9 декабря, в День Героев Отечества, в Барнауле возложили цветы на аллее имени Алексея Скурлатова

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации города Барнаула, депутаты Барнаульской городской Думы, члены регионального штаба ОНФ, родственники Алексея Скурлатова, представители военного комиссариата, курсанты ВПК «Русские витязи», юнармейцы, воины-интернационалисты.

Напомним, что к 75-летнему юбилею Победы на аллее по ул. Профинтерна установили памятную стелу Алексею Скурлатову. Идея принадлежала руководителю военно-патриотического клуба «Русские витязи» Нелли Марковой.

— Я провела небольшой анализ и выяснила, что даже в советское время скверам и аллеям не так активно присваивали имена героев Отечества, как улицам. Аллея на ул. Профинтерна относительно новая. Мы решили: почему бы не начать новый проект именно отсюда? – рассказала член регионального штаба ОНФ, депутат городской Думы Марина Понкрашева. – В Год памяти и славы Общероссийский народный фронт запустил проект «Улица Героя», к которому мы активно присоединились. В октябре 2020 года инициативу общественников одобрила культурологическая комиссия при администрации города Барнаула, затем приказом комитета по строительству, архитектуре и развитию города аллее на ул. Профинтерна от проспекта Калинина до проспекта Комсомольского было присвоено имя Алексея Скурлатова.

У мемориала в почетном карауле застыли юнармейцы и курсанты ВПК «Русские витязи». По словам командира клуба Антона Багринцева, связь с семьей Скурлатовых установлена курсантами много лет назад, ребята до сих пор созваниваются с его родственниками. На церемонию открытия аллеи дочь, сестер и правнучку разведчика Алексея Скурлатова привезла глава администрации села Налобиха Косихинского района.

— Мы очень тронуты, – поделилась дочь героя Нэлли Алексеевна. – Это почетно, ответственно, и много значит для нашей семьи. Мой папа такое внимание заслужил всей своей жизнью, а сколько Алеш из Алтайского края не вернулись домой… Дай бог здоровья всем ветеранам Великой Отечественной войны, кто еще жив. Я думаю, что эта аллея названа не только в честь моего отца. Каждый год, когда весной здесь будут цвести яблони, мы будем вспоминать тех, кто воевал за мир.

22 общеобразовательных школы в Алтайском крае до конца 2020 года получат имена героев по инициативе регионального отделения ОНФ в рамках проекта «Имя героя – школе».