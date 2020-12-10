Предъявите пальчики: для чего нужно добровольное дактилоскопирование

У кого снимают отпечатки пальцев? У преступников и подозреваемых, доставленных в отдел полиции? Совсем не обязательно. Сегодня среди людей, прошедших дактилоскопирование, много добропорядочных граждан, решивших оставить в полиции свои отпечатки по собственной инициативе. Корреспондент «ВБ» тоже решил испытать эту процедуру и пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию.

На стекле «Папилона»

Процедуру дактилоскопии проводят в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Барнаулу. Для начала надо заполнить небольшое заявление о желании пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. Для этого нужно обязательно иметь при себе паспорт. Затем вас направят в кабинет, где, собственно, и снимут отпечатки с пальцев. Наш проводник в мир дактилоскопии – старший инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Барнаулу Олег Харченко.

Прямо скажу, отправляясь сюда, я представлял, что при проведении процедуры руки мне намажут черным порошком, а потом сделают оттиск на бумаге и подошьют бланк в какую-то папку в большой картотеке. Этот метод называется красковый, и он тоже до сих пор применяется. Но при добровольной регистрации чаще используют электронный метод.

«Пальчики» снимаетприбор под названием АДИС «Папилон» и по своей сути он является сканером. Кладем руку на стекло прибора, и на мониторе отображаются, отпечатки четырех пальцев. Теперь очередь больших. «Вот, видите зеленый светится? – говорит Олег Харченко. – Значит отпечатки пальцев хорошо отсканировались». Повторяем процедуру с другой рукой. Сканируем папиллярные узоры на ладошках и, наконец, каждый из пальцев по отдельности.

Ну вот, дело сделано. На экране отображается заполненный документ с моими личными данными и помещенными в квадратики отпечатками пальцев. Теперь у меня есть своя дактилоскопическая карта. Осталось только сохранить ее в базу Главного Управления МВД по Алтайскому краю.

Чтобы не теряться

Но для чего необходима эта процедура?

— Информация, полученная при добровольной дактилоскопической регистрации, может быть использована для розыска пропавших без вести, для подтверждения личности гражданина, утратившего документы, например, из-за пожара или наводнения, – поясняет Олег Харченко. – В случае если человек по болезни или из-за преклонного возраста потерял память, то его тоже можно будет опознать по папиллярным узорам и вернуть домой. Хорошо помогают отпечатки и в случаях, когда найдено неопознанное тело.

Кстати, некоторые граждане целенаправленно приводят на дактилоскопию своих несовершеннолетних детей или родственников, признанных недееспособными либо с ограниченной дееспособностью. Например, бабушку, страдающую потерей памяти. Для них это особенно актуально, поскольку такие люди склонны теряться, а наличие отпечатков в базе данных полиции – самый верный способ быстро установить их личность и разыскать родню.

Показательный пример. В отдел полиции Железнодорожного района поступил звонок из продуктового магазина. Прибывшим сотрудникам менеджеры указали на старенького и растерянного дедушку, попросившего продавцов о помощи. Как оказалось, пенсионер потерялся и никак не мог вспомнить, где он живет. Полицейские доставили его в отдел, сняли отпечатки, пропустили их через базу данных. К счастью, обнаружилось совпадение. По папиллярным узорам в считанные минуты установили его личность и вызвали родственников, которые забрали его домой.

Однако, добровольная дактилоскопическая регистрация пока не приобрела массовые масштабы. Тем не менее, ежегодно в отделы полиции Барнаула обращается более 500 граждан России, желающих пройти процедуру, либо приводят своих детей. Также на добровольное дактилоскопирование приходит немало людей, которые устраиваются на работу с особыми требованиями, например, в охрану, в ЧОПы. Там начальство требует наличие дактилокарты.

— Добровольную дактилоскопическую регистрацию можно пройти в любом отделе полиции города, – говорит Олег Харченко. – Придя в дежурную часть, нужно сообщить о своем желании, предъявить паспорт или свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет), заполнить заявление. После дактилоскопирования вам выдадут справку о прохождении процедуры. А сами отпечатки будут храниться в информационном центре ГУ МВД России по Алтайскому краю. Кстати, в отличие от обязательной дактилоскопической регистрации при добровольной информацию всегда можно удалить из базы данных по заявлению гражданина.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится на основании Федерального закона № 128 «О государственной дактилоскопической регистрации» от 25 июля 1998 года по письменному заявлению гражданина России. По результату проведения гражданину по его просьбе выдается справка о прохождении регистрации. На сегодня это практически единственное бесплатное средство безошибочно установить личность человека.