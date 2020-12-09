От Баха до Пьяццоллы, от Шопена до Уильямса – в Барнауле выступил мультиинструменталист Пётр Ткаченко

Широчайший диапазон исполнительских возможностей самых разных гармоник продемонстрировал мультиинструменталист Пётр Ткаченко. Программу «Гармоники мира» музыкант презентовал на барнаульской сцене.

В Барнаул Пётр Ткаченко привез не только кнопочный аккордеон, но и аргентинский бандонеон, итальянскую эолину, немецкую губную гармонику, французскую аккордину, китайский шенг… Все эти инструменты дипломированный баянист когда-то начал не просто коллекционировать, а осваивать, постигать.

— Поначалу это было просто увлечение, – пояснил музыкант. – Началось оно, пожалуй, с моей поездки во Францию, где во время стажировки я услышал волшебный звук французской аккордины. Я был покорен ее звучанием и решил во что бы то ни стало приобрести этот инструмент. Затем я обзавелся еще одной аккординой, а потом мою коллекцию пополнил бандонеон и другие инструменты. В итоге я решил заказать у композиторов инструментовки известных сочинений специально для гармоник и с ними выступать. Первый же концерт прошел с аншлагом, а со временем стали шириться ряды почитателей этой программы. И я понял, что двигаюсь в правильном творческом направлении.

Так вышло, что чаще всего Пётр Ткаченко выступает в сопровождении симфонических оркестров. Однако, будучи народником по образованию, все же предпочитает звучание под соло гармоник народных инструментов. Не случайно, выступая в Барнауле вместе с оркестром «Сибирь», баянист не смог скрыть своего восторга от народной трактовки музыкальных шедевров.

Суть этой программы в том, что музыкант знакомит публику с большим семейством гармоник – духовых, губных, кнопочных, играя на них произведения классиков и не только. К примеру, на французской аккордине музыкант исполнил концерт Баха для гобоя и скрипки, а нежнейшую прелюдию Шопена в паре с музыкантом оркестра Максимом Бедненко – на бандонеоне и индийской гармонике.

— В оркестре «Сибирь» тоже есть инструменты семейства гармоник – четыре баяна, – пояснила ведущая вечера Вера Климанова. – И если учесть, что у этого инструмента с правой стороны находится 100 кнопок, а с левой – 120 (к этому добавляется еще и 15 регистров), то звук баяна можно сравнить с симфоническим оркестром.

В рамках концерта довольно много звучало музыки Астора Пьяццоллы. Несмотря на то, что этот музыкант исполнял свои сочинения главным образом на бандонеоне, Пётр Ткаченко показал, что столь же прекрасно эти произведения звучат на немецкой губной гармонике и французской аккордине. К тому же музыкант исполнил посвящение этому аргентинскому композитору, сочиненное Владимиром Зубницким – постоянным участником барнаульского фестиваля «Либертанго».

— Если у баяна звук открытый, сочный, совершенно русский, а бандонеон и английская концертина звучат более сосредоточенно, глубоко, то аккордина тут же переносит слушателей в Париж – туда, где открывается вид на Эйфелеву башню и Елисейские поля, – считает Вера Климанова. – Но самое невероятное звучание, пожалуй, у китайского шенга, который считается прародителем всех гармоник мира. Упоминания о нем можно найти в древних китайских рукописях с двухтысячелетней историей. Именно производными шенга, привезенного когда-то в Европу, считаются фисгармония, аккордеон и многие другие инструмента семейства гармоник.

На этом древнем инструменте Пётр Ткаченко исполнил самую современную композицию из всей этой разнообразной программы – саундтрек Ханса Циммера к научно-фантастическому триллеру Кристофера Нолана «Начало».

Пётр Ткаченко – лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускник Красноярской государственной академии музыки и театра. Стажировался в Международной летней академии музыки во Франции.