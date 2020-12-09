Зимняя «Студенческая весна» проходит в Алтайском крае

С началом недели в Алтайском крае стартовал XXIII фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2020 VERSION 2.0». В нем примут участие около 700 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций региона. Традиционный весенний конкурс в этом году проходит в безопасном удаленном формате.

Как подчеркнул руководитель исполнительной дирекции фестиваля Александр Коробков, несмотря на условия ограничений проведения массовых мероприятий, организаторы не могли оставить молодежь без самого ожидаемого творческого события года.

— Многие студенческие коллективы Алтайского края уже давно активно участвуют в онлайн-конкурсах и фестивалях и знакомы с их форматом. В свою очередь и мы, оргкомитет «Фесты», изучили все тонкости проведения мероприятий в режиме онлайн и готовы провести краевой этап этого конкурса качественно и комфортно для участников, – отметил Александр Коробов.

Конкурсные дни проходят по восьми направлениям фестиваля: «Вокальное направление», «Танцевальное направление», «Театральное направление», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Фотоконкурс», «Видеоконкурс», «Музыкально-исполнительское направление». Участники предоставили видеозаписи своих творческих номеров дирекции фестиваля, которые будут публиковаться в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» до дня проведения номинации. Кроме того, среди участников конкурса будет выбран один «Народный победитель» и пять «Лидеров народного голосования» – по результатам онлайн-голосования за лучший номер. После определения членами жюри лучших номеров, в прямом эфире состоится гала-концерт фестиваля, где озвучат имена победителей.

Напомним, организаторами фестиваля «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2020 VERSION 2.0» выступают управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодежи, Алтайская краевая организация «Российский Союз Молодежи».