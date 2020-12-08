Вторая молодость: голкипер «Динамо-Барнаул» Богдан Карюкин – воплощение надежности на последнем рубеже

Сейчас в командах Премьер-лиги играют два барнаульских вратаря – Юрий Дюпин в «Рубине» и Евгений Городов в «Краснодаре». Первопроходцем же среди наших голкиперов в высшем футбольном свете России был Богдан Карюкин, сыгравший в 2009 году одиннадцать матчей за «Кубань». Шесть лет назад он вернулся в Барнаул.

Игра в лотерею

В хороших результатах в сезоне 2020/2021, которые барнаульское «Динамо» показывает в новой для себя зоне ПФЛ «Урал-Приволжье», заслуга 35-летнего капитана Богдана Карюкина большая, пусть он и не любит себя выделять. Правда, первая часть сезона для вратаря закончилась досрочно, на заключительный выезд в Новосибирск он не поехал из-за болезни – подхватил коронавирус. Из-за него же он и решил не бриться, так что в бородатом детине на пороге кабинета я даже не сразу узнал нашего стража ворот.

— Думал, закрою больничный – побреюсь. А сейчас уже и холодно, можно бороду оставлять. Теперь под Новый год побреюсь, — улыбается Богдан.

— Когда я вчера тебе звонил, ты говорил, что занят на тренировке «Лиги БРО». Играешь?

— Нет, тренирую. Александр Валерьевич (Суровцев, главный тренер «Динамо» — прим.авт.) отправил меня и Даню Гавиловского (второй вратарь «Динамо» — прим.авт.) тренерами в одну из команд Лиги, второй сезон работаем.

— И как тебе?

— Непривычно. Во-первых, было странно, что ко мне на «вы» обращаются, в команде же пацаны лет по 17. Когда слышал «Богдан Владимирович», чувствовал себя, будто мне под 50. Во-вторых, все-таки пока сам играешь, ощущения от тренерской работы не те.

— Давай о сезоне. Думаю, первую его часть «Динамо» может в актив записать.

— Согласен. Мало кто думал, что команда покажет такой результат, причем, кажется, футболисты тоже. По сравнению с «Востоком» новая зона намного сильнее, лидеры по бюджетам и составам сопоставимы с командами ФНЛ. Так что приятно, что пока мы в верхней части таблицы. Конечно, весной все может поменяться, все-таки это не «Восток» с шестью командами.

— Что в команде поменялось по сравнению с прошлым годом? Состав остался примерно тем же, тренерский штаб прежний.

— Состав усилили Евгений Щербаков и Максим Ерусланов, они многое добавили к игре, теперь есть баланс молодых и опытных футболистов. Плюс микроклимат в команде хороший, опять же за счет того, что почти все игроки местные, хотят показать себя в новой зоне. Ну и без удачи, конечно, не обходится, хотя ее тоже надо заслужить.

— Для тебя матч с «КамАЗом», наверное, стоит особняком?

— Да вся команда здорово сыграла.

— Но если бы ты не взял пенальти…

— Да это лотерея.

— В которую ты часто выигрываешь. Взятие пенальти на тренировках отрабатываешь?

— Честно – нет. Просто везет. Может, чутье, может, удача. Вот Антон Трубин, (экс-вратарь «Динамо», ныне голкипер ФК «Темп» — прим.авт.) действительно был специалистом по одиннадцатиметровым. У него прямо чутье было.

— Ты при пенальти по удару реагируешь или гадаешь?

— Когда как. С «КамАЗом», честно, угадал. Просто правоногие футболисты в основном в правый угол бьют. А так еще смотрю на игрока, как разбегается. С «КамАЗом» получилось удачно, переломили ход игры, обыграли лидера, чего никто не ожидал.

— Понимаю, что ты скромничаешь, но неужели не приятно, когда после игры слышишь: «Если бы не Карюкин»…

— У каждого на поле своя роль. Вратарь нужен, чтобы отбивать, спасать. Так что просто делаю свою работу.

— Сейчас в «Динамо» проверка после письма об участии футболистов в тотализаторе. Тебе есть что сказать авторам послания?

— Написать и обвинить можно в чем угодно. Если нет доказательств, это просто сотрясание воздуха. Если есть факты, зачем анонимно сбрасывать в СМИ, почему не сказать об этом официально? Кому это надо? «Динамо» — новый клуб в зоне «Урал-Приволжье», неплохо играет. Может, кому-то это не нравится, вот и пытаются внести дисбаланс.

На высшем уровне

— Ты вратарем всегда был?

— В детстве сначала играл в поле. Потом понял, что не мое. Поставили в ворота, понравилось. Начинал я на Южном, в ДЮСШ «Рубин». Потом меня позвали в команду «ВРЗ», там уже потихоньку подтягивали во взрослый футбол. Как-то к нам приезжал «Металлург-Кузбасс» из Новокузнецка, им понравилось, как я играл, позвали сначала на просмотр, а там и контракт подписал.

— Ты с детства был нацелен на профессиональный футбол или, как тот же Юрий Дюпин, определился уже после школы?

— Да кто сразу может дать гарантии? В детстве играл в свое удовольствие, потом все сложилось. Как раз когда надо было делать выбор, или идти учиться, или продолжать заниматься футболом, позвали в Новокузнецк.

— Но ты при этом долго играл в аренде.

— Это ожидаемо было. «Мет-Куз» вышел в ФНЛ, а мне 16 лет, опыта нет. Год поиграл в Прокопьевске, затем в Кемерово. Потом «Мет-Куз» вылетел из ФНЛ, я к этому времени пооббился, поиграл. В общем, из аренды меня вернули, и через год с новокузнецкой командой я снова вышел в ФНЛ.

— В 2009 году ты дебютировал в премьер-лиге за «Кубань». Как там оказался?

— Все хорошо шло в «Мет-Кузе», стабильно и уверенно играл. А «Кубань» как раз вышла в Премьер-лигу. У меня заканчивался контракт, предложили поехать в Краснодар – так и ушел на повышение.

— Ты дебютировал в первом же туре.

— Чего вообще не ожидал. Конечно, был готов сыграть, но у нас наигрывался другой вратарь, и тут объявляют, что я в стартовом составе. Играли с действующим на тот момент чемпионом страны – «Рубином». Там состав – Семак, Домингес, звезды, которых я только по телевизору видел. В общем, попал под амбразуру. Вроде сыграл нормально, но проиграли 0:3.

— И тебя посадили в запас. Не подумал в тот момент, что больше не сыграешь.

— Да, было такое. Но потом травму получил основной вратарь, я снова вышел на поле – теперь уже против «Локомотива». На этот раз все хорошо сложилось, победили 1:0.

— «Кубань» в том сезоне тренировал Сергей Овчинников, человек, как всем кажется, очень жесткий. Как с ним работалось?

— Очень хорошо. Да, характер у него взрывной, может и высказать, и напихать, если халявишь или ошибся. Но микроклимат в команде был отличный.

— «Кубань» в те годы вообще кто только не тренировал, от Гончаренко до Петреску.

— Да, интересно было, каждый тренер своеобразный, у каждого свой подход. Гончаренко сейчас в ЦСКА, в него поначалу не верили, а армейцы в лидерах. Его обвиняют в излишней мягкости, но если бы он таким был – не тренировал бы ЦСКА. Да, он был на равных с футболистами, мог с нами в баню пойти. Но на тренировках никакого панибратства.

— Ты в 2009 году провел за «Кубань» в Премьер-лиге 11 матчей и больше в чемпионате не играл, хотя провел в Краснодаре шесть лет.

— Менялись тренеры, появился Александр Беленов, который стал основным вратарем. Он играл прекрасно, тренеры ему доверяли, команда показывала хороший результат. Не было смысла что-то менять.

— Беленова считают одни из самых недооцененных вратарей России.

— Согласен. Мы до сих пор общаемся, дружим. Сейчас он в «Уфе», а играл бы в топ-клубе, думаю, вызывался бы в сборную. Он один из сильнейших в Премьер-лиге.

— Ты несколько сезонов провел в запасе. Каково это, держать себя в форме и понимать, что ты выйдешь на поле только в экстраординарном случае.

— Психологически очень тяжело. Есть вратари, кого это устраивает. Я несколько раз порывался уйти. Меня приглашали другие команды, в основном из ФНЛ, все-таки практики было мало. Но тренеры уговаривали остаться, утверждали, что шанс будет. В итоге сыграл только несколько игр в Кубке России, а потом все закончилось травмой. Но я не жалею, что эти годы провел в «Кубани». Пусть и со скамейки запасных, но посмотрел на Лигу Европы, немного поиграл в Премьер-лиге. Не все даже попадают туда, не то что играют. Я всем молодым говорю, самое сложно – попасть на этот уровень, потому что команд мало, а футболистов много. А играть там в какой-то степени даже проще, чем в ФНЛ и ПФЛ – футбол более осмысленный, меньше ненужной беготни и борьбы.

— Евгений Городов играл в Краснодаре и там в итоге решил жить дом. Ты не хотел там остаться после карьеры?

— Чтобы оставаться, надо понимать, чем там будешь заниматься. Футбол-то не вечен. А у меня в Барнауле все. Конечно, в Краснодаре теплее, море рядом. Но такой климат тоже не для всех.

Единственным барнаульским вратарем, сыгравшем в высшей лиге чемпионата СССР, стал Владимир Грынгазов – в 1981 году он провел один матч за московское «Динамо».

В свое удовольствие

— Когда ты возвращался в Барнаул, ты думал, что задержишься тут на шесть сезонов?

— Сначала я хотел в принципе вернуться в футбол после травмы, после операции года полтора восстанавливался. Попросил разрешения с «Динамо» тренироваться, потом предложили подписать контракт. Думал, пару лет поиграю, форму наберу и буду искать другие варианты. Но пацаны не зря шутили, что из болота «Востока», за которым мало кто следит, трудно выбраться. Через пару лет я это понял, к тому же уже в возраст был за 30, так что просто стал играть в свое удовольствие.

— Со стороны все эти шесть сезонов выглядят одинаково.

— И на поле также. Выделялись только кубковые матчи с «Оренбургом», «Томью», «Енисеем». А чемпионат – сплошной день сурка, каждый год одно и тоже.

— Мне по секрету сказали, что ты перед нынешним сезоном похудел на 12 кг.

— Да, было такое (улыбается – прим.авт.). У меня всегда так, зимой набираю, летом сбрасываю. Но обычно было килограммов по пять-шесть, а тут получилось почти 10 месяцев без футбола и месяца три вообще без тренировок. Набрал под 100 кг, понял, что надо что-то делать. Стал правильно питаться, больше тренироваться. Перед сезоном уже было 88 кг. Ребята из команды говорят, что я так и не выглядел никогда. А я и правда таким был лет 15 назад, прямо вторая молодость. Жена смеется, что теперь гардероб менять надо, вся одежда висит на мне.

— Раз у тебя вторая молодость – сколько еще планируешь играть?

— Не загадываю, лишь бы здоровье было. Самое главное, чтобы нужен был, не становился помехой. Когда понимаешь, что уже ничем помочь не можешь, то надо будет уходить.