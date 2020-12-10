Актеры барнаульских театров стали лауреатами премии им. Золотухина

Семь человек удостоены Губернаторской премии в области театрального искусства имени Валерия Золотухина. Церемония награждения прошла на сцене Алтайского государственного музыкального театра.

Губернаторская премия присуждается за наиболее яркие роли, творческую деятельность, значимые проекты в области театрального искусства, получившие общественное признание и внесшие вклад в развитие культуры региона. По условиям она вручается четырем артистам (режиссерам или сценаристам) и трем студентам. В этом году обладателями премии стали артист-вокалист Музыкального театра Насими Нариманов, артист Краевого театра драмы Виктор Осипов, артистка МТА Наталья Сляднева и артист Бийского драмтеатра Максим Сивков, а также три студента АГИК – Лада Большангорская, Иван Молодов, Антон Нечаев.

— Конкурсный отбор лауреатов был довольно сложным – жюри выбирало их в условиях жесткой конкуренции, – выступила в ходе церемонии вручения премии министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Практика показывает: те, кто удостоен этой награды, – действительно, на определенном этапе лучшие из лучших, самые достойные, лидеры в своем деле.

Присуждается эта премия ежегодно. И если для артистов она составляет 50 тыс. рублей, то студенческий вклад в театральное искусство оценивается в 15 тыс. рублей.

— Приятно, когда твою работу высоко оценивают не только зрители, но и коллеги, – прокомментировал один из лауреатов премии Виктор Осипов. – Поэтому эта награда больше важна не с финансовой точки зрения, а в качестве моральной поддержки на пути актера к дальнейшему совершенствованию в профессии. Уходящий год показал, насколько важна актерам их работа и как они ее любят. Тот отрезок времени, когда нам приходилось прогонять наши спектакли перед пустым залом, оказался страшным временем. После этого каждый выход к зрителям мы стали еще больше ценить.

В рамках церемонии награждения была вручена еще одна высокая награда – благодарности министра культуры РФ Ольги Любимовой был удостоен главный режиссер Алтайского государственного музыкального театра Константин Яковлев. Этой сцене он служит вот уже 15 лет, а с 2013 года Константин Александрович занимает должность главного режиссера. Кстати, недавно его постановка «Капитанская дочка», в основе которой лежит музыка Евгения Загота и либретто Карена Кавалеряна, номинирована на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Причем в фестивальной афише этот спектакль представлен в десяти номинациях, в том числе и режиссерской.

Губернаторская премия им. Валерия Золотухина присуждается в Алтайской крае с 2014 года.