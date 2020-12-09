В Барнауле в формате онлайн прошел VI Слет поисковых отрядов Алтайского края

Организаторами мероприятия стали управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевой дворец молодежи и региональное отделение общероссийского движения «Поисковое движение России».

Слет начался с приятного момента: впервые в истории поискового движения региона сразу четыре человека были удостоены знака отличия Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении» III степени. Это руководители поисковых отрядов Виталий Ерёменко и Вячеслав Овсиенко, бойцы – Руслан Гайнулин и Виктория Коростылёва.

— Пандемия коронавируса перечеркнула многие наши планы, отменила экспедиции и ряд мероприятий, – отметил на церемонии открытия слета председатель Алтайского регионального отделения «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн. – Несмотря на это, мы нашли другие форматы работы: ушли в интернет-пространство, занялись архивной работой с цифровыми источниками. Объем поиска не только не уменьшился, а, как мне кажется, увеличился. К концу 2020 года можем с гордостью сказать: мы многое сделали, многие имена установили, нашли родственников погибших солдат.

Работа слета шла на нескольких площадках. Руководители поисковых отрядов подвели итоги работы за год и наметили перспективы дальнейшей деятельности. Ребята в рамках федерального проекта «Диалоги с Героями» пообщались с Валерием Поташовым, Героем Российской Федерации, заслуженным летчиком-испытателем, летчиком-испытателем первого класса Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Серию мастер-классов по работе в архивах, а также интернет-проекту «Книга Памяти Алтайского края» провели приглашенные эксперты.

Самыми волнующими для подростков стали конкурсы, которые проводились как до начала слета, так и в минуты перерыва. В мастерстве соревновались юные экскурсоводы, краеведы и фотографы, но самым знаковым мероприятием стала защита исследовательских работ в рамках проекта «Судьба солдата». Сразу две победы здесь одержали поисковики отряда «Ориентир» из Барнаула. Первое место Артёма Буймова в категории 18 лет и выше было вполне ожидаемо – боец он опытный, много лет участвует в полевых экспедициях и, даже став студентом, не прекратил работу в отряде. А вот третье место в возрастной категории 14-17 лет Елизаветы Макаровой стало для нее неожиданным – школьница всего месяц назад стала поисковиком.

— Я подготовила работу о судьбе нашего земляка Ивана Даниловича Артёменко, – поделилась кадет Барнаульского кадетского корпуса. – К нам поступило обращение от его внучки с просьбой установить место гибели солдата. Из письма однополчанина родственники узнали, что он погиб где-то в районе Днепра. Используя данные сайта ОБД «Мемориал», я вместе с руководителем отряда Галиной Буймовой начала поиск сведений о погибшем разведчике. Нам удалось обнаружить документы пересылочного пункта, установить точное название деревни, возле которой Иван Артёменко был похоронен в братской могиле. Мы смогли сообщить внучке не только место захоронения ее дедушки, но и другие подробности его военной биографии.

В работе VI Слета поисковых объединений Алтайского края приняли участие около 100 человек из 11 поисковых объединений девяти муниципальных образований края.