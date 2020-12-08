«Полномочный посол органа» выступит на сцене алтайской филармонии

На сцене краевой филармонии выступит победитель международных конкурсов, органист Константин Волостнов. В рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» он представит программу «Орган. Сакральные символы».

Этого музыканта, выступающего по всему миру, называют «полномочным послом органа». Константин Волостнов – почетный гость самых престижных органных фестивалей, лучшие российские оркестры почитают за честь выступить с ним на одной сцене. Этот органист зарекомендовал себя как интеллектуал, яркий и тонко чувствующий музыкант, обладающий индивидуальным стилем.

Органом Константин Волостнов был увлечен с самого детства – с тех пор, слушая органный концерт по телевидению, мама обратила внимание сына на «красивую стену» позади оркестра. В этом инструменте его интересовало все – как сложное техническое устройство, так и результат воздействия органных звуков на организм человека. В итоге за плечами органиста – музыкальная школа, затем училище при Московской государственной консерватории и сама консерватория и аспирантура, а потом – и высшая школа музыки в Штутгарте, которую музыкант окончил с отличием впервые в истории этого заведения.

С 2010 года Константин Волостнов преподает в Московской консерватории, является членом жюри органных конкурсов, а также экспертом-консультантом крупных государственных органных проектов, связанных с органной музыкой. Кроме того, на протяжении нескольких лет он реализует совместный проект с фирмой «Мелодия», в рамках которого он планирует записать все органные сочинения Баха.

Концерт состоится 13 декабря в 17.00 в краевой филармонии (ул. Ползунова, 35).