Представитель Росгвардии – о получении разрешения на оружие, сдаче его за вознаграждение и постановке дома на сигнализацию

В редакции газеты «Вечерний Барнаул» прошла прямая линия с помощником начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю подполковником полиции Владимиром Антроповым.

Без ковида

— Здравствуйте. Меня зовут Галина Яковлевна. У меня внук служит в Росгвардии, в Балашихе. И в связи со сложной обстановкой с коронавирусом я хотела бы узнать, как там обстоят дела? Ведь там казармы, общая столовая. Он мало пишет об этом.

— Я уверен, что вам беспокоиться не о чем. Если он достаточно долгое время в одном коллективе пробыл, значит там нет заболеваемости среди солдат и офицеров. А когда молодое пополнение пребывает на службу, то оно находится в карантине две недели. В этом году почти 200 человек с Алтая отправили на службу в разные части Росгвардии, в том числе в Балашиху. Войска национальной гвардии отличаются строгими мерами безопасности. И в случае даже небольшого повышения температуры военнослужащий сразу изолируется. С начала пандемии в войсках вспышек заболеваемости не отмечено. Так что я думаю, оставшееся время ваш внук спокойно дослужит и вернется домой.

Дачу на сигнализацию

— Моя квартира находится под защитой вневедомственной охраны. Но у меня есть еще дачный домик. Каждый раз после зимы в садоводстве несколько домиков оказываются вскрыты. Нельзя ли сдать домик под охрану?

— Действительно, в Барнауле с начала года совершено 94 кражи из садоводческих товариществ. Когда сезон заканчивается, садоводы уезжают и оставляют свое имущество без присмотра. Воры пользуются этим и выносят ценные вещи. Садовый домик, как и гараж, и любой другой объект, можно поставить под охрану. Но при соблюдении двух условий. Во-первых, садоводческое товарищество должно входить в зону обслуживания пункта централизованной охраны. Во-вторых, там должна быть проведена электроэнергия, и не отключаться на зиму. Потому что прибор сигнализации не может работать без электричества. Если условия соблюдены, то обращайтесь. К вам приедут специалисты, посмотрят, куда можно поставить датчики, проведут расчеты. Оплата за охрану домика составляет до 495 рублей в месяц.

Сейф для ружья

— Здравствуйте. Меня зовут Полина. Мы с мужем переезжаем в новую квартиру. Она располагается на первом этаже. А у мужа есть охотничье ружье. Я беспокоюсь. В этой квартире обязательно нужны решетки, безопасность без них не нарушится?

— Но у вас же сейчас охотничье ружье хранится в сейфе?

— Естественно.

— В законе «Об оружии» и Правилах оборота гражданского оружия на территории РФ содержится исчерпывающий перечень требований. Там говорится, что оружие и патроны должны храниться по месту жительства граждан с соблюдением условий, которые обеспечивают их сохранность, безопасность хранения и исключают доступ к ним посторонних лиц. То есть в запирающихся на замок сейфах, металлических шкафах для хранения оружия или в ящиках из высокопрочных материалов. И этого вполне достаточно. Но никто вам не запрещает устанавливать дополнительные средства защиты. Если вы опасаетесь, что к вам могут забраться через окно, то, пожалуйста, вы можете установить сигнализацию, решетки на окна и металлическую дверь.

Сдай ружье – получи деньги

— Здравствуйте. Я слышал, что можно сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение. Скажите, куда сдавать и сколько мне выплатят?

— Да, у нас в Алтайском крае с 2000 года действует программа по добровольной сдаче оружия. В прошлом году постановлением Правительства Алтайского края размеры выплат были увеличены. За оружие с нарезным стволом вы можете получить 6500 рублей, за гладкоствольное – 5000 рублей, за травматическое – до 1600, за газовое – до 1000 рублей, за взрывчатые вещества промышленного назначения – до 2000 рублей за кг. Можете обратиться в любой отдел полиции или в ближайшее подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Телефон для справок 42-56-56.

— А буду ли я привлечен к административной ответственности за то, что я незаконно храню оружие?

— Если вы добровольно сдаете его, по собственной инициативе, то вы будете освобождены как от административной, так и от уголовной ответственности. Но если к вам уже пришли с обыском и обнаружили у вас незаконно хранящееся оружие или боеприпасы, то здесь речи ни о какой добровольной сдаче не идет.

В этом году правительство Алтайского края выделило 500 тыс. рублей на выплату вознаграждений за добровольно сданное оружие. В настоящий момент граждане сдали 45 единиц незаконно хранящегося оружия и 178 патронов. Им выплачено вознаграждение на общую сумму 183,7 тыс. рублей.

Чоповец – не гражданский

— Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я служу в ЧОП и за мной закреплено служебное огнестрельное оружие. Необходимо ли мне при получении лицензии на гражданское оружие снова обучаться, подтверждать знания навыков безопасного обращения с оружием?

— Независимо от того, что у вас есть разрешение на служебное оружие, если у вас раньше не было разрешения на гражданское оружие, то обучение все равно придется проходить. Потому что типовые обучающие программы для частных охранников и для граждан отличаются. В Барнауле есть три организации, где можно пройти обучение правилам безопасного обращения с оружием и получить соответствующие навыки: «Динамо-Центр», «Охранник-Б» и «Факультет». Думаю, для вас как для действующего охранника сдача тестов не вызовет затруднений.