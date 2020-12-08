«Полномочный посол органа» выступит на сцене алтайской филармонии

На сцене краевой филармонии выступит победитель международных конкурсов, органист Константин Волостнов. В рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» он представит программу «Орган. Сакральные символы».
Константин Волостнов.Фото из сети Интернет
Этого музыканта, выступающего по всему миру, называют «полномочным послом органа». Константин Волостнов – почетный гость самых престижных органных фестивалей, лучшие российские оркестры почитают за честь выступить с ним на одной сцене. Этот органист зарекомендовал себя как интеллектуал, яркий и тонко чувствующий музыкант, обладающий индивидуальным стилем.
Органом Константин Волостнов был увлечен с самого детства – с тех пор, слушая органный концерт по телевидению, мама обратила внимание сына на «красивую стену» позади оркестра. В этом инструменте его интересовало все – как сложное техническое устройство, так и результат воздействия органных звуков на организм человека. В итоге за плечами органиста – музыкальная школа, затем училище при Московской государственной консерватории и сама консерватория и аспирантура, а потом – и высшая школа музыки в Штутгарте, которую музыкант окончил с отличием впервые в истории этого заведения.
С 2010 года Константин Волостнов преподает в Московской консерватории, является членом жюри органных конкурсов, а также экспертом-консультантом крупных государственных органных проектов, связанных с органной музыкой. Кроме того, на протяжении нескольких лет он реализует совместный проект с фирмой «Мелодия», в рамках которого он планирует записать все органные сочинения Баха.
Концерт состоится 13 декабря в 17.00 в краевой филармонии (ул. Ползунова, 35).