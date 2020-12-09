Зимняя «Студенческая весна» проходит в Алтайском крае

С началом недели в Алтайском крае стартовал XXIII фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2020 VERSION 2.0». В нем примут участие около 700 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций региона. Традиционный весенний конкурс в этом году проходит в безопасном удаленном формате.
«Феста» 2019 года. В этом году студенты выступают перед пустым залом, снимая номера для жюри на видео.Фото Объединения фотографов АлтГУ
Как подчеркнул руководитель исполнительной дирекции фестиваля Александр Коробков, несмотря на условия ограничений проведения массовых мероприятий, организаторы не могли оставить молодежь без самого ожидаемого творческого события года.
— Многие студенческие коллективы Алтайского края уже давно активно участвуют в онлайн-конкурсах и фестивалях и знакомы с их форматом. В свою очередь и мы, оргкомитет «Фесты», изучили все тонкости проведения мероприятий в режиме онлайн и готовы провести краевой этап этого конкурса качественно и комфортно для участников, – отметил Александр Коробов.
Конкурсные дни проходят по восьми направлениям фестиваля: «Вокальное направление», «Танцевальное направление», «Театральное направление», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Фотоконкурс», «Видеоконкурс», «Музыкально-исполнительское направление». Участники предоставили видеозаписи своих творческих номеров дирекции фестиваля, которые будут публиковаться в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» до дня проведения номинации. Кроме того, среди участников конкурса будет выбран один «Народный победитель» и пять «Лидеров народного голосования» – по результатам онлайн-голосования за лучший номер. После определения членами жюри лучших номеров, в прямом эфире состоится гала-концерт фестиваля, где озвучат имена победителей.
Напомним, организаторами фестиваля «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2020 VERSION 2.0» выступают управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодежи, Алтайская краевая организация «Российский Союз Молодежи».