работал в Барнауле на разных партийных и советских должностях, 17 лет был председателем исполнительного комитета Центрального районного Совета депутатов трудящихся. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» и др.