Виктор Томенко поручил Минздраву разработать четкий алгоритм бесплатной доставки лекарств пациентам на дом

Одним из вопросов недавнего заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, стало обеспечение бесплатными лекарствами инфицированных коронавирусом жителей края.

Бесплатно медикаменты получат не только те, у кого выявлена коронавирусная инфекция, но и больные без лабораторного подтверждения, имеющие два или более клинически сходных с COVID-19 симптома.

Заболевшему необходимо избегать каких-либо дополнительных контактов и начать лечение максимально быстро. Эти два ключевых момента были учтены при разработке нормативно-правовых актов, прописывающих алгоритм и правила получения препаратов пациентами.

Если пациент вызывает домой врача либо бригаду неотложной медицинской помощи, медики приедут уже с готовыми комплектами лекарств. Бригада будет иметь наборы для легкого, среднего и среднетяжелого течения. Пациента на дому осматривают, устанавливают диагноз.

Пациент сможет получить бесплатный набор лекарств и в том случае, если пришел на прием к врачу. Выдача произойдет непосредственно в лечебном учреждении сразу после установления диагноза.

Готовы при необходимости подключиться и волонтеры. Заместитель руководителя регионального штаба акции «#МыВместе», региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» Анна Ведлер рассказала, что в Барнауле таких порядка 300 человек. Волонтеры готовы и предоставить транспорт, и сформировать выездные бригады.

В зависимости от тяжести течения заболевания у каждого конкретного пациента, сформировано три набора бесплатных лекарств. Схемы лечения и препараты определены на основе временных методических рекомендаций Минздрава страны. При легком течении заболевания для лечения используют противовирусные и жаропонижающие препараты. При среднетяжелой форме, не отягощенной пневмонией, добавляется группа антикоагулянтов – лекарств, препятствующих образованию тромбов. Третья группа – это среднетяжелое течение инфекции с пневмонией. В пакет бесплатных лекарств включены противовирусные, жаропонижающие и антибактериальные препараты, а также антикоагулянты и гормоны.

11 тысяч пациентов получат бесплатные наборы для лечения.

По словам заместителя начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава края Светланы Поповой, в зависимости от степени тяжести протекания болезни стоимость набора варьируется от 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Всего Алтайскому краю Правительством России на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов по COVID-19 выделено 87 миллионов.

С середины декабря в крае прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом, при этом ожидается совместная циркуляция вируса гриппа и коронавируса. В результате обсуждения специалистами выработаны согласованные решения. Так, в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера. Носить маски теперь необходимо и на улице – во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан. Эти решения закреплены в Указе Губернатора от 26 ноября.