В Год памяти и славы дошколята поздравляют ветеранов с юбилеем Победы

Декабрь 08 13:48 2020

Воспитанники барнаульского детского сада № 162 к 75-летию Победы подготовили большой музыкально-литературный спектакль «Парад Победы» – они показали историю людей, захвативших то время: от мирной жизни и страшного сообщения Левитана до победного мая и шествия Бессмертного полка. Его видеозапись покажут барнаульским ветеранам.

Музыкально-литературный спектакль записан на видео.
Фото Юлии Неволиной

Понять и проникнуться

Патриотическому воспитанию в детских садах всегда уделяют внимание – о Великой Отечественной войне рассказывают не только в юбилейный год Победы. Большой праздник стал дополнительным поводом для обращения к этому историческому событию. В преддверии 9 мая многие учреждения готовили поздравительные выступления, составляли сценарии и продумывали костюмы, разучивали с ребятами стихи и слова песен. В связи с пандемией вовремя поздравить ветеранов не получилось — они сегодня наиболее уязвимы, встречи с ними постоянно откладывались. Тем не менее, отказываться от своих задумок в некоторых детских садах Барнаула не стали – записали выступления детей на видео и в скором времени доставят адресатам.

— Состав, который сегодня задействован в музыкально-литературном спектакле, уже второй, – рассказывает заведующая детским садом № 162 Олеся Масалова. – Дело в том, что вместе с детьми старшей группы над ним работали подготовишки, которые теперь уже учатся в первом классе. Вместо них пришлось привлекать новых ребятишек.

Для большинства из них подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне был известен из уст бабушек и дедушек, мам и пап. Воспитатели только помогли проникнуться событиями тех лет, насколько это возможно в таком возрасте, понять, что тогда чувствовали дети и взрослые на передовой и в тылу. Для этого организовывали игры, викторины, дидактические беседы и экскурсии. К примеру, нынешней осенью одна из педагогов детского сада вместе с небольшой группой ребятишек побывала на площади Победы, рассказала им об истории барнаульских памятников и смысле, который в них заложен.

— У нас работает много педагогов, для кого тема образования через речевое развитие и театральную деятельность является близкой, – говорит Олеся Масалова. – Я и сама, когда еще занималась педагогической деятельностью, к этому часто обращалась. Поэтому представление о том, как детей настроить на такую серьезную тему, как им ее донести и сделать понятной, мы имеем. Другой вопрос, как они смогут раскрыться во время выступления – элемент волнения все равно присутствует.

30 детей стали участниками музыкально-литературного спектакля. Воспитанники разных групп были распределены по ячейкам и не контактировали друг с другом во время подготовки и выступления.

По-детски искренне

До выхода на сцену юные артисты действительно немного переживали, но смогли с собой справиться. Знали, если что-то пойдет не так, воспитатели всегда придут на выручку. Удивительно, но они не просто играли страх во время первых бомбежек, сострадание при перевязке солдата после первого ранения, радость после новости о Победе, печаль во время шествия Бессмертного полка. Они действительно чувствовали что-то близкое к тому, о чем пытались рассказать со сцены, это было хорошо видно. Пусть не в полной мере и не до конца осознавая события, но очень честно и искренне.

Родители, которые тоже активно включились в подготовку спектакля, к теме отнеслись со всей серьезностью и ответственностью – помогали шить костюмы, делились идеями. Некоторые из них ранее приняли решение о том, что их ребятишки не будут ходить в детский сад, пока не наладится эпидобстановка, но на репетиции их привозили, считая спектакль важным элементом патриотического воспитания.

— Мне бабушка рассказывала про войну. Знаю, что наши люди защищали своих родных, нас всех, в них стреляли и иногда ранили, тогда девочки-медсестры старались их спасти, но не всегда получалось. Думаю, они тоже очень боялись, – признается воспитанница подготовительной группы Ксения Филатова. Ей уже исполнилось семь лет, и она многое понимает. – Юбку мне бабушка сделала, а рубашку – она называется гимнастерка, в таких солдаты на войне ходили, дали в садике. Мне нравится такой наряд. И мальчики тоже красивые, у нас на голове красные бантики, а у них – пилотки.

Воспитанники детского сада искренне и с артистизмом подошли к воплощению на сцене темы Великой Победы.
Фото Юлии Неволиной

Совместный проект

Изначально спектакль планировали показать узкому кругу лиц, но благодаря поддержке Фонда социальных проектов Александра Локтева, депутата Барнаульской городской Думы, планы расширились – до конца декабря видеозапись увидят ветераны. Кстати, с Фондом детский сад № 162 взаимодействует не первый год. Все началось с участия воспитанников в проекте «Победители» несколько лет назад.

— Традиционно дети готовят поделки, рисунки, стенгазеты, посвященные Великой Отечественной войне. Результат их творчества проходит сначала внутренний фильтр в дошкольном учреждении, а потом лучшие работы попадают на конкурсную комиссию, – рассказывает Александр Локтев. – Воспитанники детского сада № 162 – одни из самых активных участников и часто оказываются в числе победителей, вот мы и решили поддержать их инициативу.

К слову, в этом году подведение итогов конкурса в связи с пандемией тоже сдвинулось. Результаты озвучат до конца декабря.