В Алтайском крае отметили юбилей самого исполняемого композитора в мире

Наш регион присоединился к грандиозному событию, которое в этом году отмечается по всему миру. Отпраздновать 250-летие Бетховена краевая филармония решила уникальной программой, которую смогли увидеть жители Барнаула, Бийска и Рубцовска. Данный проект был реализован благодаря гранту Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

С самого начала планировалось сформировать эту программу как концерт-хрестоматию, максимально включающую в себя хиты и знаковые произведения в творчестве Людвига ван Бетховена. Чтобы его сочинениями смогли насладиться слушатели самых разных возрастов и музыкальных пристрастий.

— Представив нашу программу в трех городах, мы увидели, насколько сильно публика любит этого композитора, с каким восторгом она приветствует каждое его произведение, — пояснила директор краевой филармонии Елена Надточий. – В программе, состоящей из двух отделений, мы представили сочинения, которые в разное время звучали с нашей сцены в самых разных интерпретациях с участием ведущих творческих коллективов и солистов не только нашего региона, но и Новосибирска и Москвы.

Действительно, даже ведущая концерта Екатерина Соколова – музыковед из Москвы – известна алтайскому зрителю. На этот раз ей предстояло погрузить публику в волшебный мир бетховенской музыки.

— Об удивительном жизненном пути Бетховена снято 10 фильмов, а его музыка становилась саундтреками к различным кинолентам и мультфильмам свыше 1200 раз, — рассказала со сцены Екатерина Соколова. – Этот композитор считается автором самых узнаваемых в истории музыки четырех нот, а после исполнения его сочинений публика нередко впадала в настоящий экстаз, прямо как два века спустя на рок-концертах.

Разумеется, в рамках программы в исполнении симфонического оркестра краевой филармонии прозвучали и знаменитая симфония №5, и удивительная соната-фантазия №14, которую после смерти автора прозвали «Лунной», и трогательный «Сурок» — песня, сочиненная Бетховеном на стихи Гёте.

Говорилось со сцены и о потере слуха — трагедии, постигшей композитора в возрасте 26 лет, и о его взаимоотношениях с друзьями, и о непростом характере гения, а также о его неравнодушном отношении к русской народной музыке. Дело в том, что Бетховен водил дружбу с двумя князьями – Андреем Разумовским и Николаем Голицыным. Один из них подарил композитору сборник русских песен, которые тот стал с любопытством изучать. Итогом этого интереса стал сборник самого Бетховена «23 песни разных народов» — в него вошли три русских народных песни и одна очень знаменитая украинская «Ти ж мене підманула». В рамках программы они звучали в бетховенской обработке в исполнении вокального ансамбля Павла Шаромова (Новосибирск) на немецком языке.

Выступали на сцене и лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств России, профессор Марина Кузина (скрипка, Новосибирск), и любимый ученик Ростроповича, обладатель золотой медали XI международного конкурса им. П.И. Чайковского Денис Шаповалов (виолончель, Москва), и заслуженный артист России Евгений Третьяков (фортепиано, Барнаул).

Во второй части программы звучали и фрагменты из единственной оперы Бетховена «Фиделио». К примеру, арию Леоноры из этого масштабного полотна исполнила солистка Новосибирского театра оперы и балеты, заслуженная артистка России Ольга Осипова. Но, пожалуй, самым грандиозным событием этого юбилейного вечера стало исполнение финальной части симфонии №9, известной под названием «Ода к радости».

— Завершить свою последнюю симфонию Бетховен решил поэмой Шиллера, заставив зазвучать впервые в истории жанра вместе с инструментами человеческие голоса, — прокомментировала Екатерина Соколова. – Это произведение считается не только одним из самых известных, но и одним из самых политизированных. «Ода к радости» звучала на концерте по случаю падения Берлинской стены, а в 1992 году она была выбрана в качестве гимна Евросоюза. Этой одой композитор словно обращается ко всему человечеству: «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!».

Для исполнения этого шедевра были привлечены артисты сразу нескольких коллективов региона: симфонического оркестра под управлением Дмитрия Лузина, вокального ансамбля Павла Шаромова, Мужского вокального ансамбля, Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого, Академического хора АГИК.

Свыше 60 артистов сводного хора выступили в финале юбилейной программы.