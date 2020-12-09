Жители Алтайского края благодарят медиков, которые лечат от COVID-19 и помогают в реабилитации

Надежда Галахова, учительница биологии, благодарит врачей, медсестер и санитарок за то, что выходили ее после тяжелого течения болезни.

Надежда Галахова столкнулась с тяжелым течением COVID-19, десять дней провела в реанимации без сознания, а после выздоровления проходит реабилитацию в краевой клинической больнице.

— Лечилась я по месту жительства, в ковидном госпитале города Бийска, – рассказывает Надежда Владимировна. – После отрицательных результатов теста на ковид меня отправили в Барнаул, в пульмонологическое отделение краевой клинической больницы. Я сейчас нахожусь в «чистой» зоне, восстанавливаюсь после заболевания. И процесс восстановления меня восхищает, как и работа персонала.

У женщины очень тяжелый случай: она поступила в краевую клиническую вся в отеках, со спрятавшимися венами. Таковы последствия перенесенной болезни.

— Благодаря барнаульским врачам я уже начала ходить. Я и не надеялась на такой быстрый результат. Как они за нами ухаживают! Они не только легкие лечат после ковида, а полностью обследуют организм. Все по-хорошему, по-доброму, никто не раздражается, хотя таких как я у них много. За день раз 15 прибегала медсестра, доктор заходил даже ночами, помогали выживать. А сейчас, когда я начала ходить по комнате, они радуются вместе со мной каждому моему шагу.

Первым заболел муж Надежды Владимировны. Она сразу ушла на самоизоляцию, но пока ждали результаты анализов мужа, ей стало хуже. Меньше чем за неделю она слегла. Понадобилась искусственная вентиляция легких.

Надежда Галахова: «Когда люди идут без масок в магазины, ездят в автобусах, то не задумываются, насколько сложно врачам потом вытаскивать больных с того света».

— Я стала задыхаться, пролежала в реанимации на искусственной вентиляции легких 10 дней. В ковидном госпитале города Бийска за мной ухаживала Жанна, фамилию не помню. Умная, талантливая, волевая, — вспоминает Надежда Галахова. – Когда я проснулась, она всеми силами старалась, чтобы я собралась и поскорее выздоровела. Жанна меня просто вытащила с того света. Переживала за меня, подходила спрашивала. Только ногой пошевелишь – медсестры переполошатся, проверяют, как ты себя чувствуешь.

Первые дни после реанимации вспоминаются как кадры фантастического фильма, настолько нереальным и внеземным это кажется:

— Они все в скафандрах, как белые муравьи, суетятся каждый со своим делом. Рядом со мной лежат такие же, как я, под капельницами, из нас торчат трубки, а врачи смешивают и вливают препараты – все это выглядело как в фантастическом фильме. Я постоянно хотела пить, но из-за препаратов было нельзя, мне только смачивали губы, — рассказывает женщина. – Не описать, насколько я благодарна ковидному центру. Я видела, как медикам сложно работать, и они большие молодцы. Огромное спасибо главврачу Сергею Викторовичу Ковязину. Когда он забирал меня из районной больницы в ковидный госпиталь, он сказал: «Я обещаю, что она выживет в нашем центре, я беру ее на свой личный контроль». И он свое слово сдержал.

Сейчас по два часа утром и два часа вечером Надежда Владимировна лежит под капельницей. В остальное время пациентка делает специальную гимнастику. Каждое движение все еще дается с трудом. Врачи показывают упражнения, помогают передвигаться – фактически заново учат ходить.

Во время реабилитации она освоила дыхание диафрагмой.

– Лечащий врач ко мне заходит, я показываю, чему научилась, – хвалится успехами Надежда Галахова. – И так они за каждого пациента волнуются. Софья Евгеньевна Посохина, мой лечащий врач – настоящий профессионал, с заботой и пониманием назначает обследования. Я очень благодарна главврачу Диане Михайловне Рудаковой, врачам, которые меня выхаживали: в больнице удивительные молодые специалисты. От лечащего врача до санитарок – каждому хочу сказать большое спасибо за то, что спасли мне жизнь. За то, что, рискуя собственным здоровьем, спасают жизни, переживают за нас.