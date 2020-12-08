Как алтайские журналисты тушили лесной пожар

В рамках конкурса «Журналист меняет профессию среди работников СМИ проходили соревнования по тушению лесного пожара.

А вы знаете, как тушить лесной пожар? Или как определить его координаты на карте и отправить машину на выезд? Основам этого дела научили сотрудников краевых СМИ в рамках конкурса «Журналист меняет профессию». В нем посчастливилось принять участие и мне.

На базе Колыванского лесохозяйственного участка в Павловском районе проходил квест, где нам дали возможность побыть диспетчерами и бойцами. Боец – это тот, кто непосредственно тушит пожар, а диспетчер – это человек, который принимает от наблюдателя с вышки сигнал об обнаружении возгорания и находит на карте его точные координаты.

Наблюдательная вышка – вот, что привлекает внимание сразу. Красивая, стройная 35-метровая конструкция, напоминающая Эйфелеву башню. Всем желающим дали возможность подняться на несколько пролетов. Я рискнула подняться на два. Вроде не очень высоко, но подниматься по открытой, слегка вибрирующей лестнице, довольно страшно, и мне было интересно и важно испытать себя. Не простила бы себе, упустив такой шанс.

В квесте у меня была роль диспетчера. Самое трудное – это не перепутать позывные, когда говоришь по рации. После того, как получаешь сигнал от наблюдателя, на экране специального монитора при помощи джойстика находишь место, откуда идет дым и видишь вторую координату места. Затем на карте района при помощи особых, висящих там веревочек, нужно по координатам найти их пересечение. И вот эти-то данные и передаются пожарному расчету, который тут же выезжает на место. Сделать это надо максимально быстро. Наша команда в результате общих усилий заняла второе место.

Быть диспетчером, конечно, интересно, но куда круче побыть бойцом! И это тоже сбылось. Нас пугали, что костюм пожарного слишком тяжелый, что в машину мы сами забраться не сможем, что шланг вырвется из рук. И, наверное, правильно сделали, что пугали, — ожидая самого худшего, мы все сконцентрировались и справились на отлично!

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, «Барнаул-спецодежда», Лесная холдинговая компания «Алтайлес», при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, Фонда президентских грантов и института социальных инноваций.

Людмила Киршенман