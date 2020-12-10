Еще один автобусный маршрут для школьников запущен в Барнауле

По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка городской комитет по образованию, завершил работу по организации безопасной доставки школьников из коттеджного поселка Сибирская долина к месту учебы в школы поселка Южного и обратно. Министерство образования и науки Алтайского края по просьбе городского комитета предоставило школьный автобус, который в настоящее время уже возит детей в двусменном режиме.

Остановка «Каспийская» – начальный и конечный пункт вновь открытого школьного маршрута в коттеджном поселке Сибирская долина. Полуденный рейс отправляется от остановки в поселок Южный в 12.25. Школьники, многие с родителями подходят к остановке заранее, еще до прибытия автобуса, поэтому есть время поговорить с родителями и с школьниками, для которых, собственно, и запущен долгожданный маршрут.

Жители коттеджного поселка Сибирская долина обратились к городским и краевым властям с просьбой организовать безопасную доставку учеников в городские школы. В 2020 году силами ФКУ «Упрдор «Алтай» проведен ремонт участка Змеиногорского тракта (федеральная трасса А-322) проходящего рядом с поселком. На средства, собранные жителями Сибирской долины, была отсыпана центральная улица. Таким образом, удалось привести школьный маршрут в соответствие с требованиями безопасности.

В сентябре специальная комиссия, в состав которой вошли представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, городского комитета по образованию, управления государственного автодорожного надзора и отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу, проверила техническое состояние проезжей части по маршруту следования. Комиссия заключила, что школьный автобусный маршрут, после устранения всех недостатков, безопасен.

Первый тестовый рейс по новому маршруту до школы № 63 поселка Южного состоялся 1 декабря. В настоящее время автобус доставляет учащихся школ № 63, 76 и гимназии № 5 к занятиям в две смены, а также обеспечивает их возвращение домой.

16 школ в Барнауле и пригороде используют для доставки учащихся школьные автобусы. 20 специализированных маршрутов для школьников организовано в краевой столице. 2146 учащихся из пригородных поселков пользуются школьными маршрутами.

Не вздохи на скамейке

Жизнь в собственном доме на земле – мечта многих барнаульцев. Чтобы грядки под окнами, куст рябины у крыльца. Но вот новоселье отпраздновано, и приходит понимание, что жизнь в собственном доме это не только любование закатами на скамейке. Оказывается, что здесь нет дворников и зимой дорожку от крыльца до дороги нужно чистить самому, что нет трамвая напротив дома, а за углом – автобусной остановки. С этим столкнулась семья Натальи Титовской.

— Мы восьмой год в поселке живем. Конечно знали, что будут неудобства. Но раньше мы жили на Южном, около Школы садоводов, впятером в однокомнатной квартире. На ипотеку приобрели дом здесь. Два года у нас не было транспорта. Ничего, выжили. Потом автобус стал ходить, а школьный автобусный маршрут, это вообще чудесный вариант. Мне очень удобно. Я работаю в ночную смену, мне нужно днем спать, а приходилось детей туда-сюда возить. Сейчас провожаю до автобуса и ни о чем не беспокоюсь, – делится радостью Наталья.

У Алины Чупиной трое детей, двое из которых учатся в школе № 63 в разные смены. Три раза в день ездить в школу на своем автомобиле, пусть расстояние и небольшое, порядка семи километров, дело хлопотное и, что уж говорить, довольно затратное. Конечно, ходит маршрутный автобус, но зачастую он переполненный, ребятишкам не совсем удобно.

— Сейчас зима, детям не нужно стоять на улице, ждать маршрутку, толкаться в ней. Здесь они садятся, и автобус их к школе подвозит. Не беспокоишься, не переживаешь. Спасибо организаторам за этот маршрут. Мы, родители, очень довольны. Еще раз спасибо огромное, – говорит молодая мама.

Третьеклассник Даниил пришел на остановку один. Парень самостоятельный. На вопрос «как дела в школе», отвечает уклончиво:

— Понемногу.

На более конкретный вопрос «есть ли двойки», уже более уверенно докладывает, что одна есть. Даниил рассказал, что учится в 3Б, ездит на школьном автобусе, а потом от автобуса до самой школы детей введут учителя.

— Из школы меня чаще всего мама забирает, ей как раз по пути и удобно, – рассудительно поясняет школьник.

Осторожно – дети!

И вот желтый автобус с сигнальным маячком на крыше и надписью «ДЕТИ» на борту, подъезжает к остановке. Он привез учащихся первой смены. Ребятишки покидают салон, а места в автобусе занимают те, у кого занятия в школе во вторую смену. В поселке Южном автобус останавливается на площади у Дома культуры. Здесь ребят встречают преподаватели и, соблюдая все правила перехода через улицу, сопровождают до школы.

— Встречаем ребятишек, а также после уроков провожаем на автобус, садимся вместе с ними, отмечаем, кто сел, кто на какой остановке вышел и так до конечной, – рассказывает сопровождающий ребят педагог, преподаватель информатики Сергей Балмаков.

Особые требования предъявляются и к водителю школьного автобуса. Сергей Евсюков 40 лет за баранкой, из них полтора десятка лет работает водителем автобуса.

— Ребятишек до этого не возил, но каких-то особенностей нет, – рассуждает Сергей Васильевич. – Конечно, больше ответственности, внимательности во время движения на маршруте необходимо. В салоне школьники ведут себя хорошо. Со взрослыми пассажирами порой больше мороки бывало.