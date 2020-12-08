По законам волшебства: как отправить письмо Деду Морозу, чтобы малыш поверил

Почта главного волшебника страны уже начала работать. Ежедневно в канцелярию Деда Мороза в его резиденции – городе Великий Устюг – поступают тысячи писем от мальчишек и девчонок со всех уголков нашей большой страны. Как сделать так, чтобы заветное желание не потерялось в ворохе конвертов и обязательно исполнилось?

«Мне немного надо»

Новый год – пожалуй, единственный праздник, который одинаково сильно любят и взрослые, и дети. Он наполнен волшебством, верой в чудо и ожиданием сказки. Самое удивительное, что праздничное настроение мы создаем себе сами, когда готовимся к встрече Нового года: наряжаем елку, украшаем квартиру, шьем костюмы, учим стихи, придумываем подарки для своих близких. И обязательно в списке новогодней подготовки значится написание письма Деду Морозу. С этого ритуала, наверное, в большинстве семей, где есть дети, и начинается подготовка к Новому году. Дети верят (и правильно делают!), что в волшебную ночь с 31 декабря на 1 января добрый Дедушка Мороз с красным носом и пушистой белой бородой всем дарит подарки. Да не абы какие, а те, которые они сами загадают в письме.

— Я вчера написала письмо Деду Морозу. Хочешь, покажу фотографию на телефоне? Мама специально сняла, чтобы Дедушка потом не говорил, что не получал мой конверт, – рассказывает моя знакомая четырехлетняя Вика Папст. – Если я тебе скажу, что у него попросила, то желание все равно сбудется?

— Ну, конечно. Ты же мне по секрету скажешь, – отвечаю я девочке.

— Я немного попросила: розовые лыжи с Единорожкой, салют с Единорожкой и сердечками, набор Play Doh и несколько игрушек, которые увидела в рекламе по телевизору. В конверт я положила не только письмо, а еще поздравительную открытку, которую сама нарисовала: там елочка с гирляндой и Дедушка с мешком подарков. Это мой новогодний сюрприз для Мороза, надеюсь, ему понравится!

Отправлено!

Вместе с мамой Вика пошла на почту и положила письмо в ящик. Если много лет назад в строке «Куда», дети писали «До востребования», то сейчас направляют послания на конкретный адрес – в Великий Устюг, где обосновался главный российский волшебник. Теперь Вика, как и тысячи детей, находится в томительном ожидании, предвкушая самую необычную ночь в году. Вспомните свои ощущения, когда, проснувшись рано утром 1 января, вы находили желанный подарок под елкой? Это безграничная радость, восторг и удивление по поводу того, как невидимо-неслышимо Дедушка попал в дом.

В век современных информационных технологий доставка письма посредством «Почты России» – не единственный способ заявить волшебнику о своих желаниях. Российскому Дедушке можно отправить электронное письмо через его канцелярию. Для этого нужно зайти на сайт pochta-dm.ru и заполнить там специальную форму. Другой вариант связи с Дедом из Великого Устюга – отправить послание на электронную почту info@pochta-dm.ru.

Помню, в детстве, когда еще не изобрели электронную почту, а бумажные конверты доставлялись до адресата очень долго, я прятала письмо под подушку. Если утром вместо него лежала конфета, значит, помощники Деда Мороза забрали мое послание. Так мне говорила мама, и я верила. Да и какие могли возникнуть сомнения, если 1 января под елкой счастливая девочка Настя находила желанного Микки Мауса и раскраску с фломастерами? Думается, что и сейчас у Деда Мороза достаточно помощников, чтобы забирать письма у детей прямо из дома и доставлять волшебнику в его резиденцию.

Во власти родителей поддерживать у ребенка как можно дольше веру в чудо Нового года. Если он оставил письмо Деду Морозу на подоконнике, то по другую сторону окна на заснеженном карнизе можно изобразить следы. Можно создать следы ботинок из муки или искусственного снега на полу, будто бы дедушка или его помощники лично забирали письмо и натоптали. А если в качестве почтового ящика морозильная камера, то вместо забранного Дедом Морозом конверта с пожеланиями можно положить сосульку. То-то будет восторгу и море впечатлений детворе!

Сова дело говорит

У Деда Мороза, как известно, много помощников, и один из них – Сова. Она помогает волшебнику разбирать детские письма и отправлять им подарки. Накануне самого волшебного праздника в году Сова подсказала нашим читателям – взрослым и юным, как нужно писать послание.

— Чтобы расположить к себе Деда Мороза, в письме нужно быть вежливым, – советует мудрая Сова. – Сначала поприветствуй Дедушку, справься о его здоровье и самочувствии его помощников – тройки волшебных коней, Снеговика и Снегурочки, обязательно поздравь с наступающим Новым годом. Затем расскажи о городе, в котором живешь, о себе, о хороших делах, которые совершил в этом году, о своих увлечениях и мечтах. А уж потом и подарки можешь просить, и желания загадывать. Только пиши сам, пусть родители не подсказывают, что попросить у волшебника. Дед Мороз очень любит детей, поэтому старается исполнять желания, несмотря на то, что некоторые ведут себя не очень хорошо. Таким детям Дедушка, отправляя подарок, обязательно пишет ответное письмо, в котором просит быть послушным в новом году. Деду Морозу совершенно неважно, от руки ли будет написано письмо или напечатано на компьютере, упаковано в самодельный или купленный конверт. Главное, чтобы письмо было искренним и добрым.

Адреса для писем Деду Морозу: 162390, Россия Вологодская область, г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза 109472, Россия г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д, Московская усадьба Деда Мороза

Советы родителям

Что делать, если ребенок просит у Деда Мороза слишком дорогой подарок, который родителям не по карману? Советует Анна Ерёмина, детский психолог:

— Можно попытаться перепрограммировать желания своего чада, сказав, что «Вот такой необычной куклы в твоей коллекции еще нет. Если бы я была маленькой девочкой, попросила у Деда Мороза именно ее». Если ребенок настойчив в своем желании, порассуждайте с ним о том, сможет ли волшебник доставить ему с Северного полюса собаку (она может замерзнуть и заболеть), или дорогой смартфон (в огромном мешке с подарками гаджет может разбиться и работать не будет). А лучше всего заранее очертить границы желаний, кроха на собственном опыте узнает, что даже у волшебства есть свои законы, и не все на свете можно получить, вернуть или исправить.