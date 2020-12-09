Систему автоматического управления сельхозтехникой разработали в АлтГТУ

В АлтГТУ создали прототип системы автоматического управления движением колесной сельскохозяйственной техники с использованием систем GPS и ГЛОНАСС. Он позволит рациональнее использовать работающие на полях агрегаты.

Разработка ученых Алтайского технического университета – не изобретение, а адаптация удобной автоматизированной системы для условий нашего региона. Точнее, для сельхозтехники, которая работает на алтайских полях.

Система представляет собой электромеханическое подруливающее устройство, которое устанавливается в трактор, и множество электронных компонентов, которые определяют положение машины в пространстве, рассчитывают оптимальный маршрут и управляют техникой. Именно последняя функция зачастую подводит аналогичные устройства, созданные за рубежом.

— Далеко не все импортные образцы подходят для эксплуатации нашей техникой. Были некоторые попытки установить импортные подруливающие устройства на тракторы «Беларус», но они работали далеко не всегда ввиду несогласованности параметров. Вследствие достаточно тугого рулевого управления они часто отключались, – рассказывает Владимир Поддубный, заведующий кафедрой теоретической механики и механики машин АлтГТУ, доктор технических наук. – Мы создали такой образец, который работал бы с отечественной техникой. Надо сказать, что в России в последнее время появляются подобные системы, но их пока мало.

Этим проектом в АлтГТУ занимались с 2015 года, с привлечением студентов и аспирантов. На данный момент собран экспериментальный образец, который прошел тестирование на тракторе МТЗ-1221 в опытном хозяйстве Алтайского аграрного университета в районе Власихи.

— Система будет работать там, где присутствуют так называемый дифференциальный сервис, – отмечает Владимир Поддубный. – Большинство территорий Алтайского края сейчас покрыто сетью дифференциального сервиса – сервиса GPS-поправок, который обеспечивает получение текущих координат трактора с необходимой степенью точности. При использовании локальной станции мы можем использовать ее для уточнения координат.

Разработка сделана по принципам системы точного земледелия. Это не только эффективно, но и экономно. Так как траекторию движения рассчитывает компьютер, то трактор не пройдет по одной и той же территории несколько раз, выберет кратчайший маршрут, а значит, сэкономит на топливе, удобрениях и других расходниках. К тому же обработка полей пройдет быстрее и перестанет зависеть от сумерек или тумана, то есть тех условий, в которых человек управлять сельхозтехникой не сможет.

Но прототип не заменит человека полностью, поэтому систему правильнее назвать полуавтоматической. Водителю нужно переключать передачи, управлять прицепными или навесными орудиями, регулировать скорость движения. А при поломках или в других непредвиденных ситуациях он может отключить программу, перейти к рулевому управлению и в любой момент времени вернуться к автоматическому режиму. Программа отыщет актуальные координаты и проложит новый маршрут.

Система еще не готова к массовому производству: в идеале разработчикам нужен инвестор.

— Вместо ноутбука в кабину нужно поставить планшет, к нему адаптировать программу, заменить часть электронного оборудования на более совершенное, – рассуждает Владимир Поддубный. – На это нужны время и финансовые вложения. Но если мы это сделаем, то наша разработка будет вполне сопоставима с теми образцами, которые присутствуют на рынке.