В следующем году в Барнауле возобновится строительство ледового стадиона

Возобновление строительства хоккейного стадиона на пр. Сибирском намечено на 2021 год – об этом рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Напомним, спортивная стройка на месте бывшего стадиона «Мотор» началась в 2011 году, однако через четыре года процесс был остановлен из-за проблем у подрядчика.

— Сделан новый проект, он прошел экспертизу. Принято принципиальное решение о возобновлении строительства. На 2021 год в краевой адресной инвестиционной программе заложено 150 млн руб. Одновременно с этим ждем выхода подтверждения финансового плана на общую сумму 820 млн руб., это необходимо для проведения конкурсных процедур и определения подрядчиков, – рассказал Перфильев.

Помимо этого, в ближайшие годы в Алтайском крае в рамках проекта «Спорт – норма жизни» ожидается строительство еще ряда объектов, в том числе нескольких ФОКов в Барнауле.

— Занимаясь стройкой новых объектов, необходимо обратить внимание на уже имеющиеся, но запущенные. Или построенные, но с недоделками. Необходимо подчистить хвосты, чтобы полноценно выходить на строительство новых арен, – считает министр.

В 2020 году на спортивную отрасль края из бюджетов всех уровней было направлено 1,1 млрд руб. – это меньше, чем годом ранее в связи с пандемией и уменьшением количества сборов и соревнований. При этом на 2021 год финансирование заметно увеличено – до 1,7 млрд руб., из них 600 млн направлено на развитие инфраструктуры.

— Ряд необходимых краю объектов осметчены, сумма составляет 3 млрд руб. Если двигаться в набранном темпе, решить вопросы возможно в течение 5-8 лет. Состояние инфраструктуры требует внимания, но нужно уделить внимание и кадрам, чтобы на новых аренах было кому тренировать. Эта задача на 2021–2022 годы, – заявил Перфильев.

В 2020 году в Барнауле завершился монтаж новых беговых дорожек на стадионе «Динамо», а также их бронирование, что позволит проводить там тренировки и соревнования профессиональных спортсменов. Такая же судьба ждет и легкоатлетический манеж АлтГТУ. Напомним, в ходе капремонта там уложили новое легкоатлетическое покрытие, на котором нельзя заниматься в шиповках. В связи с этим там нельзя проводить профессиональные соревнования, при этом манеж был единственным местом в регионе, где зимой организовывались турниры. Как рассказал Алексей Перфильев, сейчас определяются технологии, по которым на дорожки нанесут защитное покрытие, потом будут определены сроки и бюджет работ.