Служба судебных приставов отмечает 155-летие

Об итогах «коронавирусного» года в работе судебных приставов, изменениях в законодательстве и об истории службы рассказал руководитель УФССП России по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин.

— В этом году Институту судебных приставов России исполнилось 155 лет. Расскажите чуть подробнее.

— Да, действительно, в этом году Институту судебных приставов России исполнилось 155 лет. Первые упоминания о судебных приставах прослеживаются в псковских и новгородских судебных грамотах. Так что, можно сказать, что первые судебные приставы появились еще тогда, но законодательно эти люди не выделялись как отдельный род государственных служащих и их полномочия были весьма нестабильными.

Настоящая история судебных приставов началась во времена Александра II, а именно с начавшейся в 1864 году судебной реформы, в ходе которой 1 ноября 1865 года император подписал Положение о введении в действие судебных уставов.

Уставами уголовного и гражданского производства регламентируется деятельность судебных приставов, а основными функциями является обеспечение исполнения судебных решений, охрана порядка в зале суда, доставка и вручение судебных повесток, выполнение различных поручений судей.

Октябрьская Революция Декретом Совета Народных Комиссаров 24 ноября 1917 года упразднила институт судебных приставов и создала новую систему, в которой судебные исполнители Советской России обретали статус государственных служащих. И вплоть до 90-х годов исполнительное производство носило государственный характер с упрощенной реализацией процессуальных решений суда.

В 1997 году появляется новая структура — Служба судебных приставов Российской Федерации, действующая на основании Федеральных законах «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». А первого января 1998 года была создана служба судебных приставов Алтайского края. Согласно приказу юстиции Алтайского края было образовано 69 подразделений судебных приставов управления юстиции Алтайского края, общей численностью 205 человек. Сегодня служба судебных приставов Алтайского края насчитывает уже около полутора тысяч человек.

17 ноября 2017 года состоялось вручение знамени коллективу Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с участием главного судебного пристава Российской Федерации.

2020 год стал исторически значимым для службы судебных приставов не только юбилейной датой, но и вступлением в силу федерального закона № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения в Российской Федерации». Служба получила новый правовой статус, позволивший качественно изменить порядок поступления на службу и ее прохождения, установить повышенные требования к сотрудникам, а также существенно повысить уровень их социальной защищенности.

Принятый закон позволит создать условия для привлечения на работу в Службу высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, позволит снизить коррупционные риски, серьезно мотивировать должностных лиц к качественному исполнению возложенных на них полномочий.

При реализации всех возложенных на Управление обязанностей наша деятельность всегда направлена, в первую очередь, на восстановление нарушенных прав граждан.

— Этот год еще не только юбилейный, но и сложный в плане распростанения новой коронавирусной инфекции, как изменилась работа судебных приставов с учетом дистанционного взаимодействия с гражданами нашего региона?

— 20 июля 2020 года вступил в силу федеральный закон № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». Установлено, что в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебными приставами-исполнителями не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.

Рассрочка предоставляется должникам-гражданам, являющимся получателями пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, и не имеющим иных источников доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения), если совокупный размер пенсии составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда. Указанным гражданам рассрочка предоставляется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) на срок, указанный в заявлении (с приложенным графиком погашения задолженности), но не более чем на двадцать четыре месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года. При этом сумма задолженности по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности, не должна превышать 1 миллион рублей.

Чтобы получить рассрочку, необходимо обратиться в территориальное подразделение судебных приставов, приложив к заявлению график погашения долга.

Отмечу, что с 1 июня текущего года вступил в силу закон, который направлен на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера. Предусмотрена идентификация видов платежей, поступающих на любой банковский счет гражданина. Введен отдельный их учет, так называемый механизм «окрашивания». Порядок расчета установлен приказом Министерства юстиции Российской Федерации. Банком России установлены коды для идентификации доходов, на которые законом «Об исполнительном производстве» установлены ограничения и не может быть обращено взыскание.

— Как в данных условиях выстроена работа судебных приставов-исполнителей?

— Работа судебных приставов, конечно же, была изменена, выходы по месту жительства (пребывания) должника в целях проверки имущества, наложения арестов, изъятия движимого имущества в настоящее время исключены. Продолжает действовать мораторий на аресты имущества. В связи с пандемией приставы перестали навещать должников и арестовывать имущество по месту жительства, за исключением юридических ли В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю открыта «горячая линия» для лиц, ошибочно идентифицируемых как должников по исполнительному производству. Сегодня в случае установления такого факта гражданам следует обращаться по номеру телефона «горячей линии» 29-59-46 УФССП России по Алтайскому краю, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все ранее наложенные ограничения. В случае списания денежных средств со счетов, а также удержаний из заработной платы гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Исключить возможность возникновения подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).

— А как организовано взаимодействие граждан и судебных приставов-исполнителей в рамках личного приема и обращения граждан? Хотелось бы пару слов-рекомендаций людям, которым нужно взаимодействовать со службой на сегодняшний момент. Как грамотно это сделать?

— Прием в отделениях судебных приставов в настоящее время осуществляется исключительно по записи через интернет-сайт УФССП России по Алтайскому краю (r22.fssp.gov.ru). В структурных подразделениях Управления организованы соответствующие помещения (места) для осуществления приема, с максимальным соблюдением изоляции посетителей от других служебных помещений и работников отделений (отделов) судебных приставов, не задействованных в личном приеме. Прием граждан проводится с обязательным использованием средств индивидуальной защиты как сотрудниками службы, так и посетителями.

Кроме того, в подразделениях судебных приставов на постоянной основе осуществляется прием граждан и представителей юридических лиц дежурными судебными приставами для предоставления общедоступной информации по исполнительному производству, а также сведений справочного характера.

Для того, чтобы записаться на личный прием к сотруднику Управления, необходимо зайти на интернет-сайт УФССП России по Алтайскому краю в раздел «Сервисы» — «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России» — «Электронная очередь» (при этом, необходимо подтверждение учетной записи гражданина через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) при наличии факта подтверждения личности владельца учетной записи на сайте Госуслуги. Предварительная запись на личный прием осуществляется в срок не менее 3 и не более 30 дней со дня, следующего за текущим, на имеющиеся свободные периоды времени. Приемные часы, предлагаемые гражданину для записи на личный прием к руководству отдела (отделения), судебному приставу-исполнителю, устанавливаются в соответствии с утвержденным в ФССП России графиком приема граждан.

Для решения возникающих проблем гражданам, которые не имеют возможность записаться на личный прием рекомендуем обращаться по справочным телефонным номерам отделов (отделений) судебных приставов, расположенных на Интернет-сайте Управления в разделе «Контакты» или на номер сall-центра Управления: 29-59-38.

С целью оперативного решения возникающих проблем обратившимся гражданам рекомендовано для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления, передавать исполнительные документы и обращаться в письменной форме посредством почтовой связи, либо сервисов сайта Управления «Личный кабинет стороны исполнительного производства», «Интернет-приемная», а чтобы максимально защитить права граждан, сохранить связи сторон исполнительного производства и сотрудников службы судебных приставов было принято решение об организации принятия заявлений и обращений посредством боксов, размещенных перед отделами судебных приставов. В период работы в таком режиме через боксы для приема входящей корреспонденции поступило 6 933 обращения. Кроме того, на справочные телефоны поступило 28 626 обращений. Все обращения рассмотрены, при этом в 2 450 случаях неотложного характера меры по восстановлению нарушенных прав граждан были приняты в суточный срок.

— Пользуясь случаем, хотелось бы узнать об итогах работы за 10 месяцев текущего года Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю?

— В любых условиях работа Управления в сфере исполнительного производства направлена в первую очередь на обеспечение эффективного принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Это является основной ключевой целью Федеральной службы судебных приставов.

За 10 месяцев 2020 года судебными приставами-исполнителями возбуждено более 800 тыс. исполнительных производств.

В результате на исполнении в Управлении находилось более 1,3 миллиона исполнительных производств, из них более 779 тысяч окончены и прекращены.

В текущем году взыскано по исполнительным производствам более 4 миллиардов рублей.

Особое внимание Управлением уделяется контролю за исполнением социально значимых категорий исполнительных производств. Так, на фоне сокращения общего количества находившихся на исполнении исполнительных производств о взыскании алиментов в 2020 году Управление обеспечило сохранение положительной тенденции. Сумма денежных средств, взысканных на содержание детей в 2020 году составила порядка 322,5 миллионов рублей, тем самым, доля исполнительных производств в рамках которых реализованы права детей на получение алиментов составила более 75%.

За 10 месяцев 2020 года 1 539 должников, уклонявшихся от уплаты задолженности по алиментам, привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В связи с последующим уклонением должников от уплаты алиментов за указанный период, возбуждено 783 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Не менее важным направлением в деятельности Управления остается исполнение исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. В результате принятых мер за 10 месяцев 2020 года окончено более 6 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Сумма взысканной задолженности составила 122,4 миллионов рублей.

Что касается обеспечения установленного порядка деятельности судов, то Управлением главная задача выполнена. В 2020 году чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено. Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов с учетом введенных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечивается охраной 178 объектов. Из низ 75 зданий федеральных судов, 48 отдельно стоящих зданий судебных участков мировых судей, 55 зданий структурных подразделений Управления.

На пропускных постах в зданиях судов судебными приставами по ОУПДС предотвращен пронос более 11,5 тысяч запрещенных предметов. Выявлено и задокументировано 583 факта административных правонарушений (в связи с неисполнением гражданами законных распоряжений судебных приставов по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила) .

В рамках оказания содействия органам внутренних дел ими было задержано 116 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 16 лиц — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Невозможно не упомянуть, что Управление с 2017 года осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, который стоит на особом контроле у руководства ФССП России. В данный государственный реестр включаются организации, прошедшие жесткую проверку на предмет соответствия требованиям, установленным действующим законодательством в сфере возврата просроченной задолженности.

В течение 10 месяцев 2020 года Управлением принято к рассмотрению 351 обращение о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Обоснованными признаны 39 обращений. Общая сумма штрафов, наложенных судебными органами на юридические лица по результатам рассмотрения составленных должностными лицами Управлением протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), составила 1 млн. 700 тыс. рублей.

В завершение хотелось бы напомнить о существующей возможности установки мобильного приложения ФССП, с помощью которого можно всегда проверить своих родных и близких на предмет наличия возбужденных исполнительных производств, оплатить существующую задолженность, подписаться на уведомление при возбуждении исполнительного производства, такая же возможность есть и на портале госуслуг!