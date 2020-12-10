Предприятия пищевой отрасли Барнаула увеличивают ассортимент продукции

Только за этот год предприятиями пищевой отрасли Барнаула выпущено порядка 300 новых видов продукции. Чтобы познакомить с частью этих новинок, городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда организовал серию кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд из них.

Дарья Дудьева, ведущий специалист комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, отмечает:

— Барнаульские предприятия пищевой промышленности не только работают над ассортиментом, но и расширяют рынки сбыта, выходят на экспорт. Так, ООО «Благо Барнаул» начало поставлять растительное масло на рынок Израиля, ООО «Алтайхолод» представляет свою продукцию в ближнем зарубежье, Европе, Америке, Азии; рыбоперерабатывающее предприятие «Диаф» осуществляет поставки в Германию, США, Нидерланды, Казахстан. Развитие пищевой промышленности невозможно представить без активной модернизации и технического перевооружения мощностей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году реализован ряд инвестиционных проектов – открытие нового цеха творожных сыров ООО «Любава», ООО «Алтайхолод» запустил новый цех по изготовлению замороженных тортов. Появились на рынке и новички – такие как рыбоводное хозяйство «Сибирский осетр 22» или предприятие, производящее батончики из натуральных ягод и орехов ООО «Алтибар». В целом отрасль сработала положительно — индекс производства промышленности за 10 месяцев составил 101,0% пищевых продуктов и 101,1% напитков.

На закуску

Среди представленных новинок – ржаной хлеб с клюквой («Алтайские закрома»), маринованная утка («Барнаульский пищевик»), морс с базиликом («Алтай-продукт»), творожные сыры для диетического питания (ТМ «Плавыч»), батончики из ягод и орехов («Алтибар»), мороженое на сливках с печеньем («Алтайхолод»), маринованные белые грибы (ИП Кушнерик), бальзамы и травяные чаи (ООО «Магия трав»), масла с различными добавками для заправки салатов («Алфит+») и на закуску хумус (ООО «АМЭЙЗИН ФУД»).

Представленные продуктовые новинки могут послужить хорошей основой для приготовления вкусных и полезных блюд к новогоднему столу. И начнем мы с закуски из хумуса. Именно этот ингредиент станет главным в блюде, которое предлагает приготовить к праздничному столу наш шеф-повар Владимир Астроушко.

Сегодня хумус является невероятно популярным продуктом питания, пришедшим с Ближнего Востока и распространившимся по всему земному шару. Традиционно готовят его из нутового пюре с добавлением оливкового масла и разнообразных приправ. Барнаульский производитель предлагает новинки с различными вкусами – кедровыми орешками или вялеными помидорами с прованскими травами. Для нашей закуски можно использовать любой.

Ингредиенты: Хумус – 180 г Сыр творожный сливочный – 10 г Маринованные белые грибы – 80 г Оливковое масло – 20 г Смесь салатная – 5 г Микрозелень, желательно горох – 2 г Хлеб цельнозерновой – 80 г Чеснок, лимон.

— Распределить хумус по плоской тарелке, – рассказывает Владимир. – Неровности разглаживать не обязательно, они придадут блюду фактуру. Сверху распределяем зелень, она добавит в продукт нотки свежести. Зелень можно использовать любую – у меня руккола, листья салата. На хумус укладываем резаные маринованные белые грибы. Это отличный гриб по своим вкусовым качествам, с нежной структурой и незабываемым ароматом.

Следующим слоем будет творожный сыр, его тоже следует распределить в произвольном порядке. В качестве сливочной ноты можно использовать любой из мягких сыров – маскарпоне или рикотту. Получившееся блюдо полить соком лимона.

— Белковые и жирные продукты хорошо сочетаются с лимоном, он не только дает кислинку, но и подчеркивает вкус, – поясняет Владимир. – Посолить, поперчить. Сверху полить растительным маслом. Можно использовать любое – льняное, оливковое по вкусу. У меня масло с ароматом чаги от «Алфит». Украшаем зеленью.

Далее нам следует приготовить гренки. Для этого разогреваем промасленную сковороду, поджариваем кусочки хлеба до хрустящей корочки. Хлеб, кстати, можно использовать любой – белый, ржаной, зерновой. Выкладываем гренки на тарелку. И наша питательная, вкусная и полезная закуска готова.

— В блюде все компоненты присутствуют – растительные и животные белки, клетчатка, – перечисляет шеф-повар. – Гренки добавят углевод, и у нас получится сбалансированное блюдо. Можно сверху для придания объема украсить зеленью. У меня это проростки гороха – они красиво смотрятся и несут максимум пользы, поскольку именно в микрозелени максимум питательных веществ.

В следующих номерах мы расскажем, как приготовить утку на горячее с соусом из чая и изящный десерт из мороженого.