Барнаульские врачи помогли вернуться к полноценной жизни подростку из Хабаровска

В рамках региональной образовательной академии «Мужское здоровье» в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства хирурги из Москвы провели операцию, которая наверняка войдет в историю медицины. В итоге подросток со сложной травмой сможет вернуться к нормальной жизни, а хирурги региона освоили новый способ высокотехнологичной помощи больным с тяжелым поражением уретры.

Первый день барнаульской зимы стал особенным для семнадцатилетнего Демьяна. Уникальная операция, проведенная в стенах краевого клинического центра охраны материнства и детства, дает ему шанс вернуться к полноценной жизни. Три года назад жизнь в тяжелейшей автомобильной аварии он получил перелом костей таза и травму уретры. После этого перенес несколько сложных операций. Но полностью помочь подростку в его родном Хабаровске не удалось. Два года назад ему установили мочевой катетер. Откладывать хирургическое лечение в этой ситуации нельзя.

Помочь подростку вызвался известный один из лучших урологов, андрологов и пластических хирургов страны Михаил Сокольщик. Поскольку он работает в ориентированном на взрослых пациентов Клиническом центре микрохирургии, репродуктивной и реконструктивной андрологии в Москве, то решено было прооперировать Демьяна в детской многопрофильной клинике ближе к Хабаровску. Для этих целей подошел Алтайский краевой центр охраны материнства и детства.

— Здесь прекрасная операционная, хорошо подготовленные операционные сестры, замечательные коллеги, которые приняли искреннее участие в судьбе этого молодого человека и вызвались помочь мне в операционной, – обосновал выбор барнаульской клиники Михаил Миронович.

Две методики разом

Михаил Сокольщик признается, что давно уже не испытывает пиетета перед сложными операциями. Он – автор многих внедренных методик лечения, которые успешно применяют в своей практике хирурги страны. Его общий стаж работы – 45 лет. Пока корифей медицины тщательно моет руки перед началом работы, кандидат медицинских наук, уролог центра «Академия мужского здоровья» Алтайской краевой клинической больницы Наталья Музалевская рассказывает о том, что свершится в ближайшие часы:

— Операция действительно уникальная. Она совмещает в себе два вида пластики. Пластику с использованием буккального трансплантата, то есть восстанавливающего проходимость мочеиспускательного канала, и мышечного лоскута на питающей ножке. Совмещение этих двух методик само по себе сложное в техническом исполнении. Да и пациент непростой – перенесший неоднократные вмешательства, да еще и с грубым рубцовым процессом.

По словам главного внештатного детского уролога-андролога регионального Минздрава Ильи Попова, в алтайской медицине это вторая операция такого уровня, при которой взаимодействуют взрослые и детские урологи. Предыдущая была проведена в 1990-х годах.

— Это второй наш опыт совместного лечения мальчишек. Мы перенимаем опыт хирургов, которые занимаются этим практически ежедневно, – подчеркнул Илья Сергеевич.

Доктор медицинских наук, врач высшей категории Михаил Сокольщик возглавляет Клинический центр микрохирургии, реконструктивной и репродуктивной андрологии, лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития РФ. Он также профессор кафедры урологии и андрологии Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна, автор двух монографий и более 150 научных публикаций.

Спасительная муфта

Современная хирургия – это давно уже не простое следование отработанным методикам, а хорошо спланированное творчество в операционной, направленное на предупреждение возможных осложнений. Спустя пять с лишним операционных часов Михаил Сокольщик вытирает пот со лба, устало улыбается и сообщает главное:

— Операция прошла хорошо!

А после делится стратегией и тактикой сложнейшей хирургической работы, которую в таком сочетании никто раньше не проводил. Главное, к чему стремился доктор, – отыскать обходной маневр для неизбежной в случае стандартного лечения проблемы.

— Мы предполагали, что после двух операций с выраженным рубцовым процессом мы сможем сделать пластику уретры с помощью трансплантата, взятого из слизистой щеки. Известно, что он хорошо приживется, но требует подпитки извне. Пересаживать его в область рубцовой ткани, где низкий уровень кровоснабжения, – нельзя. Он склерозируется. В таких условиях может быть неудача: вновь возникнет стеноз и нарушение мочеиспускания у пациента.

Хирург нашел спасительный выход.

— Для того чтобы предупредить проблему, мы использовали живую мышцу как своеобразную муфту, кровоснабжающую лоскут. Эту мышцу мы пересадили с другой части тела, и она будет хорошо кровоснабжаться, тем самым мы избежим осложнений, – констатировал Михаил Миронович.

Главный детский хирург Алтайского края, доктор медицинских наук Юрий Тен подчеркнул, что хирургическое вмешательство, свидетелем которого мы стали, по-настоящему уникально:

— Если делать операцию при нормальных тканях, когда все анатомично, это совершенно другое дело. В данном случае у ребенка были сплошные рубцы – не увидишь никакую мышцу. Операция очень серьезная. Если она длится шесть часов, то это уже о чем-то говорит.

Со слов экспертов, реабилитация пациента пройдет в течение месяца. Первые десять дней ему установят катетер, затем есть основания полагать, что функции мочевыделительной системы у него полностью восстановятся. Полученный опыт алтайские врачи смогут применить в ближайшее время. По словам медиков, в регионе как минимум пять детей с похожей травмой.