Какие проекты предлагали барнаульцы на «Фабрике бизнес-идей»

В Барнауле завершился конкурс «Фабрика бизнес-идей» – первое в Сибири бизнес-реалити, где участники от 14 до 30 лет защищали свои проекты и проходили обучение у известных предпринимателей Алтайского края.

В финал «Фабрики бизнес-идей» прошли 12 проектных команд. За время реалити они основательно подготовились к открытию своего дела.

— Ребята удивили членов жюри динамикой, воодушевлением, нестандартными выходами. Например, Даниил Рубцов выехал на роликовых коньках, а Дарья Коробова с белым питоном на шее вместо украшения! – рассказывает руководитель «Фабрики бизнес-идей» Татьяна Дведенидова. – Наташа Чеснокова и Таня Шибина умудрились продать свой товар для детей двум членам жюри сразу на защите своего проекта «Академия игр».

Из 1078 заявок в полуфинал прошли 48, в финал — 12, трое стали победителями.

Новый взгляд

Первое место занял студент АлтГТУ Даниил Рубцов с проектом роллер-школы.

— В моей идее по созданию первой в крае роллер-школы увидели перспективный проект, – делится студент. – Во-первых, у многих родителей исчезнет забота научить ребенка кататься на роликах и не только. Во-вторых, будет пространство, где можно весело и с пользой провести досуг. В-третьих, это альтернатива фитнес-залу.

На втором месте оказался проект Маргариты Прохоровой по продвижению меда с семейной пасеки. А на третьем – производство кузовных элементов для автомобилей с использованием композитов, разработка Сергея Овечкина и Владислава Герцена.

— Изначально это был курсовой проект по дисциплине «Инновационный менеджмент», – говорит Сергей Овечкин. – Честно говоря, он особо не имел связей с реальностью, потому что нами задумывалось крупное производство с большим количеством персонала. В процессе «Фабрики бизнес-идей» пришлось его максимально упростить. Найти инвесторов для крупного производства очень сложно, поэтому было необходимо снизить стартовые затраты. Сейчас это небольшая фирма, на старте могут работать всего несколько человек. А в дальнейшем будет реализована полная линейка кузовных элементов: бамперы, капоты, декоративные накладки и прочее.

Как признается Сергей, несмотря на основательную переработку проекта желание заниматься им не пропало:

— Наоборот, в какой-то мере стало легче смотреть на реализацию бизнес-проектов, чем раньше, – отмечает он. – Появляются новые идеи. Например, я взглянул по-иному на свое увлечение ремонтом компьютерной техники и, вполне возможно, когда-нибудь открою свое дело.

Евгения Буглакова, ментор, управляющий партнер ASBA-консалтинг: «Я как ментор работала с пятью стартапами. AniPlanet – центр естественно-научного образования. Конечно, образование – это «так себе бизнес» (с точки зрения масштабируемости, доходности), но очень я прикипела душой к идее. EcoQuest (Эко-квест) – мобильное приложение с геймификацией для выработки привычки для раздельного сбора мусора. Рада, что Александра Голубева смогла пройти в финал и показать, что бизнес может быть и таким нужным».

Профиль региона

Развивать туризм в Алтайском крае решил студент АлтГУ Александр Семёнов и его команда. Аудиогид «Два Алтая» поможет туристам самостоятельно изучать интересные места Алтайского края и Республики Алтай, просто скачав приложение на телефон.

— Существует приложение izi.TRAVEL, но оно охватывает западную часть России. Чтобы быть конкурентоспособными, мы планируем освещение малоизвестных мест, чтобы придать им популярности, – рассказывает Александр. – Мы предусматриваем возможность работы приложения без доступа к Интернету, потому что если вы пойдете в отдаленные точки региона, там может не везде ловить сеть, а вы, используя наше приложение, по-прежнему сможете прослушивать информацию аудиогида. Примерно раз в полгода планируется выпуск объемных обновлений: расширение функционала, новые маршруты, новые голоса.

Пойти на конкурс ребятам посоветовал научный руководитель. На тот момент еще не было никаких связей, расчетов, анализов рынка – зато были знания по юриспруденции, которые очень помогли авторам. Уже в ходе «Фабрики бизнес-идей» они нашли партнеров, оценили риски и перспективы.

С заботой о природе

Сразу две финалистки коснулись проблем экологии. Экоквест разработала финалистка конкурса Александра Голубева, а целое производство из вторсырья придумала студентка АГАУ Индира Туртулова. Она решила создавать бижутерию из переработанного пластика.

— Мне всегда была очень интересна тема многоразового использования, и как-то раз я увидела в телепрограмме сюжет о том, как делают значки из переработанного пластика. Я подумала – а почему бы не делать из этого еще и украшения для девушек? Красивые, качественные, и без ущерба для экологии! – объясняет Индира.

Сама она носит серьги из вторсырья – правда, произведенные конкурентной фирмой. Это мотивирует придумывать фишечки для своих изделий.

— Для моих украшений годится не любой пластик: я выбрала АБС-пластик, потому что он гипоаллергенен. Если рассматривать вариации с разными видами вторсырья, то нужно будет хорошо все проанализировать, – рассказывает девушка. – Сейчас я использую тот же пластик, что и для 3D-печати. Отходы после печати перерабатываем в гранулы, создаем лист и из него уже делаем украшения. Благодаря разнице в цвете и плотности гранул каждое изделие будет уникально. Потом эти украшения можно снова переработать и сделать новые.

Закупить оборудование очень сложно, пришлось искать профильные фирмы с готовым производством. А еще – нанять дизайнера, договориться на поставки продукции в шоурумы, разработать сайт (пока интернет-магазин запущен в Instagram).

— Я собираюсь оформить самозанятость, и у меня уже есть инвестор, который готов вложиться в мой бизнес, – признается Индира. – Я бы смогла заниматься своим проектом и без участия в «Фабрике бизнес-идей». Но здесь я узнала о том, какие риски можно встретить, и стала более понятна финансовая часть.