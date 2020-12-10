Ограничительные противоковидные меры в Алтайском крае: памятка

В Барнауле ежедневно проходят межведомственные рейды по соблюдению масочного режима и других мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Что важно знать потребителям услуг и тем, кто их оказывает населению?

Рынки, магазины

На объектах торговли и общественного питания необходимо наличие антисептиков для покупателей, разметки для социальной дистанции, соблюдение масочного режима. В ходе рейдов специалисты различных ведомств также проверяют наличие запаса масок для персонала и дезсредств для обработки контактных поверхностей.

Каждые два часа должна проводиться обработка корзин, транспортерных лент, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов.

Предприятия, оказывающие услуги гражданам, не обязаны обеспечивать посетителей одноразовыми масками, и если они предлагаются – это добровольное решение собственника.

Спортклубы

На территории спортклубов посетителям следует находиться в маске, снимать средство защиты можно лишь непосредственно в момент занятий спортом. К примеру, после окончания выполнения упражнения на тренажере маршрут до раздевалки необходимо преодолевать уже в маске. Сотрудники фитнес-центров всегда должны быть в маске и перчатках.

Спортивные сооружения располагаются в зале на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Владельцам клубов необходимо следить и за наполняемостью залов. Роспотребнадзор рекомендовал уменьшить пропускную способность, используя предварительную запись на определенное время. На одного посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров площади зала.

Каждые два часа должны обрабатываться все контактные поверхности, в том числе спортивный инвентарь и тренажеры.

Кинотеатры, театры

На входах и в других доступных для посетителей местах кинотеатров и театров должны быть размещены стойки с санитайзерами для обработки рук и одноразовыми масками.

В кино- и театральных залах установлены приборы для обеззараживания воздуха, на полу – разметка с напоминанием о социальной дистанции. Люди без защитных масок на сеанс не допускаются. Члены одной семьи могут сидеть рядом. Для остальных по рекомендации Роспотребнадзора используют шахматный порядок рассадки. Общее наполнение зала – не более 50 процентов.

Регулярно проводится и вносится в график дезинфекция помещений, а также ведутся журналы, в которые несколько раз в день вносят данные термометрии сотрудников.

Транспорт

Сотрудники организации, перевозящей пассажиров, должны быть на протяжении всего маршрута строго в масках. Не менее важный момент –дезинфицирующая обработка салона транспортного средства. В транспорте такая уборка должна проводиться во время полной высадки пассажиров перед каждым новым рейсом.

В случае невыполнения санитарно-эпидемиологических требований перевозчикам выдаются предписания, после чего по согласованию с Прокуратурой Алтайского края проводятся повторные проверки. Если нарушения не устранены, применяются меры административного воздействия.

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан – от 15 до 40 тыс. руб.; должностным лицам – от 50 до 150 тыс. руб.; юридическим лицам – от 200 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.