Группа во главе с барнаульским альпинистом заняла первое место на чемпионате СФО

Недавно в копилке достижений кандидата в мастера спорта по альпинизму Максима Труфанова появился еще один маршрут шестой категории сложности. Речь идет о горе Караташ – пожалуй, самой красивой вершине в районе знаменитого на Алтае альплагеря Актру. Максим Труфанов стал первым барнаульцем, совершившим восхождение на этот трехтысячник по самому сложному маршруту.

К «Троновым штанам»

Идея взойти на Караташ по центру северной стены – то есть по маршруту 6А категории сложности – зародилась в голове Максима Труфанова давно. Последний раз с этой стороны альпинисты восходили на эту гору 18 лет назад, а после разрушительного землетрясения 2003 года никто туда больше не хаживал – слишком уж изменились и без того опасные скальные рельефы.

— Первой прошла этот маршрут группа из Бийска во главе с легендарным альпинистом Андреем Афанасьевым в 1999 году, – пояснил Максим. – В 2002 году состоялись еще два восхождения – с участием томичей и команды из Новокузнецка. Мне захотелось там побывать, чтобы узнать о состоянии этого маршрута и заново открыть его для альпинистского сообщества. В итоге мы стали четвертыми восходителями на Караташ по северной стене.

В историю альпинизма этот маршрут вошел под неофициальным названием «Промежность Троновых штанов». Дело в том, что Троновы штаны – это двухлопастный ледник, расположенный на вершине Караташа. Его «штанины» – ниспадающие на скальную стену двухсотметровые ледовые сколы. Для того чтобы подняться наверх, требуется выйти между этих двух штанин по контрфорсу – крутому гребню.

Поначалу отправиться к вершине планировали вчетвером. В состав команды должны были войти два барнаульца – Максим Труфанов и Антон Лежнёв, руководитель спортивного клуба альпинистов «Восхождение», а также Александр Парфёнов из Красноярска и Алексей Сухарев из Новосибирска. Однако перед самым восхождением у Лежнёва поднялась температура, а потому пришлось выдвигаться втроем.

— Лично я на Караташе оказался в пятый раз, – комментирует Максим. – Ведь эта гора славится обилием учебных маршрутов самых разных категорий сложности. К примеру, в прошлом году мы с товарищем предприняли беспрецедентные по своей дерзости восхождения на Караташ – без всякой адаптации сходили на вершину сначала маршрутом 2А, на следующий день маршрутом 5А, и уехали домой. Обычно так никто не делает.

К зимней «шестерке» ребята отнеслись более серьезно. Тщательно изучили описания маршрута, даже связались по телефону с участниками предыдущих восхождений (в том числе и с известным новокузнецким альпинистом Владимиром Сталковским), которые, на удивление, помнили все пройденные когда-то повороты и подъемы. Однако, как выяснилось, за 18 лет маршрут изменился до неузнаваемости, и гора снова предстала перед альпинистами своей неизведанной стороной.

Караташ (3535 м) – вершина снежной группы Биш-Иирду, расположенная на северном склоне Северо-Чуйского хребта в горно-ледниковом бассейне реки Актру. Четвертое по счету восхождение по маршруту 6А, пролегающему по центру северной стены горы Караташ, состоялось 13 ноября 2020 года.

Не оазис с пальмами

— Самый сложный участок пути – так называемый «ледокол», представляющий собой стену в 70 метров, – рассказал Максим Труфанов. – Однако в реальности он совершенно не соответствовал описаниям прежних восходителей – этот участок изменился до неузнаваемости, после землетрясения от него отвалился 15-метровый кусок скалы. И для его прохождения нам потребовалось приспосабливаться прямо на месте. В целом же эта гора требует не столько физического, сколько морального труда. Поясню. Если упрощенно, то путь на вершину представляет собой ступени – чередование полок и стенок. Получается, когда движешься вперед, маршрута целиком не видишь. А потому при прохождении наиболее трудных участков начинает казаться: вот, мол, преодолею эту часть и будет мне счастье, по крайней мере, облегчение. Причем ждешь появления некоего оазиса с пальмами, а вместо этого получаешь более сложный этап. И так все время. В этом смысле вершина, безусловно, выматывает. К тому же не была на стороне ребят и ноябрьская погода, обрушившаяся порывистым ветром. Он то и дело обдавал группу восходителей снегом вперемешку с ледяной крошкой.

По словам Максима Труфанова, самым сложным был последний день восхождения. На пути к вершине пришлось преодолевать довольно опасный участок ледника Тронова, когда кажется, что вся снежно-ледяная масса прямо сейчас под тобой поплывет. Каждый из участников команды ступал на этот наст, словно на смерть шел.

— Понятно, в альпинизме негативные мысли возникают в голове сами собой, – размышляет Максим. – Ведь возможных негативных сценариев много, а позитивный – один, вот пессимизм и довлеет. Однако лучше о плохом исходе в сложных ситуациях не думать. Ведь природный катаклизм в каком-то роде – это тоже чудо, которое в жизни случается не так часто.

Как считает альпинист, эта «шестерка» – уникальный маршрут. И не только потому, что он интересный для прохождения, а еще и из-за его доступности – в альплагерь Актру можно добраться на машине.

— Альпинисты со стажем относятся к Актру не очень серьезно: считают его учебным районом, предназначенным для новичков, – рассуждает Максим Труфанов. – Надеемся, что теперь Караташ, расположенный буквально у нас под носом, для спортсменов станет более интересной горой.

Этот маршрут принес группе альпинистов во главе с Максимом Труфановым первое место на чемпионате Сибирского федерального округа. Но это не единственное достижение Максима в этом году – в феврале он принял участие в чемпионате России по альпинизму, который прошел в Джейрахском районе Ингушетии. Команда, состоящая из двух алтайских альпинистов – Антона Лежнёва и Максима Труфанова – и новосибирца Алексея Сухарева по итогам соревнования заняла пятое место из двадцати.