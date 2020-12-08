В Год памяти и славы дошколята поздравляют ветеранов с юбилеем Победы

Воспитанники барнаульского детского сада № 162 к 75-летию Победы подготовили большой музыкально-литературный спектакль «Парад Победы» – они показали историю людей, захвативших то время: от мирной жизни и страшного сообщения Левитана до победного мая и шествия Бессмертного полка. Его видеозапись покажут барнаульским ветеранам.

Понять и проникнуться

Патриотическому воспитанию в детских садах всегда уделяют внимание – о Великой Отечественной войне рассказывают не только в юбилейный год Победы. Большой праздник стал дополнительным поводом для обращения к этому историческому событию. В преддверии 9 мая многие учреждения готовили поздравительные выступления, составляли сценарии и продумывали костюмы, разучивали с ребятами стихи и слова песен. В связи с пандемией вовремя поздравить ветеранов не получилось — они сегодня наиболее уязвимы, встречи с ними постоянно откладывались. Тем не менее, отказываться от своих задумок в некоторых детских садах Барнаула не стали – записали выступления детей на видео и в скором времени доставят адресатам.

— Состав, который сегодня задействован в музыкально-литературном спектакле, уже второй, – рассказывает заведующая детским садом № 162 Олеся Масалова. – Дело в том, что вместе с детьми старшей группы над ним работали подготовишки, которые теперь уже учатся в первом классе. Вместо них пришлось привлекать новых ребятишек.

Для большинства из них подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне был известен из уст бабушек и дедушек, мам и пап. Воспитатели только помогли проникнуться событиями тех лет, насколько это возможно в таком возрасте, понять, что тогда чувствовали дети и взрослые на передовой и в тылу. Для этого организовывали игры, викторины, дидактические беседы и экскурсии. К примеру, нынешней осенью одна из педагогов детского сада вместе с небольшой группой ребятишек побывала на площади Победы, рассказала им об истории барнаульских памятников и смысле, который в них заложен.

— У нас работает много педагогов, для кого тема образования через речевое развитие и театральную деятельность является близкой, – говорит Олеся Масалова. – Я и сама, когда еще занималась педагогической деятельностью, к этому часто обращалась. Поэтому представление о том, как детей настроить на такую серьезную тему, как им ее донести и сделать понятной, мы имеем. Другой вопрос, как они смогут раскрыться во время выступления – элемент волнения все равно присутствует.

30 детей стали участниками музыкально-литературного спектакля. Воспитанники разных групп были распределены по ячейкам и не контактировали друг с другом во время подготовки и выступления.

По-детски искренне

До выхода на сцену юные артисты действительно немного переживали, но смогли с собой справиться. Знали, если что-то пойдет не так, воспитатели всегда придут на выручку. Удивительно, но они не просто играли страх во время первых бомбежек, сострадание при перевязке солдата после первого ранения, радость после новости о Победе, печаль во время шествия Бессмертного полка. Они действительно чувствовали что-то близкое к тому, о чем пытались рассказать со сцены, это было хорошо видно. Пусть не в полной мере и не до конца осознавая события, но очень честно и искренне.

Родители, которые тоже активно включились в подготовку спектакля, к теме отнеслись со всей серьезностью и ответственностью – помогали шить костюмы, делились идеями. Некоторые из них ранее приняли решение о том, что их ребятишки не будут ходить в детский сад, пока не наладится эпидобстановка, но на репетиции их привозили, считая спектакль важным элементом патриотического воспитания.

— Мне бабушка рассказывала про войну. Знаю, что наши люди защищали своих родных, нас всех, в них стреляли и иногда ранили, тогда девочки-медсестры старались их спасти, но не всегда получалось. Думаю, они тоже очень боялись, – признается воспитанница подготовительной группы Ксения Филатова. Ей уже исполнилось семь лет, и она многое понимает. – Юбку мне бабушка сделала, а рубашку – она называется гимнастерка, в таких солдаты на войне ходили, дали в садике. Мне нравится такой наряд. И мальчики тоже красивые, у нас на голове красные бантики, а у них – пилотки.

Совместный проект

Изначально спектакль планировали показать узкому кругу лиц, но благодаря поддержке Фонда социальных проектов Александра Локтева, депутата Барнаульской городской Думы, планы расширились – до конца декабря видеозапись увидят ветераны. Кстати, с Фондом детский сад № 162 взаимодействует не первый год. Все началось с участия воспитанников в проекте «Победители» несколько лет назад.

— Традиционно дети готовят поделки, рисунки, стенгазеты, посвященные Великой Отечественной войне. Результат их творчества проходит сначала внутренний фильтр в дошкольном учреждении, а потом лучшие работы попадают на конкурсную комиссию, – рассказывает Александр Локтев. – Воспитанники детского сада № 162 – одни из самых активных участников и часто оказываются в числе победителей, вот мы и решили поддержать их инициативу.

К слову, в этом году подведение итогов конкурса в связи с пандемией тоже сдвинулось. Результаты озвучат до конца декабря.