Как в Барнауле встретили неделю снегопадов

За сутки, 8 декабря, в краевой столице выпала почти половина месячной нормы осадков – 11,4 мм снега. По прогнозам синоптиков к снегопадам, которые сохранятся и на следующей неделе, добавится порывистый ветер. В сложных метеоусловиях дорожники работают круглосуточно, обеспечивая комфорт и безопасность движения на городских улицах.

Настоящая сибирская зима с крепкими морозами и метелями обязывает специалистов «Автодорстроя» трудиться и днем, и ночью. В дневное время работают преимущественно дворники и грузчики (около 150 человек) – очищают тротуары, подходы к пешеходным переходам и остановки. Уборка улиц спецтехникой в дневные часы производится только на тех улицах, где небольшая интенсивность автомобильного движения и где есть необходимость в скорейшем вывозе снега. Такая схема работы позволяет избежать заторов в городе по вине дорожников, особенно в часы пик.

Основная же работа у машинистов «Автодорстроя» начинается с 8 часов вечера и длится до утра. Сначала улицы посыпают песчано-соляной смесью, а через несколько часов, когда реагент проявит свое действие, коммунальные дорожные машины прометают проезжую часть. Затем грейдеры сдвигают снег на обочину дороги, после чего тракторы с ковшами работают на его погрузке. После снегопада, прошедшего 8 декабря, практически у каждого перекрестка дорожники сформировали внушительные снежные кучи. Только в ночь на 9 декабря с дорог краевой столицы они вывезли 6235 кубометров снега и израсходовали 317,5 тонн песчано-соляной смеси на обработку проезжей части реагентами.

— Снег вывезли с главных транспортных артерий города: проспектов Ленина, Комсомольского, Красноармейского, Строителей, Калинина, – пояснил Андрей Курышин, директор МБУ «Автодорстрой». – Площади Баварина, Сахарова, Октября, Советов, Победы были прометены и обработаны от наледи. На улицах Молодёжной, Димитрова, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западной, Чеглецова, Кулагина, Матросова, Попова, Юрина, Шукшина, Кавалерийской, Гущина, Власихинской, Гоголя, Никитина, Партизанской, Короленко, Пушкина, Сизова, Пионеров, Советской, Профинтерна, Павловского тракта собрали снег с проезжей части и вывезли на снегоотвалы. Там, где к утру 9 декабря оставались снежные валы на обочинах, снег был вывезен в течение дня.

33 тыс. куб. м снега вывезено с начала сезона.

Добавим, что за работой снегоуборочной техники в Барнауле каждый горожанин может следить в режиме реального времени. Благодаря установленной на всей спецтехнике ГЛОНАСС, можно увидеть, на каких улицах ведется уборка и скорректировать маршрут своей поездки, чтобы не попасть в затор. Достаточно зайти на сайт администрации города Барнаула по ссылке www.barnaul.org/karta/